Ngày 7/12, thêm 13.835 ca COVID-19 ghi nhận trong nước

Thứ Ba, ngày 07/12/2021 18:06 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa ghi nhận 13.835 ca mắc COVID-19 trong nước (giảm 723 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:49 07/12/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +13.835 1.332.216 26.665 217 1 TP.HCM +965 480.448 18.411 57 2 Hà Nội +737 14.416 68 0 3 Cần Thơ +898 24.989 324 7 4 Tây Ninh +869 33.974 346 14 5 Sóc Trăng +746 19.935 132 3 6 Đồng Tháp +697 26.500 355 5 7 Bình Dương +645 285.187 2.829 37 8 Bình Phước +640 11.554 22 0 9 Cà Mau +615 12.756 58 3 10 Vĩnh Long +529 15.239 128 6 11 Bà Rịa - Vũng Tàu +491 19.902 71 0 12 Khánh Hòa +486 16.468 121 0 13 Bến Tre +441 11.821 90 0 14 Bạc Liêu +434 17.017 151 5 15 Tiền Giang +340 26.039 621 13 16 An Giang +325 24.937 494 19 17 Thừa Thiên Huế +306 5.562 12 0 18 Hậu Giang +293 7.199 16 0 19 Bình Định +281 5.987 24 1 20 Đồng Nai +272 90.041 869 18 21 Trà Vinh +254 9.924 48 3 22 Kiên Giang +229 22.841 299 6 23 Bắc Ninh +190 5.647 14 0 24 Nghệ An +179 5.035 27 0 25 Gia Lai +178 3.945 10 0 26 Bình Thuận +170 20.581 164 7 27 Hải Phòng +156 1.397 0 0 28 Đà Nẵng +141 6.770 75 1 29 Đắk Nông +137 3.206 9 0 30 Đắk Lắk +131 8.684 36 0 31 Lâm Đồng +100 3.558 10 0 32 Thanh Hóa +97 3.087 10 0 33 Hà Giang +86 5.068 6 0 34 Ninh Thuận +84 4.369 45 0 35 Long An +83 38.810 671 10 36 Phú Yên +63 4.029 35 1 37 Quảng Nam +53 3.311 5 0 38 Vĩnh Phúc +51 1.473 3 0 39 Hưng Yên +42 1.132 2 0 40 Quảng Ngãi +40 3.128 14 0 41 Quảng Ninh +37 876 1 0 42 Hòa Bình +33 597 1 0 43 Phú Thọ +32 2.181 2 0 44 Kon Tum +32 478 0 0 45 Hải Dương +32 1.221 1 0 46 Nam Định +31 1.829 2 0 47 Quảng Bình +28 2.722 7 1 48 Yên Bái +25 255 0 0 49 Quảng Trị +25 1.119 3 0 50 Bắc Giang +19 7.074 15 0 51 Thái Bình +18 1.451 0 0 52 Thái Nguyên +17 816 0 0 53 Hà Tĩnh +9 1.232 5 0 54 Hà Nam +9 1.514 0 0 55 Cao Bằng +5 203 1 0 56 Tuyên Quang +4 698 0 0 57 Sơn La +2 387 0 0 58 Bắc Kạn +2 29 0 0 59 Lào Cai +1 235 0 0 60 Ninh Bình 0 261 0 0 61 Điện Biên 0 474 0 0 62 Lai Châu 0 38 0 0 63 Lạng Sơn 0 560 2 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 07/12/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 128.773.142 Số mũi tiêm hôm qua 846.397

Theo Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 6/12 đến 16h ngày 7/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.840 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 13.835 ca ghi nhận trong nước (giảm 723 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố.

Hôm nay cả nước có 7.306 ca trong cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (965), Cần Thơ (898), Tây Ninh (869), Sóc Trăng (746), Hà Nội (737), Đồng Tháp (697), Bình Dương (645), Bình Phước (640), Cà Mau (615), Vĩnh Long (529), Bà Rịa - Vũng Tàu (491), Khánh Hòa (486), Bến Tre (441), Bạc Liêu (434), Tiền Giang (340), An Giang (325), Thừa Thiên Huế (306), Hậu Giang (293), Bình Định (281), Đồng Nai (272), Trà Vinh (254), Kiên Giang (229), Bắc Ninh (190), Nghệ An (179), Gia Lai (178), Bình Thuận (170), Hải Phòng (156), Đà Nẵng (141), Đắk Nông (137), Đắk Lắk (131), Lâm Đồng (100), Thanh Hóa (97), Hà Giang (86), Ninh Thuận (84), Long An (83), Phú Yên (63), Quảng Nam (53), Vĩnh Phúc (51), Hưng Yên (42), Quảng Ngãi (40), Quảng Ninh (37), Hòa Bình (33), Hải Dương (32), Phú Thọ (32), Kon Tum (32), Nam Định (31), Quảng Bình (28), Quảng Trị (25), Yên Bái (25), Bắc Giang (19), Thái Bình (18), Thái Nguyên (17), Hà Tĩnh (9), Hà Nam (9), Cao Bằng (5), Tuyên Quang (4), Bắc Kạn (2), Sơn La (2), Lào Cai (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: là Bình Thuận giảm 315 ca, Cần Thơ giảm 291 ca, Bến Tre giảm 258 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương tăng 419 ca, Thừa Thiên Huế tăng 245 ca, Hà Nội tăng 150 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 13.959 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.337.523 ca nhiễm, đứng thứ 33/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 13.567 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.332.216 ca, trong đó có 1.008.839 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Bắc Kạn, Lai Châu.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (480.448), Bình Dương (285.134), Đồng Nai (90.094), Long An (38.883), Tây Ninh (34.211).

Số bệnh nhân khỏi bệnh: Hôm nay cả nước có 1.249 ca khỏi bệnh, tăng 119 ca so với ngày trước đó (ngày 6/7, cả nước có 1.130 ca khỏi bệnh).

Tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam hiện nay là 1.011.656 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.019 ca, tăng 13 ca so với ngày trước đó (ngày 6/12, cả nước có 7.006 ca nặng).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 6/12 đến 17h30 ngày 7/12 ghi nhận 217 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (57) trong đó có 4 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Bình Dương (2), Đồng Tháp (1), Tiền Giang (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Bình Dương (37), An Giang (19), Đồng Nai (18), Tây Ninh (14), Tiền Giang (13), Long An (10), Bình Thuận (7), Cần Thơ (7), Vĩnh Long (6), Kiên Giang (6), Đồng Tháp (5), Bạc Liêu (5), Cà Mau (3), Trà Vinh (3), Sóc Trăng (3), Bình Định (1), Quảng Bình (1), Đà Nẵng (1), Phú Yên (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 202 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 26.700 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 32/234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 12/49 (xếp thứ 5 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

Bộ Y tế điều động, tăng cường nhân lực điều trị từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện E và Bệnh viện Nội tiết trung ương chi viện cho các tỉnh: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh và Sóc Trăng; riêng TP. Cần Thơ được Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ thành phố trong công tác điều trị; đồng thời chú trọng triển khai tập huấn, nâng cao năng lực điều trị cho y bác sĩ tại chỗ. Để chủ động kiểm soát tình hình dịch COVID-19, Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương quyết liệt, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2. Ngành y tế TP.HCM lên kế hoạch ngăn chặn biến thể Omicron xâm nhập và sẽ xây dựng khu vực riêng để tiếp nhận, sàng lọc và điều trị khi phát hiện trường hợp nhiễm biến thể Omicron.

