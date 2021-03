Tin tức 24h qua: Tài xế cứu cô gái nhảy sông từng suýt bị đánh vì hiểu nhầm là người gây tai nạn

Thứ Hai, ngày 22/03/2021 20:02 PM (GMT+7)

Tài xế cứu cô gái nhảy sông từng suýt bị đánh vì hiểu nhầm là người gây tai nạn; Miền Bắc xuất hiện mưa đá dày đặc, viên to bằng 2 -3 ngón tay... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tài xế cứu cô gái nhảy sông từng suýt bị đánh vì hiểu nhầm là người gây tai nạn

Trưa 20/3 khi điều khiển xe qua cầu Đông Hải (TP Thanh Hóa), taxi Lê Huy Sinh (SN 1986; ngụ xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) thấy có cô gái nhảy cầu tự tử nên dừng xe nhảy xuống sông cứu thành công. Sau khi cô gái ổn định tâm lý, anh chở nạn nhân về tận nhà ở huyện Triệu Sơn (khoảng 50 km) miễn phí.

Hành động quên mình nhảy xuống sông cứu cô gái nhảy cầu tự tử của anh Sinh được Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn và tiền thưởng vì có hành động dũng cảm cứu người.

Anh Lê Huy Sinh được Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng bằng khen vì hành động dũng cảm cứu người

Được biết ngoài cứu cô gái nhảy sông tự tử, anh Lê Huy Sinh đã từng 4 lần giúp đỡ người gặp tai nạn giao thông. Trong đó có những trường hợp rất nặng, nếu không được anh giúp đỡ kịp thời có thể nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng có lần anh suýt bị "đánh oan" vì lầm tưởng người gây tai nạn.

"Thời đó không như bây giờ, lúc đưa người phụ nữ ấy tới bệnh viện, tôi còn phải bỏ tiền túi hơn 1 triệu đồng để làm thủ tục nhập viện, mua gối, mua nước cho họ. Sau đó, người thân họ tới định xông vào hành hung tôi. Nhưng sau khi nghe tôi nói rõ sự việc họ rất biết ơn, sau này gia đình chị ấy cũng trở nên thân thiết với gia đình và hay qua lại" - anh Huy chia sẻ.

Miền Bắc xuất hiện mưa đá dày đặc, viên to bằng 2 -3 ngón tay

Ngày 21/3, không khí lạnh mạnh tràn xuống đã gây mưa, mưa rào và dông rải rác ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trời chuyển rét hại (dưới 13 độ C). Đặc biệt, tại nhiều địa phương như: thành phố Lào Cai, huyện Mường Khương, thị xã Sa Pa… đã xảy ra mưa lớn kèm mưa đá mật độ dày, gây thiệt hại về tài sản của người dân.

Mưa đá xuất hiện nhiều nơi ở miền Bắc gây thiệt hại về tài sản cho người dân. Ảnh minh họa.

Tương tự, chiều tối 21/3, tại xã Chà Nưa (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) cũng xảy ra một trận dông lốc kèm theo mưa đá lớn, gây hư hại nhiều nhà dân bị và thiệt hại về hoa màu.

Lý giải nguyên nhân về những trận mưa đá ở miền bắc, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho hay, các trận mưa đá thường xảy ra từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm khi có sự chuyển biến thời tiết từ mùa lạnh sang mùa nóng, mùa khô sang mùa mưa.

Những trận mưa đá xảy ra ngày 21/3 là do hôm đó một đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn về miền Bắc. Không khí lạnh kết hợp với rãnh gió tây trên cao đang hoạt động ở đây. Khi không khí nóng và lạnh gặp nhau gây xáo trộn, bất ổn định cho thời tiết nên gây mưa và kèm theo mưa đá.

Chuyên gia cũng khuyến cáo người dân không nên nhặt ăn hoặc sử dụng các viên đá sau mưa bởi, những hạt băng đá có thể được hình thành từ những đám mây ở vùng nước độc, môi trường ô nhiễm thì khi rơi xuống đất sẽ mang theo những độc tố, ăn vào sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tài xế ô tô Camry đỗ xe giữa ngã tư để… ngủ là quân nhân

Chiều qua 21/3, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) nhận được thông tin có 1 chiếc ô tô dừng đỗ, không di chuyển tại ngã tư Nguyễn Trãi – Nguyễn Xiển hướng đi về Ngã Tư Sở. Tài xế điều khiển chiếc ô tô này có biểu hiện say xỉn, nằm ngủ trong xe.

Trước diễn biến vụ việc, 1 đồng chí CSGT đã có mặt, yêu cầu tài xế ô tô di chuyển xe vào lề đường, yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tuy nhiên, khi nam tài xế bước xuống xe đã tiến tới xô xát với chiến sĩ Cảnh sát giao thông.

Công an quận Thanh Xuân đã chuyển toàn bộ hồ sơ tài xế say xỉn, xô xát với CSGT ở Hà Nội cho đơn vị quân đội để xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 22/3, công an xác định danh tính tài xế là Lê M.H (SN 1973, Thanh Xuân, TP.Hà Nội). Người này đang công tác tại một học viện của quân đội.

Nồng độ cồn đo được vào khoảng 21h ngày 21/3 là 0.15mg/lít khí thở. Trước diễn biến hành vi của ông H, Công an quận Thanh Xuân đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho đơn vị quân đội để xử lý bởi thấy có dấu hiệu hình sự chống người thi hành công vụ.

Từ 0h ngày 23/3, quán bar, karaoke, vũ trường tại Hà Nội được phép hoạt động trở lại

Tính đến 18h ngày 22/3, Việt Nam có tổng cộng 1.601 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 908 ca.

Chiều 22/3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo dịch COVID-19 TP.Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, từ 0h ngày 23/3 TP cho phép các quan bar, karaoke, vũ trường được phép hoạt động trở lại trong tình hình mới. Yêu cầu người dân đến các địa điểm này phải khai báo y tế qua QR- Code, cài đặt các ứng dụng Bluezone, các quận, huyện tăng cường kiểm tra các cơ sở này nếu vi phạm sẽ yêu cầu đóng cửa.

Cũng trong cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, tại Hà Nội, từ ngày 16/2 đến nay, TP không ghi nhận ca mắc mới. Từ ngày 15 đến 22/3, Sở Y tế đã tổ chức tiêm cho 6.063 nhân viên y tế, cộng dồn đã tiêm cho 6.251 người, hiện tại, các trường hợp này sức khỏe đều bình thường. Dự kiến, trong tuần này sẽ triển khai tiếp cho các đơn vị còn lại theo kế hoạch của đợt 1.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quatai-xe-cuu-co-gai-nhay-songtung-suyt-bi-danh-vi-hieu-nham-la-ng...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quatai-xe-cuu-co-gai-nhay-songtung-suyt-bi-danh-vi-hieu-nham-la-nguoi-gay-tai-nan-5020212232031976.htm