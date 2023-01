Tin tức 24h qua: TikToker Kiều Văn Thái không liên quan đến vụ sử dụng ma túy bị công an bắt

TikToker Kiều Văn Thái không liên quan đến vụ sử dụng ma túy bị công an bắt

Liên quan tới Tiktoker Kiều Văn Thái (29 tuổi, người có 1,6 triệu lượt theo dõi trên Tiktok) chiều 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội thông tin, rạng sáng 2/1, Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm nhận tin báo từ về việc một căn hộ ở chung cư trên địa bàn phường mở nhạc ầm ĩ gây mất an ninh, trật tự.

Qua kiểm tra, Công an phường Mễ Trì phát hiện 7 người trong một phòng của căn hộ, còn anh Kiều Văn Thái ngủ ở phòng khác. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ một đĩa sứ màu trắng, một ống tẩu được cuộn bằng tờ tiền, một loa, đèn nháy và một số tang vật khác.

7 đối tượng dương tính với chất ma tuý qua test nhanh tại trụ sở công an.

Tại thời điểm kiểm tra, 7 người gồm 3 nam, 4 nữ nói trên thừa nhận sử dụng ma tuý "ke" và "nước vui". Riêng anh Thái khai nhận ngủ ở phòng bên, không biết và cũng không tham gia với nhóm 7 người này.

Kết quả test nhanh ma tuý xác định anh Thái âm tính, 7 đối tượng còn lại cho kết quả dương tính với ma tuý. Công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ hình sự 4 người trong nhóm 7 người nói trên để điều tra, làm rõ hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Chính quyền vào cuộc xử lý vụ quán ăn ở Vũng Tàu "mang món không gọi" cho khách

Mấy ngày ngày, mạng xã hội xôn xao trước thông tin của tác giả Nguyễn Lê Huyền Trân về việc dịp Tết Dương lịch có xuống Vũng Tàu vui chơi và ghé một quán để ăn. Khi nhìn hóa đơn thì du khách thấy không hợp lý, bởi hóa đơn cho 25 người có giá hơn 13 triệu đồng, trong khi đó nhiều món đoàn khách này không hề gọi.

Người này cũng cảnh báo du khách khi đi du lịch, nhân viên có mang món ra phải hỏi món có trong phần hay không, tránh trường hợp như gia đình chị gặp phải.

Chiều 2/1, ông Phan Trọng Hạnh, Trưởng phòng Văn hóa Thể thao TP Vũng Tàu cho biết sau khi nhận được phản ánh từ du khách, cơ quan chức năng TP Vũng Tàu đã làm việc với đại diện quán Sóng Biển (đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận quán ăn có niêm yết giá đồng thời có đầy đủ giấy tờ hoạt động kinh doanh.

Qua trao đổi, chủ quán ăn thừa nhận nhân viên chưa tư vấn rõ ràng cho khách hàng, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm, chấn chỉnh lại nhân viên về việc tư vấn món ăn.

Ông Phan Trọng Hạnh cũng cho biết trong đợt Tết Nguyên Đán tới đây, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra và tiếp nhận xử lý các vấn để của du khách phản ánh.

Nhảy xuống sông cứu bé trai 3 tuổi, tài xế xe tải mất tích

Vào khoảng 6 giờ sáng 3/1 chị N.T.K.K. (ngụ xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) điều khiển xe máy chở theo con trai 4 tuổi tên P.T.Q.H. qua cầu Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm hướng từ xã Thuận Điền sang xã Mỹ Thạnh.

Khi đi ra gần giữa cầu, xe tải biển số số 71C-083…do tài xế L. V. S. (35 tuổi) điều khiển xảy ra va chạm với xe máy của chị K làm xe chị K bị nghiêng vào thành cầu. Bé Q. H. ngồi phía sau xe máy bị lọt qua lan can cầu, rơi xuống sông Bình Chánh (một nhánh của sông Hàm Luông).

Thấy vậy, tài xế S liền nhảy xuống sông để cứu bé trai. Tuy nhiên, thời điểm này nước chảy mạnh nên cả hai đã bị nước cuốn trôi và mất tích.

Khoảng 1 tiếng sau, người dân tìm được bé Q. H. cách hiện trường vụ việc khoảng 4km, sau đó bé H được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đến trưa cùng ngày, các lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh Bến Tre và ghe cào của người dân vẫn đang tìm kiếm tài xế S.

Nghi vấn chiếc xe ô tô trôi sông Hồng là tạo hiện trường giả, trốn nợ

Ngày 2/1, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm hình ảnh chiếc xe ô tô KIA màu trắng mang biển số Phú Thọ nằm ở trên sông Hồng đoạn qua huyện Hạ Hoà. Bên trong chiếc xe phát hiện một giấy phép lái xe mang tên N.K.D. trú ở xã Minh Côi, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ.

Trưa 3/1, ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện Hạ Hoà (Phú Thọ) cho biết, qua xác minh ban đầu, chủ phương tiện quê ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ. Trước đó, anh này cùng vợ đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Sau khi trở lại Việt Nam, họ sinh sống ở Vĩnh Phúc.

Chiếc xe ô tô trôi sông thuộc địa phận huyện Hạ Hoà (Phú Thọ)

Chủ tịch huyện Hạ Hòa cho hay, sau khi xảy ra sự việc, công an vào cuộc xác minh nhưng chưa tìm thấy chủ xe. Hai người con của chủ phương tiện cũng được gửi cho ông bà chăm sóc.

“Đây không phải là vụ tai nạn, không có ai chết, trong xe không có người. Chủ xe là đối tượng chuyên vay nợ, khả năng họ trốn nợ vứt xe đó rồi đi”, ông Dũng thông tin.

Dùng nhiều biện pháp cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông

Đến chiều ngày 3/1 đơn vị thi công đã làm sạch lượng bùn đất ở độ sâu 23/35 m bên trong lòng ống, quanh trụ bê tông mà bé trai bị mắc kẹt ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp).

Quá trình thi công đoạn còn lại đang gặp khó khăn do kết cấu đất chặt. Tuy nhiên đơn vị thi công vẫn giữ các nhóm, tổ thực hiện xuyên đêm rút ngắn thời gian để nhanh chóng nhổ được cọc bê tông lên đưa bé trai ra ngoài.

Nhiều thiết bị chuyên dùng hiện đại đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ giải cứu bé trai bị kẹt trong trụ bê tông

Bên cạnh đó, lực lượng cứu nạn cũng đang nghiên cứu áp dụng phương pháp khoan xoáy nước để hỗ trợ cho việc cứu hộ, cứu nạn được nhanh hơn. Các lực lượng cứu nạn đang tích cực chạy đua với thời gian cùng quyết tâm sẽ nhổ được trụ bê tông và đưa cháu bé ra trong hôm nay. Lực lượng cứu nạn cũng đã có phương án phòng ngừa khi đang thi công mà xảy ra mưa lớn. Theo đó, đơn vị sẽ sử dụng các biện pháp che chắn, đồng thời áp dụng thoát dẫn tự nhiên và sử dụng máy bơm để bơm nước ra.

Trưa cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều Phó Tư lệnh Quân khu 9 đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo lực lượng công binh của quân khu hỗ trợ cứu nạn. Bên cạnh đó, Thiếu tướng cũng đến thăm hỏi và động viên gia đình cháu bé. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, Quân khu 9 cho biết sẽ hỗ trợ gia đình một căn nhà.

