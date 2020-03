Tung tin bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 nguy kịch, nam thanh niên bị triệu tập

Thứ Tư, ngày 11/03/2020 20:42 PM (GMT+7)

Đăng hình ảnh một cô gái nằm trên giường bệnh, người chằng chịt dây truyền dịch với chú thích là bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19, nam thanh niên đã bị công an triệu tập.

Ngày 11/3, Công an TP.Hà Nội cho biết Công an quận Ba Đình đã lập hồ sơ xử lý một nam thanh niên có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook về nữ bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19.

Theo Công an TP.Hà Nội, Đội An ninh Công an quận Ba Đình phát hiện tài khoản facebook Đ.T đăng tải hình ảnh của một cô gái nằm trên giường bệnh, người chằng chịt dây truyền dịch kèm theo chú thích là nữ bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19 khiến nhiều người hoang mang.

Chủ tài khoản facebook Đ.T tại trụ sở công an. (Ảnh: Công an TP.Hà Nội)

Qua xác minh, Đội An ninh Công an quận Ba Đình đã làm rõ nội dung trên là hoàn toàn sai sự thật và triệu tập chủ tài khoản là Đ.T (SN 1998; trú tại Mỹ Đức) đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, T. khai nhận, ngày 6/3, người này đã đăng tải bài viết có nội dung kèm theo hình ảnh sai sự thật liên quan đến nữ bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19 lên trang facebook cá nhân của mình.

T. đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, tự xoá bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm.

Công an quận Ba đình đã lập hồ sơ xử lý trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

