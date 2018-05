TP HCM báo cáo gì với Chính phủ về Thủ Thiêm, Khu công nghệ cao?

Lập ban chỉ đạo để giải quyết khiếu nại, tố cáo Trên địa bàn TP trong thời gian qua có phát sinh 12 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Hiện 8/12 vụ việc đã và đang tiếp tục theo dõi việc giải quyết, cho đến nay tạm thời chưa phát sinh tụ tập đông người; 4/12 vụ việc nổi cộm, UBND TP tập trung quyết liệt để giải quyết dứt điểm (dự án Khu Công nghệ cao; Khu đô thị mới Thủ Thiêm; dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở tại phường Bình An, quận 2; khiếu nại, phản ảnh, kiến nghị của một số hộ dân liên quan quyền sử dụng đất tại phường Hiệp Thành, quận 12). Để xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người trên địa bàn TP, Ban Thường vụ Thành ủy TP đã ban hành Quyết định 1440 ngày 31-12-2017 thành lập Ban Chỉ đạo (gồm 16 thành viên do Chủ tịch UBND TP làm trưởng ban) và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo (gồm 12 thành viên do Phó Chánh Thanh tra TP làm Tổ trưởng).