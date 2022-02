Tin tức 24h qua: Vụ phó “vung tay” vào mặt hàng xóm bị kỷ luật khiển trách

Vụ phó “vung tay” vào mặt hàng xóm bị kỷ luật khiển trách; Hà Nội sẽ tặng 1 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam... là những tin nóng nhất 24h qua.

Vụ phó “vung tay” vào mặt hàng xóm bị kỷ luật khiển trách

Ngày 7/2, ông Trần Phương, Chánh văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên - Môi trường) cho biết, đơn vị đã có quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Vũ Văn Thắng, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính do xô xát với hàng xóm vì chỗ đỗ ô tô.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh ông Vũ Văn Thắng đến bấm chuông nhà hàng xóm ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ông Thắng xô xát với hàng xóm vì chỗ đỗ ô tô

Sau đó một người phụ nữ đi ra và giữa hai người đã có "lời qua tiếng lại" liên quan đến chỗ đỗ ô tô. Không kìm chế được, ông Thắng đã "vung tay" vào mặt người phụ nữ hàng xóm khiến chị này ôm mặt kêu la.

Đến chiều 4/1/2022, ông Thắng Thắng đã sang gặp nói chuyện, xin lỗi gia đình hàng xóm để hòa giải có sự chứng kiến của công an phường sở tại.

Ngày 6/1/2022, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã họp bàn đánh giá toàn bộ sự việc và thống nhất tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Vũ Văn Thắng từ ngày 6/1/2022.

Hà Nội sẽ tặng 1 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Ngày 7/2, tại cuộc họp báo cáo về tình hình chung và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thống nhất về chủ trương, TP Hà Nội tặng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 1 tỷ đồng vì thành tích xuất sắc giành vé tham dự giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 - FIFA Women's World Cup 2023.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Trước đó, ĐT nữ Việt Nam đã đánh bại ĐT nữ Thái Lan và nữ Đài Bắc Trung Hoa tại lượt trận play-off qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 - FIFA Women's World Cup 2023.

Ngay sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 của ĐT nữ Việt Nam trước nữ Đài Bắc Trung Hoa để giành vé dự Women's World Cup 2023 vào chiều 6/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, khen ngợi toàn thể cầu thủ và ban huấn luyện ĐT bóng đá nữ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định thưởng cho đội tuyển 4 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Người đứng đầu Chính phủ đồng thời lên lịch tiếp thầy trò ông Mai Đức Chung sau khi đội tuyển trở về Việt Nam.

Bé trai 5 tuổi tử vong trong khi đi đá bóng giữa tiết trời giá lạnh

Khoảng 16h30 chiều 6/2, bé Đ.Q.C (5 tuổi, trú xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đi cùng anh trai (học lớp 2) ra sân bóng của xóm chơi. Trong khi anh trai cùng một số bạn nhỏ khác trong xóm đá bóng, C. cũng chạy theo chơi đùa. Không lâu sau đó, C. bất ngờ ngã xuống đất rồi ngất xỉu.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh lập tức đến xoa bóp, bế cháu bé đi đến trạm y tế xã để cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Thời điểm xảy ra sự việc, thời tiết ở khu vực này rất lạnh, nhiệt độ khoảng 14 độ C kèm gió mạnh. Nhiều người nhận định, có thể do cháu bé chạy giữa trời lạnh, gió lớn dẫn đến bị ngừng tim đột ngột và tử vong.

Phan Sào Nam quay lại nhà tù

Ngày 7/2, luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết ngay khi nhận được Quyết định giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội về việc hủy 2 quyết định giảm án phạt tù, thân chủ ông là Phan Sào Nam đã gửi thư đến Cục Cảnh sát quản lý trại giam Bộ Công an và một số cơ quan để xin hướng dẫn thi hành án.

Sau đó, Phan Sào Nam đã tự nguyện đến Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) từ ngày 23/12 để xin thi hành án. Tiếp đó, Công an quận Tây Hồ đã đưa Phan Sào Nam đi một trại giam ở gần Hà Nội để thi hành nốt bản án còn lại (22 tháng).

Phan Sào Nam tại phiên toà sơ thẩm

Theo bản án phúc thẩm hồi tháng 3/2019, ngoài mức án 5 năm tù về các tội danh ''Tổ chức đánh bạc'' và ''Rửa tiền'', Phan Sào Nam còn bị buộc nộp lại số tiền hơn 929 tỉ đồng; tịch thu, sung công quỹ số tiền hơn 548 tỉ đồng. Tổng cộng số tiền là 1.475 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ngày 29/4/2020, TAND tỉnh Quảng Ninh chấp nhận đề nghị của trại giam Quảng Ninh về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 19 tháng cho Phan Sào Nam. Tiếp đó, TAND tỉnh Quảng Ninh lần thứ hai chấp nhận đề nghị của trại giam Quảng Ninh, giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại (3 tháng 7 ngày) cho Nam. Phạm nhân Nam ra tù ngày 6/2/2021.

Cả nước không còn tỉnh thành nào là vùng cam, đỏ

Ngày 7/2, Bộ Y tế công bố 16.809 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.351.676 ca, trong đó có 2.119.563 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Cập nhật cấp độ dịch COVID-19 của Bộ Y tế đến sáng ngày 7/2 cho thấy cả nước không có tỉnh TP nào vùng đỏ (cấp độ dịch 4) hay vùng cam (cấp độ dịch 3), số địa phương vùng vàng (cấp độ dịch 2) còn 22 tỉnh, thành phố và vùng xanh (cấp độ dịch 1) đã là 41 tỉnh, thành phố.

