Tỉnh Bắc Ninh trả lời về việc phụ huynh “tố” giám thị chụp bài thi trong nhà vệ sinh

Chiều 17/6, tại buổi họp báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 của tỉnh Bắc Ninh, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc phụ huynh “tố” giám thị ở điểm thi THPT Nguyễn Đăng Đạo, huyện Tiên Du, mời con mình vào nhà vệ sinh và chụp lại bài thi bằng điện thoại, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi có thông tin, Ban Chỉ đạo thi của tỉnh gồm nhiều đơn vị trong đó có Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh sẽ xác minh, xử lý.

“Quan điểm của tỉnh xử lý rất nghiêm túc và thận trọng. Đây là thông tin cá nhân, một chiều nên đòi hỏi phải có quá trình xác minh, rà soát tổng thể các vấn đề liên quan của hội đồng thi này. Kỳ thi vào PTTH không chỉ tác động đến riêng thí sinh hay hội đồng thi mà còn tác động chung về mặt tâm lý. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ xác minh kỹ lưỡng, nếu có vi phạm sẽ xử lý theo quy định, không bao che” – đồng chí Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trả lời câu hỏi của phóng viên.

Trước đó, sau buổi thi môn Toán vào lớp 10 hôm 7/6, một người đăng bài trên mạng xã hội tố cáo giám thị ở điểm thi THPT Nguyễn Đăng Đạo, huyện Tiên Du, mời con mình vào nhà vệ sinh và chụp lại bài thi bằng điện thoại. Khi được hỏi, người này trả lời "mang về tham khảo". Theo bài viết đăng trên mạng, phụ huynh này cho biết, "cháu kể lại thì cán bộ coi thi trên đã mời 3 đến 4 em làm bài nhanh nhất, có mã đề khác nhau, ra ngoài, vào nhà vệ sinh chụp ảnh bài như vậy".

Tại buổi họp báo, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, 6 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh đã tăng 2,32% so với cùng kỳ năm 2023. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, kiểm soát quân sự bảo đảm an toàn; nắm chắc tình hình, an ninh chính trị được giữ vững, an toàn xã hội được bảo đảm, ổn định; triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc tại Bắc Ninh, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng.

Tình hình ATGT trên địa bàn đã giảm được cả 3 tiêu chí số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, xảy ra 141 vụ TNGT, làm chết 76 người, bị thương 80 người; so với cùng kỳ năm 2023 giảm 53 vụ (27,3%), giảm 26 người chết (25,4%), giảm 41 người bị thương (33,8%). Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xảy ra 27 vụ cháy (chủ yếu là cháy nhỏ); không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản 400 triệu đồng. Xảy ra 1 vụ nổ làm 1 người chết, 2 người bị thương...

