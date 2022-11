Tin tức 24h qua: Đấu giá 2 xe Lexus 570 tang vật vi phạm không có người nhận

Đấu giá 2 xe Lexus 570 tang vật vi phạm không có người nhận

Cuối tháng 7/2022, Công an tỉnh Thái Bình đã thông báo tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là 2 chiếc xe Lexus 570 nhưng không có người tới nhận.

Tới ngày 27/10/2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình thông báo công khai (lần 2) việc đấu giá 2 chiếc Lexus 570 nói trên trên Cổng thông tin về đấu giá tài sản. Tính từ ngày thông báo công khai (lần 2) tới ngày mở cuộc đấu giá là 13 ngày.

Hai xe ô tô hạng sang Lexus 570, là tang vật vi phạm nhưng không có người đến nhận sẽ được Công an tỉnh Thái Bình mở bán đấu giá vào chiều 8/11 (ảnh minh họa)

Chiều 8/11, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình) tổ chức cuộc đấu giá 2 chiếc xe này. Theo thông báo mời đấu giá tài sản, chiếc xe đầu tiên được sản xuất năm 2012, tại Nhật Bản, màu sơn trắng, có giá khởi điểm là 1,2 tỷ đồng. Chiếc thứ 2 sản xuất năm 2016, tại Nhật Bản, cũng màu sơn trắng, có giá khởi điểm 3,25 tỷ đồng.

Người trúng đấu giá là ông L.V.T (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) trúng đấu giá xe sản xuất năm 2012, giá 2,686 tỷ đồng. Xe đời năm 2016 người trúng đấu giá là L.H.T (quận Đống Đa, Hà Nội) với giá 5,505 tỷ đồng.

Đàn ong mật khổng lồ tấn công đoàn người chơi ở bìa rừng

Ngày 8/11, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình cho biết vừa cấp cứu nhiều người dân bị đàn ong khoái (ong mật khổng lồ Đông Nam Á) tấn công. Theo lời kể của các bệnh nhân, khi một số người đang chơi thể thao ở bãi cỏ cách bìa rừng khoảng 15m thì xuất hiện 2-3 con ong khoái bay xung quanh, sau đó bất ngờ tấn công mọi người.

Khi một người đập chết một con ong và chưa hết bàng hoàng vì bị ong tấn công, thì từ cánh rừng gần đó xuất hiện một đàn ong với số lượng hàng nghìn con bay đến tấn công.

Trong quá trình cấp cứu cho bệnh nhân, nhân viên y tế còn bắt được 3 con ong và nhổ được rất nhiều ngòi ong trên cơ thể người bệnh. Ảnh: BVCC

Trong số các bệnh nhân nhập viện cấp cứu, có 4 người bị nhiễm độc nặng do hơn 50 vết ong đốt ở vùng đầu, mặt, cổ, phải nhập khoa Hồi sức tích cực-chống độc; 2 trong số đó kèm theo triệu chứng sốc phản vệ.

Ngoài 4 bệnh nhân trên, một số người bị ong đốt ít hơn, các triệu chứng nhẹ, sau khi được cấp cứu, sức khỏe ổn định, đã xin về nhà tiếp tục theo dõi.

Người mẹ bị 3 con gái đổ xăng đốt tiên lượng xấu

Ngày 8/11, lãnh đạo Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cho biết, cả 4 người có liên quan đến vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên đều đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo vị này, trong 4 bệnh nhân đang điều trị thì người mẹ bị bỏng trên 60%, 2 người con gái bị bỏng trên 30%, con gái còn lại bị bỏng 5%. "3/4 bệnh nhân tiên lượng xấu, trong đó người mẹ bị bỏng rất nặng", vị lãnh đạo này thông tin. Bệnh nhân bị bỏng 5% sau quá trình chữa trị, dự kiến 2 - 3 ngày tiếp theo sẽ ổn định, tuy nhiên, vị lãnh đạo bệnh viện cho hay vẫn cần theo dõi tình trạng bỏng sâu bên trong cơ thể (bỏng hô hấp).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, theo Công an tỉnh Hưng Yên, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 con gái của bà V.T.Đ đã mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà bà mẹ đẻ đổ xuống nền nhà châm lửa đốt khiến 4 người bị thương.

