Tin tức 24h qua: Phục hồi điều tra vụ án Đường “Nhuệ” đánh người ở trụ sở công an 6 năm trước

Phục hồi điều tra vụ án Đường "Nhuệ" và đàn em đánh người ngay tại trụ sở công an; Ngày 16/4, Việt Nam chỉ ghi nhận 1 ca nhiễm Covid-19, thêm 6 người khỏi bệnh... là những tin nóng nhất 24h qua.

Ông Dương Anh Đức làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Ngày 16/4, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.

Ông Dương Anh Đức sinh năm 1968, quê Đà Nẵng. Ông có học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ; Cao cấp lý luận chính trị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho ông Dương Anh Đức

Trước khi được giới thiệu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Dương Anh Đức đã từng giữ nhiều chức vụ: Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, rồi Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Công nghệ thông tin; Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM; Ủy viên Ban Chấp hành rồi Phó Bí Thư Đảng ủy ĐH Quốc gia TP.HCM; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Hồi tháng 7-2017, ông Dương Anh Đức được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM. Đến tháng 9-2019, ông Dương Anh Đức được chỉ định bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

6 chủ tịch cấp huyện ở Đồng Tháp bị phê bình vì thực hiện chưa nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng

UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo phê bình Chủ tịch UBND các huyện Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh, Tháp Mười; TP Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự, do còn để người dân ngồi gần ăn uống, tụ tập nói chuyện theo nhóm, các hàng quán ăn uống mở cửa phục vụ khách tại chỗ, tình trạng mê tín dị đoan, tụ tập đông người cúng kiến.

Một số quán ăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp còn tập trung đông người

UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các địa phương này tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân chưa làm hết trách nhiệm, để xảy ra tình trạng nêu trên, báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý kỷ luật cho UBND tỉnh vào ngày 17/4.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông và người dân tiếp tục theo dõi, giám sát, phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để cấp thẩm quyền chấn chỉnh và xử lý kịp thời.

Phục hồi điều tra vụ án Đường "Nhuệ" và đàn em đánh người ngay tại trụ sở công an

Tin từ Công an tỉnh Thái Bình ngày 16/4 cho biết Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa có quyết định tố tụng mới liên quan đến vụ Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, trú tại số 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) cùng đàn em đánh người ở trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Đường “Nhuệ” tiếp tục bị điều tra trong một vụ việc Cố ý gây thương tích xảy ra từ 6 năm trước.

Thông tin cho biết qua công tác điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình để tiến hành điều tra.

Vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm là vụ án Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, SN 1971, trú phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) bị tố hành hung 2 người trong một gia đình ngay tại phòng tiếp công dân của Công an phường Trần Lãm.

Đến ngày 5/1/2015, Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”. Đến ngày 5/7/2015, Công an TP.Thái Bình ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ đối với vụ án Đường “Nhuệ” cùng đàn em hành hung người khác tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Ngày 16/4, Việt Nam chỉ ghi nhận 1 ca nhiễm Covid-19, thêm 6 người khỏi bệnh

Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận sáng 16/4, là bệnh nhân nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Gia đình bệnh nhân có 3 anh trai làm việc tự do bên kia biên giới. Ngày 7/4, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở và được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, Việt Nam ghi nhận 268 ca nhiễm Covid-19.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hôm nay Việt Nam có 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó 2 bệnh nhân tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh bao gồm: Bệnh nhân số 52, bệnh nhân số149; 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, bao gồm: Bệnh nhân số 168, bệnh nhân số 188, bệnh nhân số 231; 1 bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình là bệnh nhân 211.

Tín hiệu vui từ phi công người Anh nhiễm Covid-19

Theo TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, đến sáng 16/4, những dấu hiệu lâm sàng tích cực của bệnh nhân số 91 (phi công người Anh) tiếp tục được duy trì. Cụ thể, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 ở dịch rửa phế quản đã âm tính trở lại, nhưng ở mũi, họng vẫn còn dương tính.

Phi công đang được các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới theo dõi, điều trị tích cực

Bệnh nhân có dấu hiệu nhận biết xung quanh mặc dù đang còn duy trì thuốc an thần, đồng tử phản xạ ánh sáng tốt, không sốt, mạch 77 lần/phút, huyết áp 110/63 mmHg (đã ngưng sử dụng thuốc vận mạch), SpO2 98%, xét nghiệm đông máu tạm ổn, không còn tình trạng chảy máu mũi.

Hiện, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực với thở máy, lọc máu hấp phụ kháng thể, ECMO, kháng sinh và kháng nấm. Trong thời gian tới, các chuyên gia hồi sức sẽ hội chẩn và chuẩn bị cho bệnh nhân cai ECMO.

