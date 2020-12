Tin tức 24h qua: Tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không thương tật 79% khai gì tại tòa?

Thứ Ba, ngày 15/12/2020 20:21 PM (GMT+7)

Tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không thương tật 79% khai gì tại tòa?; Vợ rơi xuống sông mất tích, chồng bơi khắp khúc sông tìm kiếm... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không thương tật 79% khai gì tại tòa?

Ngày 15/12, TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp). Phong bị cáo buộc là người lái ô tô Mercedes gây tai nạn khiến 1 tài xế GrabBike tử vong và 1 nữ tiếp viên hàng không thương tật 79% xảy ra vào cuối tháng 1/2020 (mùng 6 Tết).

Tại tòa, Phong cho biết, sau khi gây tai nạn quá hoảng sợ nên bỏ đi khỏi hiện trường, 2 ngày sau thì tới cơ quan công an đầu thú.

Phong nói, sau khi gọi xe cấp cứu xong và không biết làm gì nên đã về nhà, sau đó đón xe ra Phan Thiết, và không biết tài xế GrabBike tử vong. Trước tai nạn 2 ngày, bị cáo có uống một ly nước ở Phan Thiết và phát hiện trong ly nước có ma tuý. Bị cáo biết được là do có kết quả xét nghiệm dương tính với ma tuý.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại phiên tòa, nữ tiếp viên hàng không Bích Hường bị thương tật 79%, với đôi chân chi chít sẹo phải chống nạng khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.

Nữ tiếp viên hàng không cho biết chị đã mất tất cả khi bị xe Mercedes tông, cuộc sống của chị trong 1 năm qua khổ đến mức sống không bằng chết. Nữ tiếp viên mong muốn được tòa xét xử công bằng, minh bạch để trả lại công bằng cho bản thân và tài xế GrabBike đã mất.

VKS đề nghị HĐXX giảm một phần hình phạt, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong 6-7 năm tù. Đồng thời, VKS đề nghị tòa tuyên bị cáo bồi thường cho hai bị hại Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines) 1,4 tỉ đồng, Lê Mạnh Thường hơn 477 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 30/1, Phong lái chiếc xe Mercedes do không làm chủ tốc độ, tông trực diện vào xe máy của ông Lê Mạnh Thường (tài xế GrabBike), chở chị Hường. Ông Thường tử vong, chị Hường bị thương nặng. Kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy Phong dương tính với chất ma túy.

Sau tai nạn, gia đình bị cáo Phong không đến hỏi thăm nạn nhân.

Vợ rơi xuống sông mất tích, chồng bơi khắp khúc sông tìm kiếm

Sáng sớm ngày 15/12, ông Nguyễn Văn Long (50 tuổi) điều khiển ghe chở đất tải trọng 45 tấn chạy trên sông Sài Gòn hướng từ cầu Bình Triệu về Củ Chi. Khi đến gần cầu Bình Phước (phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM) va chạm với sà lan chạy hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến ghe chở đất bị chìm, vợ chồng ông Long rơi xuống nước.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người phụ nữ mất tích trên sông Sài Gòn sau tai nạn giao thông đường thủy

Sau tai nạn, người đàn ông bơi khắp khu vực ghe bị chìm nhưng không tìm thấy vợ nên bơi vào bờ báo công an.

Sà lan có liên quan đến tai nạn sau đó đã rời khỏi hiện trường. Phòng Cảnh sát Đường thủy - Công an TP.HCM triển khai các đơn vị tiến hành rà soát các phương tiện, truy tìm sà lan này.

Đến chiều cùng ngày, vẫn chưa tìm thấy người phụ nữ mất tích.

Miền Bắc hứng đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông 2020

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 15/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ nhiều khu vực đồng loạt giảm sâu.

Cơ quan khí tượng nhận định, đây là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông 2020 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ nhiều khu vực đồng loạt giảm sâu. Ảnh minh họa

Ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết mức độ nguy hại của đợt rét này chưa cao. Khu vực Sa Pa trong đợt này xuống thấp nhất khoảng 6-8 độ C, do đó ít có khả năng tuyết rơi. Tuy nhiên, đỉnh Fansipan có thể xuất hiện băng giá.

Ông Hải cũng dự báo, khoảng đêm 18/12, một đợt không khí lạnh khô tăng cường xuống miền Bắc khiến thời tiết ngày nắng hanh, đêm rét sâu. Dự báo, đêm về sáng ngày 22/12, nhiệt độ thấp nhất tại Sa Pa giảm còn 2-4 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm xuống 0-2 độ C.

Xe chở công nhân tông đuôi xe tải rồi lao vào cột điện, 30 người trên xe gào khóc

Khoảng 5 giờ ngày 15/12, xe khách BKS tỉnh Đồng Nai chở công chân đi làm tại KCN Bàu Xéo, khi di chuyển trên Quốc lộ 20 thì bất ngờ tông vào đuôi một xe tải chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến xe tải bị đẩy đi một đoạn kéo dài. Không dừng lại, xe khách tiếp tục lao qua bên kia đường, leo lên lề trái tông vào trụ điện và chỉ nằm lại khi sắp ào vào nhà dân.

Chiếc xe khách bể nát đầu

Lao với tốc độ nhanh, sau cú tông xe khách bể nát phần đầu, tài xế bị thương. 30 công nhân sau cả giờ vẫn chưa hết hoảng loạn.

Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quatai-xe-mercedes-tong-nu-tiep-vien-hang-khong-thuong-tat-79-khai-gi-tai-toa-502020151220222901.htm