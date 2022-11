Tin tức 24h qua: Xem xét xử lý hình sự lái xe container chặn cao tốc để phản ứng với CSGT

Xem xét xử lý hình sự lái xe container chặn cao tốc để phản ứng với CSGT

Trưa 5/11, tổ tuần tra của Đội 5 (Cục CSGT) làm nhiệm vụ trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã phát hiện xe container biển số 88C-031.04 do ông Nguyễn Hoàng Ngọc Tuấn (sinh năm 1978, ở Tuy Phong, Bình Thuận) cầm lái có hành vi "Chuyển làn đường không có tín hiệu báo" trước khi chạy trên đường cao tốc.

Tài xế Tuấn lái xe chặn ngang cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trong 30 phút

Sau khi dừng xe, CSGT thông báo vi phạm cho lái xe và lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, nam tài xế không ký tên vào biên bản với lý do: "Camera ghi hình không có tem kiểm định và tổ CSGT không được sử dụng ô tô tuần tra kiểm soát cơ động để ghi hình người vi phạm mà chỉ được kiểm soát phương tiện tại một điểm".

Sau đó, nam tài xế điều khiển xe container ra giữa đường và chặn ngang cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km 4 (khu vực Trạm thu phí Túy Loan) gây ùn tắc giao thông.

Nữ thiếu tá say xỉn gây tai nạn bị tước giấy phép lái xe 2 năm, phạt 46 triệu đồng

Ngày 9/11, UBND tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 46 triệu đồng đối với bà T.T.L (38 tuổi, thiếu tá đang công tác tại Công an huyện Đăk Đoa).

Đối với hành vi điều khiển xe lùi không đúng quy định gây tai nạn giao thông, bà T.T.L bị phạt 11 triệu đồng; hành vi điều khiển ôtô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở, bà L. bị phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe hạng B2 trong thời hạn 2 năm.

Thời điểm xảy ra tai nạn, bà T.T.L mặc trang phục công an nên gây sự chú ý

Trước đó, tối 28/10, bà .L lái ôtô trong tình trạng đã sử dụng rượu, bia, khi đến ngã ba đường Hùng Vương - Nguyễn Viết Xuân thì xảy ra tai nạn giao thông. Sau đó, bà .L đã bị Công an tỉnh Gia Lai kỷ luật giáng chức từ Đội trưởng xuống làm Phó đội trưởng một đội tại Công an huyện Đăk Đoa.

Lời khai của người đàn ông đánh nữ điều dưỡng ở Bình Dương

Khoảng 13 giờ 30 ngày 8/11, công an phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nhận tin báo của điều dưỡng N.T.P, (SN 1991, quê Nghệ An) làm việc tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương về việc bị thanh niên P.V.H (SN 1985, quê Hải Dương) đánh vào vai.

Nam thanh niên đánh vào vai nữ điều dưỡng để hối điều trị cho cháu

Chiều 9/11, công an đã mời P.V.H lên làm việc. Làm việc tại cơ quan công an, P.V.H khai do đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị co giật, quá lo lắng nên đã dùng tay đánh vào vai chị P. để hối thúc điều trị cho cháu. Người này đã bị lập biên bản để có những bước xử lý tiếp theo.

Qua làm việc với chị P., công an xác định chị P. không bị thương tích. Nữ điều dưỡng N.T.P cho biết bản thân cô và người nhà bệnh nhân trước đó không có mâu thuẫn gì.

Hỗ trợ 500.000 đồng/người cho người lao động khó khăn về quê ăn Tết

Để cho người lao động an tâm làm việc và có một cái Tết trọn vẹn với gia đình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch 266 (ngày 26/10/2022) về việc “Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023”.

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 500.000 đồng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh minh họa

Đối với các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn…dựa vào kinh phí dự phòng và sử dụng quỹ hoạt động thường xuyên hiện có hỗ trợ mức 500.000 đồng/người (chi bằng tiền mặt). Nếu đơn vị có nguồn thu xã hội hóa, cân đối nguồn thu, chi thường xuyên trong năm có thể chủ động chi cao hơn; phần chi cao hơn có thể bằng tiền mặt hoặc hiện vật.

Đối với hoạt động mời Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới thăm, chúc tết, tặng quà, động viên đoàn viên, lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tổng Liên đoàn chuẩn bị các suất quà gồm: 1 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng hiện vật là nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu Tết.

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở miền Bắc do đốt rơm rạ

Theo ghi nhận của hệ thống theo dõi chất lượng không khí PAM Air, ô nhiễm không khí tiếp tục có xu hướng gia tăng ở các tỉnh miền Bắc những ngày qua khi buổi sáng 8/11, chất lượng không khí vẫn phổ biến ở mức tím (rất có hại cho sức khỏe mọi người).

Hoạt động đốt rơm rạ được coi là nguyên nhân quan trọng gây ô nhiễm không khí Hà Nội những ngày qua

Theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, ô nhiễm không khí ở Hà Nội và các đô thị xuất phát từ các nguồn thải giao thông, xây dựng, sản xuất công nghiệp và các hoạt động dân sinh khác. Tình trạng ô nhiễm không khí ở miền Bắc cũng bị chi phối mạnh bởi quy luật của thời tiết. Ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở miền Bắc thường xuất hiện vào mùa đông, từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau khi trời ít mưa và điều kiện nghịch nhiệt xảy ra.

Theo TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, riêng với đợt ô nhiễm không khí đang diễn ra, bên cạnh các nguyên nhân nói trên, còn có nguyên nhân từ hoạt động đốt rơm rạ sau thu hoạch.

Bà Hà Thanh Hương, Quản lý dự án PAM Air chia sẻ, đốt rác, đốt rơm rạ xảy ra nhiều nơi trong những ngày qua là nguồn phát thải nội sinh lớn, cùng với các điều kiện khí tượng đặc trưng của miền Bắc mùa này gây ra ô nhiễm nghiêm trọng.

