Công an vào cuộc xác minh giám thị ép thí sinh mang bài thi ra nhà vệ sinh để chụp ảnh ở Bắc Ninh

Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phụ huynh phản ánh sự việc giám thị yêu cầu thí sinh thi vào lớp 10 mang bài thi môn toán ra ngoài phòng thi, sau đó dùng điện thoại chụp bài thi của thí sinh. Sự việc xảy ra vào sáng 7/6 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, huyện tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Theo phụ huynh phản ánh trên mạng xã hội, người con của vị phụ huynh này tham gia thi môn toán vào lớp 10. Khi làm bài gần xong, có một giám thị coi thi tự ý mời ra ngoài phòng thi (yêu cầu cầm theo bài làm) vào trong nhà vệ sinh. Giám thị này đóng cửa nhà vệ sinh lại và dùng điện thoại chụp toàn bộ bài làm của thí sinh.

Phụ huyh phản ánh sự việc trên mạng xã hội

Thí sinh hỏi thầy chụp làm gì, thì cán bộ coi thi trả lời là thầy chụp mang về tham khảo. “Theo cháu kể lại thì cán bộ coi thi trên đã mời 3 đến 4 em làm bài nhanh nhất, có mã đề khác nhau, ra ngoài vào nhà vệ sinh chụp ảnh bài như vậy” vị phụ huynh viết trên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Đại Đồng – Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho biết, ông đã nắm được thông tin về sự việc phụ huynh phản ánh trên mạng xã hội sự việc giám thị đã yêu cầu thí sinh thi vào lớp 10 mang bài thi môn toán ra ngoài phòng thi, sau đó dùng điện thoại chụp bài thi của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo.

Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo (huyện Tiên Du, Bắc Ninh).

Ông Đồng cho biết thêm, theo báo cáo của Công an huyện Tiên Du, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an huyện Tiên Du vào cuộc xác minh sự việc. Sự việc đang trong quá trình xem xét, điều tra.

