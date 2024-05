Bắt nhóm đối tượng nổ súng, vác dao hỗn chiến tại quán karaoke

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam với 3 thanh niên ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Các thanh niên trên gồm: Nguyễn Phước Thiện (22 tuổi), Lâm Thanh Phúc (20 tuổi), Mai Thanh Tèo (30 tuổi), Trần Văn Nhân (23 tuổi).

Mai Thanh Tèo ( bên trái ) và Lâm Thanh Phúc.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 1/4, Thiện, Nhân, Tèo cùng một số người bạn đến quán karaoke ở huyện Chợ Mới hát.

Khi đó, tại quán, Võ Văn Phúc (39 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) cùng một số bạn đang hát.

Tại đây, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau, được mọi người can ngăn nên nhóm của Thiện bỏ đi.

Nguyễn Phước Thiện (bên trái) và Trần Văn Nhân. Ảnh: Nghiêm Túc.

Rời quán, nhóm Thiện gọi điện thoại rủ Lâm Thanh Phúc đến giúp trả thù. Nhận lời, Thanh Phúc mang theo một khẩu súng ngắn rồi cùng nhóm của Thiện cầm nhiều dao tự chế quay lại quán để tìm đánh nhóm của Văn Phúc.

Thấy nhóm của Văn Phúc còn hát, Thiện dùng dao tự chế đuổi chém nhiều nhát vào người Văn Phúc, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Còn Thanh Phúc dùng súng ngắn mang theo bắn nhiều phát chỉ thiên để thị uy.

Khi công an nhận tin báo đến hiện trường, cả 2 nhóm mới dừng gây rối.

Văn Phúc được người dân đưa đi cấp cứu. Bệnh viện kết luận tỷ lệ thương tích 12%.

