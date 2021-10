Tin tức 24h qua: Tiết lộ về 2 cây cầu ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện

Thứ Năm, ngày 28/10/2021 20:00 PM (GMT+7)

Tiết lộ về 2 cây cầu ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện; Người dân đổ xô xuống các bãi nước dưới chân đập hồ Trị An để săn bắt "lộc trời"... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tiết lộ bất ngờ về 2 cây cầu ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện

Huyện Thanh Chương (Nghệ An) báo cáo về việc đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ xây 2 cây cầu bị hỏng do bão lũ năm 2020. Tuy nhiên, thực tế chỉ có 1 cầu xây mới, còn 1 cầu được sửa chữa.

Ông Hoàng Phạm Thọ, Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương) cho biết, cơn bão số 9 năm 2020 đã gây lũ quét, khiến 600 nhà dân bị ngập nước. Cầu Khe Liệu bị sập hoàn toàn. Nếu không có đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên thì xã không biết lấy đâu ra kinh phí để khắc phục. Tổng kinh phí thi công cầu hết khoảng 1 tỷ đồng.

Cầu Khe Liệu ở xã Thanh Mỹ bị sập hoàn toàn do mưa lũ năm 2020

Tại cầu có bảng ghi rõ đơn vị hỗ trợ “Các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước cùng gia đình ca sĩ Thủy Tiên – Công Vinh”. Nhưng dù mới bàn giao và đưa vào sử dụng từ tháng 6/2021 đến nay nhưng cầu đã xuất hiện vết nứt, hư hỏng ở mố cầu.

Tại xã Thanh Sơn, thực tế ghi nhận cầu Sông Con 1 chỉ bị hư một bên mố cầu. Mố cầu sau đó được khắc phục, sửa chữa chứ không phải xây mới. Ông Lữ Văn Đương, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho biết, cầu Sông Con 1 bị hư một mố cầu, hướng từ bên ngoài UBND xã đi vào 3 bản. Xã không nắm được đơn vị trực tiếp thi công cũng không nắm rõ số tiền khắc phục cầu hết bao nhiêu.

Theo biên bản thương thảo hợp đồng đầu tư xây dựng 2 cây cầu ở huyện Thanh Chương, tổng kinh phí hết hơn 1,5 tỷ đồng. Đại diện nhà thầu xây dựng là bà Vũ Thị Lan Anh, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế đô thị Thanh Chương ký với chủ đầu tư là ông Nguyễn Hữu Dũng.

Người dân đổ xô xuống các bãi nước dưới chân đập hồ Trị An để săn bắt "lộc trời"

10 giờ ngày 28/10, Công ty Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã ngừng xả nước qua đập tràn về hạ lưu làm trơ cạn cả vùng nước dưới chân đập. Hàng ngàn người dân nườm nượp xuống các bãi nước dưới chân đập để săn bắt "lộc trời".

Niềm vui của một người dân khi bắt được cá "khủng"

Dưới vùng nước cạn có diện tích khoảng 2.000m2, cả ngàn người dùng lưới, chài để bắt cá. Những người đi thành nhóm hoặc riêng lẻ ở các vùng nước nông xa chân đập thì chủ yếu bắt được cá nhỏ. Riêng một số người trang bị áo phao, thuyền nhỏ, lưới, vợt đánh bắt ngay dưới chân đập thì bắt được nhiều cá "khủng".

Trên bờ nhiều thương lái sẵn sàng mua cá lăng từ 130.000 đến 200.000 đồng/kg, cá mè 20.000 đồng/kg. Riêng cá "khủng", trên 10 kg được bán theo giá của người bắt đưa ra.

Thầy giáo bị tố hứa cho nữ sinh qua môn nếu “vào khách sạn” nói không nhắn tin

Ngày 27/10, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin một đoạn tin nhắn ghi lại cuộc trò chuyện được cho là giữa giảng viên ở Khoa Kế toán của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội với một nữ sinh viên năm cuối. Theo đó, đoạn tin nhắn này có nội dung giảng viên sẽ "tạo điều kiện" cho qua môn nếu nữ sinh đồng ý “vào khách sạn”.

Ngày 28/10, lãnh đạo Phòng PA03 (An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản đề nghị của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về sự việc trên. Theo lãnh đạo Phòng PA03, đơn vị để giảng viên làm việc với nhà trường, dựa trên giải trình của giảng viên, công an sẽ vào cuộc xác minh.

Những đoạn tin nhắn gây xôn xao dư luận.

Ông Vũ Hồng Thanh - Trưởng phòng tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp cho biết, hiện tại sự việc chưa được làm sáng tỏ nên mong muốn mọi người trong đó có phụ huynh, sinh viên nhà trường chờ kết luận từ cơ quan công an.

Ông Thanh cho biết thêm, nhà trường đã có buổi làm việc với thầy M. thầy giáo bị tố "tạo điều kiện" cho qua môn nếu nữ sinh đồng ý “vào khách sạn”. Qua làm việc và tại bản tường trình, thầy M. đều khẳng định không có việc nhắn tin, các tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội là sự bôi nhọ.

Nhà trường cũng dò tìm các sinh viên tên H. cùng với tên của nhân vật trong đoạn tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội và gọi điện hỏi thăm về cuộc sống, quá trình học tập rồi nhắc tới câu chuyện thầy M. bị tố gợi ý cho nữ sinh bằng cuộc hẹn ở khách sạn nhưng các sinh viên được trao đổi đều nói không biết việc này. Qua quan sát, hình ảnh của nhân vật trong đoạn tin nhắn được đăng tải không giống với nữ sinh đang theo học trong trường.

Bộ Y tế đã lên kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 tới 11 tuổi

Ngày 28/10, Bộ Y tế công bố 4.876 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 900.669 ca, trong đó có 811.146 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bộ Y tế đã lên kế hoạch triển khai tiêm cho nhóm trẻ em trong độ tuổi nhỏ hơn (5-11 tuổi) trong năm 2022 trên cơ sở khoa học và cập nhật các loại vắc xin cho trẻ em. Hiện Hội đồng tư vấn tiêm chủng quốc gia cũng đã đồng ý chỉ định tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm trẻ em từ 5-11 tuổi.

Tại TPHCM, đã có 169 cơ sở y tế nộp hồ sơ và đã được Sở Y tế thẩm định cho phép cung ứng dịch vụ xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19.

