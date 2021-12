Ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên toàn quốc.

Theo đó, Việt Nam bắt đầu triển khai đợt tiêm vaccine đầu tiên từ ngày 8/3/2021 tại 13 tỉnh/thành phố đang là điểm nóng về phòng chống dịch và 21 bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Đối tượng được ưu tiêm trong đợt tiêm đầu tiên này là lực lượng chủ chốt ở tuyến đầu, thường xuyên phải tiếp xúc với nguồn bệnh.

Để trở lại trạng thái bình thường mới, Việt Nam xây dựng kế hoạch tiêm phủ vaccine mũi 1 và mũi 2 cho tất cả người dân, theo lộ trình 4 giai đoạn với thông điệp "vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất".

Theo dữ liệu trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, cập nhật đến 14h ngày 26/12, cả nước đã tiêm trên 145,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19.

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 133.473.771 liều. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine phòng COVID-19 là 98,6% và tỷ lệ tiêm đủ 02 liều là 87,3% dân số từ 18 tuổi trở lên. Về triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, các tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm được 11.040.008 liều và tiếp tục triển khai.

Theo kế hoạch Bộ Y tế đặt ra, chiến dịch tiêm vắc-xin COVID-19 được triển khai từ tháng 7/2021 tới tháng 4/2022 với mục tiêu ít nhất 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc-xin trong năm 2021 và hết tháng 1/2022, sẽ phủ vắc-xin trên 70%.

Kết quả tích cực từ chiến dịch tiêm chủng vắc-xin COVID-19 giúp Việt Nam kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, dù số ca bệnh tăng nhưng tỷ lệ người trở nặng hay tử vong do COVID-19 đã giảm mạnh.

Với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca bệnh chuyển nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 quy định tạm thời ''thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19''. Đến nay, việc triển khai đã được thực hiện cơ bản đồng bộ; các địa phương đã không còn tình trạng phong tỏa trên diện rộng, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân nhưng vẫn bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả.

Để tăng cường miễn dịch, phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản, các tỉnh, thành phố hiện đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi 3 và mũi 4 cho người dân.