14 người ngộ độc rượu sau khi dự đám tang

Vào ngày 2/11, ở xã Nam Yên, huyện An Biên, Kiên Giang có trường hợp ông N.V.T., quê Cà Mau, tới địa phương tạm trú bị ngộ độc rượu và tử vong.

Người nhà ông T. cho biết, ông T. có nhậu chung với khoảng 7 người ở nhà thuê tại ấp Ba Biển (xã Nam Yên) và sau đó bị tức ngực, khó thở, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Đám tang ông T. kéo dài 4 ngày, từ ngày 2 đến ngày 5/11, có trên 150 lượt người đến viếng. Gia đình tổ chức đám tang có đãi các món ăn như thịt kho, cháo vịt, lẩu gà, trái cây… và khoảng 100 lít rượu trắng.

Sau khi dự đám tang về, ngày 6/11, một số người bắt đầu xuất hiện triệu chứng chóng mặt, co giật, mờ mắt, đau ngực, khó thở được đưa tới Trung tâm Y tế huyện An Biên cấp cứu. Trong đó có có 14 trường hợp chuyển biến nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu. Cả 14 bệnh nhân này đều được chẩn đoán ngộ độc Methanol – chất thường có trong rượu pha chế với cồn.

Sở GTVT Hà Nội đưa giải pháp giảm ùn tắc khi quây chắn đường Nguyễn Xiển

Liên quan đến đoạn đường Nguyễn Xiển bị rào chắn gây ùn tắc, ông Trần Hữu Bảo, Phó giám đốc Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, việc quây hàng rào tôn vẫn phải đảm bảo phạm vi cho đơn vị thi công nên không thể thay bằng hàng rào di động.

Khu vực rào chắn tôn trên đường Nguyễn Xiển

Theo ông Bảo, đơn vị đã có phương án giảm ùn tắc giao thông trong thời gian đoạn đường Nguyễn Xiển bị rào chắn để thi công Dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Theo đó, trước mắt, đơn vị sẽ bố trí lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với cảnh sát giao thông hướng dẫn các phương tiện tại khu vực nút thắt để giảm thiểu ùn tắc. Đơn vị cũng sẽ phân luồng từ xa, nhưng phương án này khó bởi lưu lượng qua tuyến đường này rất lớn.

Đồng thời, chính quyền và lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra xử lý tình trạng người dân bán hoa, cây cảnh lấn chiếm vỉa hè để bán hàng, vi phạm trật tự đô thị trên vỉa hè, các phương tiện dừng đỗ trái quy định trên đường.

Đối với đơn vị thi công, Sở GTVT Hà Nội đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, xong đến đâu phải thu hẹp rào chắn đến đó, hạn chế mức thấp nhất để tránh ùn tắc.

Va chạm với xe tải, 3 người trong một gia đình tử vong thương tâm

Vào 9h sáng ngày 8/1, anh Lưu Văn N. (SN 1996, ở Ninh Bình) điều khiển xe ô tô tải di chuyển trên đường liên xã Gia Thuỷ - Gia Tường (Nho Quan, Ninh Bình).

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đi đến thôn Mỹ Lộc, xã Gia Thuỷ, xe tải đã xảy ra va chạm với xe máy mang biển số Ninh Bình đi cùng chiều do anh Bùi Khắc Đ. (SN 1980, ở Yên Khánh, Ninh Bình) điều khiển, phía sau chở vợ là chị Phạm Thị H. (SN 1988) và con trai là cháu Bùi Khắc D. (SN 2019).

Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh Đ. và con trai tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

