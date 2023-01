Công an thông tin sự việc liên quan tới Tiktoker Kiều Văn Thái

7 đối tượng dương tính với chất ma tuý qua test nhanh tại trụ sở công an.

Ngày 3/1, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bức ảnh Tiktoker Kiều Văn Thái (29 tuổi, người có 1,6 triệu lượt theo dõi trên Tiktok) cùng một số người khác. Sự việc khiến nhiều người dùng mạng xã hội nghi ngờ Thái vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, cùng ngày, trên trang facebook cá nhân của mình, Thái đã đăng tải thông tin khẳng định, bản thân anh không liên quan, không “chơi bời”.

Liên quan tới Tiktoker Kiều Văn Thái, chiều 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội thông tin, rạng sáng 2/1, Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm nhận tin báo từ về việc một căn hộ ở chung cư trên địa bàn phường mở nhạc ầm ĩ gây mất an ninh, trật tự.

Qua kiểm tra, Công an phường Mễ Trì phát hiện 7 người trong một phòng của căn hộ, còn anh Kiều Văn Thái ngủ ở phòng khác. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ một đĩa sứ màu trắng, một ống tẩu được cuộn bằng tờ tiền, một loa, đèn nháy và một số tang vật khác.

Anh Thái ngủ phòng bên cạnh, không biết và không tham gia sử dụng ma tuý.

Tại thời điểm kiểm tra, 7 người gồm 3 nam, 4 nữ nói trên thừa nhận sử dụng ma tuý "ke" và "nước vui". Riêng anh Thái khai nhận ngủ ở phòng bên, không biết và cũng không tham gia với nhóm 7 người này.

Kết quả test nhanh ma tuý xác định anh Thái âm tính, 7 đối tượng còn lại cho kết quả dương tính với ma tuý. Công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ hình sự 4 người trong nhóm 7 người nói trên để điều tra, làm rõ hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

