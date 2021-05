Tối 26/5, thêm 115 ca mắc COVID-19 tại 5 tỉnh thành, riêng Hà Nội 9 ca

Thứ Tư, ngày 26/05/2021 19:01 PM (GMT+7)

Thêm 115 ca mắc COVID-19 trong nước được Bộ Y tế công bố vào tối 26/5, nâng tổng số ca mắc mới trong ngày lên 235 ca.

Tối 26/5, Bộ Y tế công bố thêm 115 ca mắc COVID-19 trong nước tại: Bắc Ninh (64), Bắc Giang (39), Hà Nội (9), Hải Dương (2), Thái Nguyên (1).

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Bắc Ninh: 64 ca

Bệnh nhân (BN) 5979-BN5980, BN5982-BN5990, BN5992-BN5994, BN5996-BN5997, BN6000-BN6004, BN6006-BN6048 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, trong đó có 60 ca là F1 đã được cách ly từ trước, 1 ca liên quan dịch tễ với BN5156, 2 ca trong khu phong tỏa, 1 ca sàng lọc.

Bắc Giang: 39 ca

BN5998, BN6049-BN6086 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu phong tỏa liên quan đến các khu công nghiệp.

Hà Nội: 9 ca

BN5972-BN5977, BN5981, BN5991, BN5995 ghi nhận tại TP. Hà NộI, trong đó có 6 ca liên quan dịch tễ đến ổ dịch cũ, 3 ca liên quan dịch tễ đến ổ dịch Công ty T&T, đã được cách ly.

Hải Dương: 2 ca

BN5978, BN6005 ghi nhận tại TP. Hải Dương là F1 BN5877 và F1 BN5279, đã được cách ly từ trước.

Thái Nguyên: 1 ca

BN5999 là nữ, 20 tuổi, địa chỉ tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đã được cách ly từ trước; liên quan dịch tễ đến ổ dịch TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Như vậy, trong ngày 26/5, tổng cộng có 235 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (121), Bắc Ninh (91), Hà Nội (15), Hải Dương (4), Thanh Hoá (1), Điện Biên (1), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (1), Thái Nguyên (1).

Ngày 26/5, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca vừa tử vong do liên quan đến COVID-19, có mã bệnh nhân là 3760 (nữ, 67 tuổi, địa chỉ huyện Thuận Thành, Bắc Ninh).

Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2, suy tim trên nền bệnh nhân tăng huyết áp, suy giáp, đái tháo đường, béo phì. Đây là ca tử vong thứ 45 do liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam và cũng là ca tử vong thứ 10 trong đợt dịch này.

Trong cuộc họp trực tuyến giữa Chính phủ với 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh ngày 26/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ưu tiên cao nhất, cả nước dồn tổng lực hỗ trợ Bắc Ninh và Bắc Giang để đẩy lùi, ngăn chặn dịch bệnh sớm nhất có thể trong những ngày tới, bảo đảm sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, nhất là trong các khu công nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, Bộ sẽ phân bổ mỗi tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh 150.000 liều vaccine và sẽ hỗ trợ để hoàn thành tiêm chủng trong vòng 1 đến 2 tuần.

