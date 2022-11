Tin tức 24h qua: Xác định nguồn gốc chiếc xe biển xanh trong vụ tai nạn liên hoàn ở Phú Quốc

Xác định nguồn gốc chiếc xe biển xanh trong vụ tai nạn liên hoàn ở Phú Quốc

Liên quan đến ô tô biển xanh gây tai nạn chết người ở Phú Quốc, ngày 16/11, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang có thông tin chính thức về chiếc xe.

Theo Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang, nguồn gốc chiếc ô tô con hiệu Nissan, biển kiểm soát 68C-0862 là xe do mạnh thường quân là doanh nghiệp, tài trợ cho Hội để làm phương tiện đi lại (xe không thuộc nguồn ngân sách nhà nước).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ xe biển xanh gây tai nạn

Do không sử dụng nên Hội đồng thanh lý của Hội đã họp và thanh lý cho ông Trần Thanh Phong, ngụ tại 1045F, đường Lâm Quang Ky, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá để sửa chữa làm phương tiện đi lại với giá 60 triệu đồng, vào ngày 3/4/2018.

Trước đó, vào tối 14/11, Danh Thép (29 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh) cầm lái ôtô biển số xanh này chạy từ hướng phường An Thới về Dương Đông và xảy ra tai nạn khiến 1 nữ sinh tử vong, 1 người đàn ông bị thương. Làm việc với Công an thành phố Phú Quốc, Thép khai khoảng 10 ngày trước đã mượn ôtô biển số xanh 68C-0862 của một người tên Cường để tập lái. Ngày 16/11, Công an thành phố Phú Quốc cũng ra quyết định tạm giữ hình sự Danh Thép.

Bấm được biển VIP ngũ quý 9, người phụ nữ ở Hà Nội nhất định không bán

Chị V.H.M. (ở Phú Xuyên, Hà Nội) là người may mắn bấm được biển số ô tô 30H-999.99 vào sáng 16/11. Chiếc xe của chị mang nhãn hiệu Kia Morning 1.2AT, sản xuất năm 2022.

Chị M. bấm được biển số ô tô ngũ quý 9

“Tôi rất vui và cảm giác rất khó tả khi ngẫu nhiên bấm được biển số này. Đến giờ tôi vẫn không tin mình lại may mắn đến vậy. Sau khi tôi bấm được biển số đẹp, nhiều người ngỏ ý mua lại xe với giá cao, bảo tôi đưa ra mức giá nhưng tôi nhất định không bán. Đây là may mắn và là kỷ niệm của tôi”, chị M. nói.

Chủ xe ngũ quý 9 cũng cho hay, chị rất bất ngờ khi nhiều cuộc gọi đến để hỏi mua xe. Để tránh bị làm phiền, chị M. sẽ tắt máy trong một thời gian.Tự ý đăng ảnh cháu bé 5 tuổi để câu like, chủ fanpage bị phạt 5 triệu đồng

Phòng PA05 Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện mạng xã hội Facebook đăng ảnh cháu bé 5 tuổi là nạn nhân trong vụ hai ông cháu bị sát hại xảy ra ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam, vào ngày 20/10 gây bức xúc cho gia đình.

Qua điều tra, Phòng PA05 xác định NĐT (ngụ phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) là người quản lý trang Facebook Tam Kỳ đã đăng tải bài viết này.

Quản lý Fanpage Tam Kỳ đăng ảnh cháu bé 5 tuổi là nạn nhân trong vụ hai ông cháu bị sát hại bị phạt 5 triệu đồng. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, T khai đã tự ý tìm kiếm và đăng tải thông tin, hình ảnh cháu bé mà không có sự đồng ý của gia đình nhằm câu like, câu view… cho trang Facebook.

Ngày 16/11, Phòng PA05 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng và buộc T gỡ bỏ nội dung bài viết.

Con đường phủ bột trắng như tuyết ở trên quốc lộ 5 đã được dọn sạch

Ngày 16/11, lãnh đạo Đội CSGT số 5, Phòng CSGT (Công an TP.Hà Nội) cho biết, con đường phủ bột trắng như tuyết ở trên quốc lộ 5 thuộc huyện Gia Lâm đã được dọn dẹp sạch sẽ và chưa xác định được chiếc xe làm rơi vãi bột màu trắng này.

Con đường phủ màu trắng như tuyết.

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 5, chất bột màu trắng này phải giám định mới biết được là chất gì. Còn theo cảm nhận của đơn vị có thể là bột đá màu trắng.

Trước đó, ngày 15/11, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm hình ảnh về con đường phủ màu trắng xoá ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nhiều người còn ví con đường “trắng như tuyết rơi” giữa trời Âu. Khu vực xảy ra sự việc kéo dài hơn 100m theo hướng Hà Nội - Hải Phòng, gần nhà thi đấu huyện Gia Lâm hướng Hà Nội – Hải Phòng.

Kỷ luật cảnh cáo Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định

Sáng 16/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định vừa công bố quyết định kỷ luật về mặt đảng đối với ông Nguyễn Công Bình - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thủy sản tỉnh này. Theo đó, ông Bình bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm đạo đức lối sống.

Ông Nguyễn Công Bình bị tố cáo về 2 nội dung. Nội dung thứ nhất tố cáo ông Bình có con thứ 3 ngoài giá thú nhưng không khai báo bổ sung trong lý lịch. Nội dung thứ hai tố cáo ông Bình quan hệ bất chính với chị T.T.K.M - nữ nhân viên trong đơn vị, dẫn đến có con trong lúc ông chưa ly hôn vợ cũ. Sau khi ly hôn vợ cũ, ông Bình bỏ rơi chị M. và con chung của 2 người, không chịu đăng ký kết hôn với chị M.

Trả lời về những nội dung đơn tố cáo trên, ông Nguyễn Công Bình từng thừa nhận có quan hệ tình cảm và có con riêng với chị T.T.K.M. Tuy nhiên, ông Bình khẳng định rằng mối quan hệ tình cảm này "không có gì sai" vì diễn ra sau khi ông đã ly hôn với người vợ cũ. "Tôi xin khẳng định rằng những nội dung đơn tố cáo tôi là bịa đặt, vu khống, nhằm gây mâu thuẫn nội bộ" - ông Bình nhấn mạnh.

