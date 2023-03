Khu đô thị Thủ Thiêm sau gần 30 năm quy hoạch

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 1996, có vị trí thuộc địa bàn các phường An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông và một phần phường Bình An, Bình Khánh (TP Thủ Đức), nằm tại phía bờ đông của sông Sài Gòn, có tổng diện tích 657 ha. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hầm Thủ Thiêm toạ lạc tại đại lộ Đông Tây. Hầm chính thức được thông xe vào năm 2011, có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông khu vực quận 1 và TP Thủ Đức. Hầm Thủ Thiêm có tổng chiều dài là 1.490 m, bắt đầu từ cầu Calmette đi xuyên qua sông Sài Gòn về phía khu đô thị Thủ Thiêm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đại lộ Mai Chí Thọ (Đại lộ Đông - Tây), trục đường xương sống của Khu đô thị Thủ Thiêm giúp kết nối nhanh chóng với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cầu Ba Son khánh thành vào tháng 4-2022, dài gần 1,5 km, 6 làn xe, tổng mức đầu tư 3.100 tỉ đồng - kinh phí lớn nhất trong các cây cầu tại TP.HCM đến nay. Cầu Ba Son kết nối đường Tôn Đức Thắng (quận 1) đến Khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức). Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Khu tái định cư Bình Khánh (nằm phía Bắc khu đô thị Thủ Thiêm) có diện tích 38,4 ha, thuộc chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm được xây dựng từ năm 2013 và hoàn thành năm 2015. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Khu đô thị Sala được xây dựng trên quỹ đất rộng hơn 150ha, nằm tại số 10 Mai Chí Thọ, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là dự án khu đô thị đầu tiên được triển khai xây dựng tại KĐT Thủ Thiêm, ra mắt từ năm 2015. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ngoài ra còn hàng loạt các bất động sản lớn hiện đại đã được hình thành như: công trình The Metropole Thủ Thiêm, khu căn hộ Sadora,... Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo quy hoạch 1/2.000, khu đô thị Thủ Thiêm được chia làm 5 khu vực chính gồm khu lõi trung tâm, các khu dân cư phía bắc, dọc đại lộ Mai Chí Thọ, phía đông và châu thổ phía nam; với 8 khu chức năng chính. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hiện tại, Khu đô thị Thủ Thiêm vẫn còn hơn nửa diện tích là đầm lầy, kênh rạch và rừng rậm, chưa được khai phá hay xây dựng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Khi quy hoạch, khu đô thị Thủ Thiêm được kỳ vọng trở thành Trung tâm tài chính, thương mại mang tầm cỡ quốc tế và là đô thị đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

