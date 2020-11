Tin tức 24h qua: Thăm vườn sâm Ngọc Linh, một người đàn ông bị gấu tấn công

Thứ Năm, ngày 19/11/2020 20:00 PM (GMT+7)

Thăm vườn sâm Ngọc Linh, một người đàn ông bị gấu tấn công; Sai phạm trọng khâu tuyển dụng, con trai Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông xin nghỉ việc là những tin nóng nhất 24h qua.

Thăm vườn sâm Ngọc Linh, một người đàn ông bị gấu tấn công

Khoảng 9 giờ sáng ngày 19/11, ông Hồ Văn Hội (SN 1976; ngụ làng Long Héc, thôn 3, xã Trà Linh) lên thăm vườn sâm Ngọc Linh sau thời gian mưa bão thì bị một con gấu rừng tấn công. Ông Hội bị gấu tát rách mặt, cổ, đầu và mắt với những vết thương khá sâu, mất nhiều máu.

Lên thăm vườn sâm Ngọc Linh sau thời gian mưa bão ông Hội thì bị một con gấu rừng tấn công. Ảnh minh họa

Ông Hội sau đó được người nhà và dân làng khiêng bộ ra Trạm y tế xã để sơ cứu và chuyển viện tuyến trên điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Theo người dân làng Long Héc, cá thể gấu rừng này đã xuất hiện mấy hôm nay và phá hoại nương rẫy của dân làng.

Miền Bắc chuyển mưa rét, vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ C

Theo ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), cho biết, dự báo, đến khoảng ngày 23-24/11, ở phía Bắc có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ; ngày 24-25 ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ ngày 23-24/11 có mưa rải rác, nhiệt độ giảm mạnh từ 4-8 độ C so với những ngày cuối tuần này. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18 độ C, ở vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Từ ngày 24-25/11 ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Không khí lạnh cũng sẽ gây ra gió mạnh ở trên Vịnh Bắc Bộ, đêm 23/11 gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; ở vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau từ ngày 24/11 gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển Động. Ở khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 23/11 gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Sai phạm trọng khâu tuyển dụng, con trai Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông xin nghỉ việc

Ông Hồ Thanh (SN 1996) đã nộp đơn xin thôi việc tại Phòng kế hoạch nghiệp vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Nông, từ ngày 13/11.

Theo đơn, ông Thanh đưa ra lý do, cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc. Sau khi tiếp nhận đơn, Giám đốc CDC Đắk Nông Đặng Thành ký tờ trình xin ý kiến của Sở Y tế xem xét, giải quyết nguyện vọng của cá nhân theo quy định.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đắk Nông

Ônh Thanh là con trai của bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông. Người được ưu ái trong tuyển dụng việc làm tại ngành y tế. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã chỉ ra những sai phạm liên quan đến tuyển dụng ông này.

Dù biết UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các ngành tạm dừng tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức sự nghiệp để tiến hành sắp xếp bộ máy, nhưng bà Hương vẫn chỉ đạo, đồng ý cho Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk R’lấp (nay là Trung tâm Y tế huyện Đắk R’Lấp) ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với 11 trường hợp (năm 2018), trong đó có con ruột của mình.

Đáng nói, thời điểm này, ông Thanh đang là sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Viện đào tạo Quốc tế trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh liên kết với Đại học Lincoln, Hoa Kỳ). Nhờ can thiệp của mẹ, ông Thanh được ký HĐLĐ trong chỉ tiêu biên chế, xếp ngạch lương chuyên viên.

Bộ Ngoại giao chưa có thông tin về việc bắt bà Hồ Thị Kim Thoa tại Pháp

Ngày 19/11 khi được hỏi thông tin về việc bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, bị bắt giữ ở Pháp, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Tôi không có thông tin về bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt giữ tại Pháp”.

Bà Hồ Thị Kim Thoa

Bà Thoa là đối tượng bị Bộ Công an ra quyết định truy nã. Bà Thoa và ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Công thương, bị khởi tố do liên quan đến những vi phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty bia rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Trong cáo trạng vụ ông Vũ Huy Hoàng và đồng phạm làm thất thoát 2.700 tỷ đồng xảy ra tại Sabeco, VKSND Tối cao cáo buộc cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa là đồng phạm giúp sức.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quatham-vuon-sam-ngoc-linh-mot-nguoi-dan-ong-bi-gau-tan-cong-50202...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quatham-vuon-sam-ngoc-linh-mot-nguoi-dan-ong-bi-gau-tan-cong-502020191119592009.htm