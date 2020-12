TP HCM chính thức công bố Nghị quyết thành lập TP Thủ Đức

Thứ Năm, ngày 31/12/2020 10:16 AM (GMT+7)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ trao Nghị quyết cho lãnh đạo TP HCM về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM, ghi dấu ấn về việc lần đầu tiên thành lập "thành phố trong thành phố" trực thuộc Trung ương.

Sáng 31-12, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM.

Buổi lễ được truyền hình, phát thanh trực tiếp tại điểm cầu trụ sở UBND quận 2. Ngoài ra, hai địa điểm phục vụ theo dõi truyền hình trực tiếp là Nhà Thiếu nhi quận 9 và Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức.

Đến dự có ông Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự Lễ công bố còn có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP HCM; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM.

Buổi lễ còn có sự tham dự của các cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo các bộ và cơ quan ngang bộ; đại diện lãnh đạo các tỉnh/TP trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các thành phố trực thuộc Trung ương… Đặc biệt, nhân dân quận 9 và quận Thủ Đức đang theo dõi chương trình Lễ công bố qua chương trình truyền hình trực tiếp tại Nhà Thiếu nhi quận 9 và Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội lên công bố Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM.

Ngay sau phần công bố, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã lên trao Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo TP HCM.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo TP HCM.

Văn nghệ chào mừng lễ công bố thành lập TP Thủ Đức

Hôm nay, TP HCM công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập TP Thủ Đức

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, theo dõi và chỉ đạo Đảng bộ TP cho biết trong nhiệm kỳ 14 của Quốc hội, chỉ trong vòng 3 năm 2017 – 2020, Quốc hội đã có 2 Nghị quyết và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có một Nghị quyết tạo nên sự đột phá về thể chế phát triển của TP HCM. Đó là Nghị quyết 54/2017 về thí điểm chính sách đặc thù phát triển TP HCM; Nghị quyết 131/2000 về tổ chức chính quyền đô thị ở TP HCM; Nghị quyết 1111/2020 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP Thủ Đức.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, theo dõi và chỉ đạo Đảng bộ TP HCM phát biểu tại buổi lễ

"Đây là sự đột phá về thể chế phát triển TP trong 45 năm qua, mở ra cơ hội tăng năng suất lao động, tăng tốc phát triển và đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng kinh tế của TP HCM trong 25 năm tới, vì cả nước, cùng cả nước" – ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá.

Ông nói: "Để có được tiền đề và tầm nhìn phát triển TP HCM nói chung và TP Thủ Đức nói riêng hôm nay, Đảng bộ và chính quyền TP chân thành cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ TP HCM 45 năm qua; các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức, đảng viên và đồng bào TP HCM đã hi sinh, làm việc hết mình vì sự phát triển của TP HCM, vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước; cảm ơn các doanh nghiệp mọi miền đất nước, các nhà đầu tư nước ngoài đã tin cậy và đầu tư tại TP, cảm ơn các tỉnh, thành phố bạn trong khu vực và cả nước đã luôn chia sẻ, hợp tác với TP HCM".

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, vạn sự khởi đầu nan. TP mới, gian nan, thách thức mới và cơ hội mới. TP Thủ Đức ra đời là cơ hội cho các lớp cán bộ, các nhà khoa học, doanh nhân và thanh niên TP khẳng định, trưởng thành và cống hiến, xây dựng nên một thành phố hiện đại, thành phố văn hóa, thành phố hội nhập, thành phố đáng sống vào bậc nhất Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá việc thành lập TP Thủ Đức sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, phát huy nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

"TP Thủ Đức không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân; dự kiến đóng góp 30% GDP TP HCM và 7% GDP cả nước" – Chủ tịch UBND TP cho biết.

Thành lập TP Thủ Đức trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của ba quận: 2, 9 và Thủ Đức. Sau khi thành lập, TP Thủ Đức có 211,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 1.013.795 người. TP Thủ Đức giáp quận 1, quận 4, quận 7, quận 12, quận Bình Thạnh; tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Thủ Đức như sau: nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường An Khánh vào phường Thủ Thiêm. Sau khi nhập, phường Thủ Thiêm có 3,25 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 428 người.

Đồng thời thành lập phường An Khánh trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của phường Bình Khánh và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của phường Bình An. Sau khi thành lập, phường An Khánh có 3,92 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 23.154 người.

Sau khi thành lập TP Thủ Đức và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, TP Thủ Đức có 34 phường.

Cùng với việc thành lập TP Thủ Đức, TP HCM cũng thực hiện các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết 1111 là: sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; thành lập TAND TP Thủ Đức, thành lập Viện Kiểm sát nhân dân TP Thủ Đức.

Kể từ ngày Nghị quyết 1111 có hiệu lực thi hành (ngày 1-1-2021), TP HCM có 22 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 16 quận, 5 huyện và 1 thành phố; 312 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 58 xã, 249 phường và 5 thị trấn.

Nguồn: https://nld.com.vn/chinh-tri/tp-hcm-dang-to-chuc-le-cong-bo-thanh-lap-tp-thu-duc-202012310910183...Nguồn: https://nld.com.vn/chinh-tri/tp-hcm-dang-to-chuc-le-cong-bo-thanh-lap-tp-thu-duc-20201231091018302.htm