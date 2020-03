Tin tức 24h qua: Tài xế buồn ngủ, phóng ô tô 100km/h tông trúng hai đại úy công an

Thứ Tư, ngày 11/03/2020 21:00 PM (GMT+7)

Tài xế buồn ngủ, phóng ô tô 100km/h tông trúng hai đại úy công an; Việt Nam tiếp tục công bố thêm 4 ca nhiễm Covid-19 liên tiếp... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tài xế buồn ngủ, phóng ô tô 100km/h tông trúng hai đại úy công an

Khoảng 1h ngày 10/3, Công an phường 12, TP Vũng Tàu đi tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Ven Biển theo hướng từ trung tâm TP. Vũng Tàu đi huyện Long Điền. Tới khu vực trước số nhà 97 Phước Thắng, phường, TP. Vũng Tàu thì bị 1 ô tô BKS: 72A - 16058 chạy tốc độ cao tông trúng.

Thu tại cơ quan công an. Ảnh: An Bình

Hậu quả khiến bảo vệ dân phố Nguyễn Văn A, Đại úy Hoàng Duy Tính, Đại úy Ngô Tiến Bình bị thương.

Cả 3 được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương. Trong đó, Đại úy Tính bị chấn thương sọ não, xuất huyết não được đưa lên BV Chợ Rẫy cấp cứu vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu.

Khoảng 10h cùng ngày, tài xế Huỳnh Ngọc Thu (40 tuổi, HKTT tại phường 8, TP. Vũng Tàu) được người thân đưa đến Công an TP. Vũng Tàu đầu thú. Thời điểm gây tai nạn, Thu chạy với tốc độ khoảng 100km/h, do buồn ngủ nên đã lạc tay lái gây tai nạn.

Việt Nam tiếp tục công bố thêm 4 ca nhiễm Covid-19 liên tiếp

Chiều 11/3, Bộ Y tế công bố thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, sau khi bệnh nhân số 34 (BN34) được xác định mắc bệnh Covid-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng, khử khuẩn và tiến hành cách ly các đối tượng tiếp xúc với BN 34.

Ngày 11/3/2020 tiến hành lấy 15 mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả có 3 người dương tính SARS-CoV-2 đang được cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Bộ Y tế vừa xác nhận có thêm 3 ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam (ảnh: Lê Bảo)

Bệnh nhân số 36: Bệnh nhân nữ, 64 tuổi, quê quán Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, giúp việc cho Bệnh nhân số 34.

Bệnh nhân số 37: Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, là nhân viên của Bệnh nhân số 34.

Bệnh nhân số 38: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là con dâu của Bệnh nhân số 34.

Trước đó, trưa 11/3, Bộ Y tế tiếp tục công bố ca bệnh nhiễm Covid-19 thứ 35 tại Việt Nam.

Bệnh nhân thứ 35, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là nhân viên bán hàng tại Siêu thị Điện máy Xanh ở quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Khoảng 18 - 19 giờ ngày 04/3/2020, bệnh nhân thứ 35 có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh (những người này sau được xác định là bệnh nhân thứ 22 và 23).

Phòng dịch Covid-19, Hải Phòng dừng chi 269 tỷ mua ấm chén tặng dân

Tại cuộc họp vào chiều 10/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất chủ trương tạm dừng công tác chuẩn bị tặng quà (một bộ ấm chén và 1 lá cờ Tổ quốc) cho các hộ gia đình trên địa bàn thành phố (nhân dịp Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng). Đồng thời, không tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2020 và Gặp mặt Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất tạm dừng tặng quà cho hộ dân trên địa bàn, không tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2020 để tập trung kinh phí phòng, chống Covid-19, ảnh: CTTĐT.

Toàn bộ kinh phí của việc tặng quà và tổ chức lễ hội sẽ ưu tiên phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng thống nhất một số chủ trương: Cho mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch (đáp ứng khi xuất hiện tình huống có từ 200 - 800 người nhiễm Covid-19).

Thống nhất hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế và lực lượng phục vụ tại cơ sở cách ly tập trung; tiền ăn cho người thường trú, tạm trú tại địa phương có dịch bị khoanh vùng, vùng kiểm soát và mức hỗ trợ cho lực lượng công an, quân đội, những người tham gia phòng, chống dịch bệnh tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch.

Triệu tập người đăng tin "cô gái nhiễm Covid-19 ở Hà Nội đi khai trương Uniqlo"

Chiều ngày 10/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Đống Đa triệu tập chị Khúc P.T (SN 1984, trú tại Đống Đa) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về ca nhiễm Covid-19 thứ 17 lên facebook.

Thông tin cô gái nhiễm Covid-19 dự khai trương Uniqlo ở Hà Nội do chị T đăng tải là hoàn toàn sai sự thật.

Cơ quan chức năng xác định, ngày 7/3, chị T đã đăng tải trên trên facebook cá nhân thông tin nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 đã tham dự sự kiện khai trương của Uniqlo tại Vincom Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa), đến một quán bar ở Tạ Hiện (Hoàn Kiếm) trước khi đưa vào cơ sở y tế để cách ly bắt buộc do dương tính với Covid-19.

Tại cơ quan công an, chị T đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, bản thân đã nhận thức được hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Sốc với hóa đơn tiền nước 10 triệu đồng/tháng của một gia đình tại Hà Nội

Anh N.M.C (ở phố Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh, gia đình anh vừa nhận được thông báo từ Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàng Mai với nội dung từ ngày 7/2/2020 đến 6/3/2020 gia đình anh sử dụng hết 592 khối nước với tổng số tiền chính xác là 10.544.394 đồng.

Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàng Mai kiểm tra đồng hồ nước nhà anh C.

Khi nhận được hóa đơn, gia đình anh C. khá sốc, bởi hằng tháng lượng nước sử dụng của gia đình (3 người) chỉ dao động từ 9m3 đến 18m3.

Theo anh C. tháng này, lượng nước tăng “bất thường” lên 592m3 (chỉ số cũ là 835 và chỉ số mới là 1.427).

Gia đình anh C. đã đề nghị nhân viên lập biên bản, cử cán bộ xuống kiểm tra đồng hồ nhưng nhân viên vẫn chốt số tiền nước 10.544.394 đồng.

Đại diện Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàng Mai cho biết đồng hồ nước này đạt tiêu chuẩn đo lường Việt Nam và khuyến cáo gia đình anh C. nên tu sửa lại bể để tránh xảy ra thất thoát nước.

Xí nghiệp kinh doanh nước sạch vẫn đang xác minh các nguyên nhân khác để làm rõ, nên trước mắt số tiền tăng vọt kia khách hàng chưa phải trả.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tin-tuc-24h-quatai-xebuon-ngu-phong-o-to-100km-h-tong-trung-h...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tin-tuc-24h-quatai-xebuon-ngu-phong-o-to-100km-h-tong-trung-hai-dai-uy-cong-an-1067235.html