Vắc-xin Nano Covax được hội đồng kết luận đạt yêu cầu hiệu lực bảo vệ

Nano covax là vắc-xin Covid-19 đầu tiên của Việt Nam được thử nghiệm lâm sàng trên người tình nguyện cuối năm 2020. Thử nghiệm lâm sàng ứng viên vaccine Nanocovax bao gồm 3 giai đoạn - Giai đoạn 1: trên 60 người tình nguyện từ 18 đến 50 tuổi, gồm 3 mức liều 25mcg; 50mcg và 75mcg, mỗi mức liều có 20 người tham gia, kéo dài từ tháng 12-2020 đến tháng 7-2021, với mục tiêu đánh giá tính an toàn và thăm dò tính sinh miễn dịch của vắc-xin trên người tình nguyện. - Giai đoạn 2: trên 560 người tình nguyện từ 18 tuổi trở lên, gồm 4 nhóm (nhóm tiêm giả dược (placebo) 80 người; 3 nhóm tiêm vắc-xin với 3 mức liều 25mcg; 50mcg và 75mcg, mỗi mức liều 160 người). Ngay khi có kết quả đánh giá giữa kỳ giai đoạn 1, Bộ Y tế đã phê duyệt đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, thời gian nghiên cứu từ tháng 2-2021 đến tháng 2-2022, với mục tiêu đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vaccine để chọn được liều tối ưu sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. - Giai đoạn 3: thử nghiệm với mức liều 25mcg, trên 13.000 người tình nguyện từ 18 tuổi trở lên, chia thành pha 3a và pha 3b, mục tiêu nghiên cứu là đánh giá tính an toàn, đáp ứng sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ của ứng viên vắc-xin Nano Covax.