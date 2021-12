Tin tức 24h qua: Vụ test COVID-19 giá "cắt cổ" ở Bình Dương, lộ nhiều sai phạm

Thứ Năm, ngày 16/12/2021 20:00 PM (GMT+7)

Vụ test COVID-19 giá "cắt cổ" ở Bình Dương, lộ nhiều sai phạm; Cự Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến nói lời sau cùng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Vụ test COVID-19 giá "cắt cổ" ở Bình Dương, lộ nhiều sai phạm

Sáng 16/12, Sở Y tế Bình Dương cho biết Thanh tra sở này đã tiến hành kiểm tra phòng khám đa khoa An Thuận (KP Thạnh Hòa, phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) sau phán ảnh của công nhân Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam bức xúc vì bị công ty trừ tiền test RT-PCR COVID-19 quá cao.

Phòng khám đa khoa An Thuận thực hiện khám sức khỏe cho rất nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương

Thanh tra Sở Y tế đã chỉ ra những sai phạm của phòng khám đa khoa An Thuận. Theo đó, mặc dù chưa được Sở Y tế cho phép thực hiện dịch vụ Xét nghiệm RT-PCR, cơ sở chỉ thực hiện lấy mẫu gửi các phòng xét nghiệm thực hiện PCR đủ điều kiện nhưng phòng khám đã thực hiện việc báo giá dịch vụ xét nghiệm PCR cho các công ty trên địa bàn.

Một sai phạm nghiêm trọng khác nữa là phòng khám này chưa thực hiện việc công bố giá xét nghiệm Covid-19 về Sở Y tế.

Mặt khác, bảng báo giá của phòng khám đa khoa An Thuận không nêu rõ đơn vị gửi mẫu đủ điều kiện xét nghiệm PCR, ngoài ra đơn vị này cũng không ký Hợp đồng xét nghiệm PCR với Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam.

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Dương yêu cầu Phòng khám đa khoa An Thuận có công văn giải trình các mặt còn tồn tại và hướng xử lý khắc phục trước ngày 20/12/2021.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến nói lời sau cùng

Trưa 16/12, tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm ở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (viết tắt: SAGRI), 19 bị cáo nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.

Trước cơ quan tiến hành tố tụng, bị cáo Lê Tấn Hùng (cựu Tổng Giám đốc SAGRI) nghẹn ngào: "Mấy ngày này bị cáo cứ suy nghĩ lý do bản thân bị đề nghị mức án cao như vậy. Bị cáo hết sức đau đớn khi đối mặt với tội tham ô...".

Cựu Tổng Giám đốc SAGRI một lần nữa đề nghị HĐXX thấu tình đạt lý và mong hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt.

Bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (trái) xin giảm án cho cấp dưới

Nói lời sau cùng, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM) gửi lời cảm ơn cơ quan xét xử, cơ quan công tố đã tạo điều kiện suốt quá trình xét xử. "Bước ra khỏi phòng xử án, bị cáo phải đối diện với bản án lương tâm. Thực sự, bị cáo không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Bị cáo mong HĐXX giảm án cho những người từng làm việc dưới quyền bị cáo".

Đa số bị cáo trong vụ án này đều mong HĐXX khoan hồng khi lượng hình, công tâm và khách quan khi phán quyết.

Bão Rai có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tàu thuyền trên Biển Đông

Chiều nay (16/12), bão Rai đã mạnh lên thành một cơn siêu bão, với sức gió mạnh nhất đạt cấp 16, giật trên cấp 17 (với tốc độ gió giật 75m/s, tương đương cấp 19-20 trên thang Beaufort mở rộng).

Siêu bão Rai di chuyển nhanh với vận tốc 25-30km/h, đổ bộ Philippines với cường độ mạnh. Dự báo, đêm 17/12, siêu bão sẽ đi vào Biển Đông trở thành bão số 9 năm 2021.

Sau khi đi qua Philippines, bão Rai sẽ suy yếu nhưng cường độ vẫn rất mạnh. Nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Khu vực biển Trung Bộ từ ngày 19/12 gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Để chủ động ứng phó với bão, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của người dân, đặc biệt trong bối cảnh dịnh bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị 28 tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Kiên Giang cần khẩn trương có phương án ứng phó với bão và mưa lớn.

Người dân tra cứu tiến độ làm CCCD gắn chip trên Zalo

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều người dân vẫn chưa nhận được CCCD gắn chip mới dù đã làm từ trước đó khá lâu. Để giúp người dân chủ động, tự kiểm tra việc cấp trả thẻ CCCD của mình đã có kết quả chưa, hạn chế đi lại nhiều lần,... một số đơn vị đã bắt đầu tích hợp tính năng cho phép tra cứu kết quả làm CCCD ngay trên tài khoản Zalo chính thức.

Người dân quận Tân Phú (TP.HCM) dễ dàng tra cứu tiến độ làm CCCD ngay trên Zalo. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã tạo các trang thông tin hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết vướng mắc trong việc cấp CCCD và đăng ký cư trú tại website (dancuquocgia.mps.gov.vn) và Zalo "Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư". Đồng thời, Bộ cũng xây dựng tổng đài hỗ trợ Hotline để giải đáp, hỗ trợ trực tiếp và sẽ hoạt động trong thời gian tới (Tổng đài 1900.0368).

Ngoài các kênh thông tin trên, người dân còn có thể liên hệ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính của công an cấp tỉnh, Đội Cảnh sát quản lý hành chính công an cấp huyện để đề nghị cung cấp thông tin. Các đơn vị này đều công khai số điện thoại và thông tin trang mạng xã hội chính thống hỗ trợ người dân.

Người nhập cảnh cách ly tại nhà 3 ngày nếu tiêm đủ liều vắc-xin COVID-19

Ngày 16/12, Bộ Y tế công bố 15.267 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.487.788 ca, trong đó có 1.061.644 bệnhnhân đã được công bố khỏi bệnh.

Chiều16/12, Bộ Y tế đã ban hành văn bản về việc phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Người nhập cảnh tiêm đủ liều vắc-xin COVID-19 hoặc đã khỏi COVID-19 cách ly tại nơi lưu trú 3 ngày. Người nhập cảnh chưa tiêm vắc-xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc-xin thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày.

Tại Hà Nội, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, hiện nay lực lượng y tế tập trung xử lý mẫu xét nghiệm nhiều hơn trước đây. Ngoài ra, mẫu dương tính nhiều hơn trước nên phải làm cẩn thận, chắc chắn, việc chậm trả kết quả xét nghiệm không phải do quá tải.

Tại TPHCM, UBND TP HCM vừa có văn bản gửi Bộ Y tế đề xuất tiếp tục hỗ trợ bổ sung lực lượng y tế tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Việc này nhằm bổ sung thêm nhân lực để mở rộng quy mô giường bệnh cho một số bệnh viện điều trị và trung tâm hồi sức COVID-19.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quavu-test-covid-19-gia-cat-co-o-binh-duong-lo-nhieu-sai-pham-502021161219585784.htm