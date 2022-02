Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội tuần từ 14-20/2

Thứ Hai, ngày 21/02/2022 08:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Tuần qua, tuy số ca COVID-19 mới tại Hà Nội tăng cao nhưng số ca tử vong trong tuần lại có chiều hướng giảm.

Theo số liệu từ Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ 14-20/2), Hà Nội là địa phương đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19. Tổng số ca mắc trong tuần là 29.780 ca, trung bình 4.254 ca mỗi ngày. Đặc biệt, ngày 20/2, Hà Nội lập kỷ lục với 5.102 ca.

So với những tuần gần đây, số ca mắc tại Hà Nội tăng lên rất nhanh. Cụ thể, tăng hơn 9.200 ca so với tuần 7-13/2, tăng hơn 10.500 ca so với tuần 31/1-6/2…

Tuy số ca nhiễm ngày một tăng cao hơn nhưng số ca tử vong trong tuần tại Hà Nội lại có chiều hướng giảm đi. Tổng số ca tử vong tại Hà Nội từ 14-20/2 do Bộ Y tế công bố là 81 ca, giảm 36 ca so với 1 tuần trước đó (7-13/2), giảm 13 ca so với tuần 31/1-6/2 và giảm 59 va so với tuần 24-30/2…

Cấp độ dịch trong tuần theo thông báo của UBND TP Hà Nội, ở quy mô xã, phường, thị trấn, Hà Nội có 80 địa phương cấp độ 2 (vùng vàng), 499 địa phương cấp độ 1 (vùng xanh). Hiện TP Hà Nội không có xã, phường, thị trấn nào có dịch ở cấp độ 3 (vùng cam) và 4 (vùng đỏ).

Như vậy, so với 1 tuần trước đó, TP Hà Nội gia tăng số xã, phường, thị trấn “vùng vàng”, từ 42 địa phương lên 80, tăng gần gấp đôi.

Cũng trong tuần, UBND Thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và đào tạo cho phép tạm dừng phương án cho học sinh từ khối 1 đến khối 6 thuộc 12 quận nội thành trở lại trường học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới.

