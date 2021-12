TP HCM công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2021

Thứ Sáu, ngày 31/12/2021 11:25 AM (GMT+7)

Trưa 31-12, UBND TP HCM đã họp báo công bố 10 sự kiện nổi bật của TP HCM trong năm 2021. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức chủ trì buổi họp báo.

Theo đó, 10 sự kiện nổi bật của TP HCM trong năm 2021 gồm:

1. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Thành phố Thủ Đức - Thành phố đầu tiên của Thành phố trực thuộc Trung ương - chính thức đi vào hoạt động

3. TP HCM trải qua đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 khốc liệt nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

4. Thành phố ứng phó với phát sinh chưa từng có trong phòng, chống dịch Covid-19

5. Cả nước vì Thành phố, cùng Thành phố vượt qua đại dịch Covid-19

6. Chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" – Chương trình đối thoại đầu tiên của chính quyền cấp tỉnh với người dân trên nền tảng mạng xã hội

7. Lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã mất trong đại dịch Covid-19 trang trọng, xúc động và thiêng liêng

8. TP HCM quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, có nhiều điểm sáng về kinh tế

9. Thế trận Quốc phòng toàn dân - An ninh Nhân dân, lực lượng vũ trang tham gia phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố

10. TP HCM tận dụng thời cơ, tăng tốc chuyển đổi số, đối ngoại sáng tạo để thích ứng linh hoạt.

Chia sẻ về việc 5/10 sự kiện nổi bật liên quan đến dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết từ tháng 4-2021 đến nay, cả thế giới và Việt Nam bị ảnh hưởng nặng của dịch Covid-19.

Có 5 sự kiện được chọn làm sự kiện nổi bật của TP HCM năm 2021 liên quan đến Covid-19 nhưng là các khía cạnh khác nhau, thể hiện tinh thần nhân văn, sẻ chia, đoàn kết. Như sự kiện thứ 3 là sự thật khách quan diễn ra tại thành phố.

Sự kiện thứ 4, trong khó khăn thấy được đức tính đáng quý của dân tộc, sự sẻ chia của người dân, doanh nghiệp, người nước ngoài… đồng lòng chung sức ứng phó với khó khăn chưa gặp phải là tinh thần rất TP HCM.

"HĐND TP HCM, MTTQ TP HCM và các đoàn thể đã vào cuộc, các cá nhân, các nhóm đơn lẻ vào cuộc với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau" - Phó Chủ tịch UBND TP HCM chia sẻ.

Đối với sự kiện thứ 5, ông Dương Anh Đức nhấn mạnh TP HCM rất cảm kích tấm lòng, chia sẻ của cả nước, từ những lãnh đạo cao nhất quan tâm, chỉ đạo, sẻ chia để TP HCM vượt qua khó khăn mà không hề đắn đo.

Nhiều lãnh đạo có mặt ở TP HCM để chỉ đạo, chia sẻ. TP HCM rất trân trọng, cả nước đã vì TP HCM, cùng TP HCM vượt qua đại dịch, tỉnh thành nào cũng có mặt giúp đỡ thành phố.

Nói về sự kiện thứ 7, Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhìn nhận đây là đặc tính nổi trội của người Việt Nam, luôn nhớ, chia sẻ và không bao giờ quên những người đã ngã xuống.

"Năm 2021 là năm đặc biệt, chưa bao giờ trải qua, năm nay là năm lịch sử. Như lời của Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên dặn làm với tâm tốt nhất, lưu giữ để con cháu có dịp xem lại thời khắc oai hùng, bi tráng, thấy được tinh thần Việt Nam. Có khó khăn, có lúng túng nhưng với sự chia sẻ của Trung ương, đồng lòng của người dân thì TP HCM đã vượt qua đại dịch" - Phó Chủ tịch UBND TP HCM đúc kết.

Các sự kiện rồi sẽ đi qua nhưng những bài học để lại giúp chúng ta vững bước hơn trong chặng đường tới.

UBND TP HCM cho biết từ ngày 12-11-2021, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn và công bố 10 sự kiện nổi bật của thành phố năm 2021.

Đến ngày 3-12-2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội đồng bình chọn và công bố 10 sự kiện nổi bật TP HCM năm 2021 với sự chủ trì của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng và 13 cơ quan báo chí.

Hội đồng đã nhận 127 sự kiện nổi bật được đề xuất từ 13 cơ quan báo chí trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đô thị, quốc phòng, an ninh, trật tự, đối ngoại…

Hội đồng đã trao đổi, thảo luận tổng hợp đề xuất 15 sự kiện nổi bật được đa số các cơ quan báo chí bình chọn trình Chủ tịch Hội đồng.

Đến ngày 17-12-2021, Hội đồng bình chọn do Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức – Chủ tịch Hội đồng bình chọn chủ trì đã họp, thảo luận và chọn ra 10 sự kiện bổi bật nhận được nhiều sự quan tâm từ người dân thành phố.

Ngày 29-12-2021, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã thống nhất danh mục 10 sự kiện nổi bật của TP.

