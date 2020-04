Tin tức 24h qua: “Ông Tây” vờ nhiễm Covid-19 để có nơi ăn nghỉ

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 20:30 PM (GMT+7)

TP.HCM, Hà Nội và 10 tỉnh khác kéo dài cách ly xã hội tới 22/4; Ông Tây” vờ nhiễm Covid-19 để có nơi ăn nghỉ... là những tin nóng 24h qua.

TP.HCM, Hà Nội và 10 tỉnh khác kéo dài cách ly xã hội tới 22/4

Chiều 15/4, kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với kiến nghị của Ban Chỉ đạo về việc phân loại nguy cơ dịch bệnh tại các địa phương trên cơ sở các phân tích dịch tễ học, khả năng ứng phó với dịch bệnh….

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Theo đó, Thủ tướng đồng ý chia làm 3 nhóm tỉnh có nguy cơ cao, có nguy cơ và có nguy cơ thấp và thống nhất, nhóm này không phải là bất biến và sẽ được xem xét, đánh giá lại.

12 tỉnh, thành được xếp vào nhóm “có nguy cơ cao” gồm: Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, TP.HCM, Tây Ninh, Hà Tĩnh.

Thủ tướng chỉ đạo nhóm 12 tỉnh này, trong đó có hai đô thị lớn là TP.HCM và Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến 22/4. Tuy nhiên, 12 địa phương trên có thể kéo dài hơn nữa nếu như tình trạng lây nhiễm vẫn còn.

Đối với 15 tỉnh, thành được xếp trong nhóm “có nguy cơ trung bình” là: Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Hải Phòng, Kiên Giang, Thái Nguyên, Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng, Lạng Sơn, An Giang, Bình Phước và Đồng Tháp. Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 15.

Còn đối với các địa phương còn lại, tuy "nguy cơ thấp" nhưng khả năng lây nhiễm vẫn còn rất cao, do đó Thủ tướng yêu cầu các địa phương này tiếp tục tốt Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Ông Đỗ Xuân Tuyên làm Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 14/4, Đảng Ủy Bộ Y tế đã tổ chức Lễ Công bố quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương đã trao quyết định của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương chuẩn y ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế.

Ông Sơn Minh Thắng trao quyết định cho ông Đỗ Xuân Tuyên (bên trái)

Ông Đỗ Xuân Tuyên, sinh năm 1966, tại tỉnh Hưng Yên, được đào tạo cơ bản trong Học viện Quân y. Ông Tuyên từng đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên.

Nghỉ học để phòng dịch Covid-19, nữ sinh 16 tuổi quay clip lái xe bằng chân gây xôn xao

Nữ sinh tên T.H. (16 tuổi, trú tại xã Thái Mon, TP Tuyên Quang), đang là học sinh Trường THPT Sông Lô, TP Tuyên Quang. Trong những ngày được nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, H. điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave Alpha bằng chân, buông cả hai tay.

Nữ sinh 16 tuổi điều khiển xe máy bằng chân.

Nữ sinh này không đội mũ bảo hiểm, để bạn bè quay lại hành vi và đăng tải lên mạng xã hội. Sự việc được xác định diễn ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Thái Long, TP Tuyên Quang (Tuyên Quang).

Chiều 15/4, trao đổi với PV, lãnh đạo Đội CSGT Công an thành phố Tuyên Quang đã mời nữ sinh này lên làm việc. Tại cơ quan công an, H. thừa nhận hành vi vi phạm. Tuy nhiên, do H. là người từ 14 đến dưới 16 tuổi nên lực lượng chức năng sẽ ra quyết định xử phạt bằng hình thức cảnh cáo. Mời phụ huynh nữ sinh này đến để xử lý về hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển xe máy.

“Ông Tây” vờ nhiễm Covid-19 để có nơi ăn nghỉ

Ngày 15/4, Công an TP Hải Phòng cho biết đã xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao nam thanh niên quốc tịch Mỹ là Au Joseph Elhayboubi, SN 1988, cho Cơ sở lưu trú số 1 (Bộ Công an), để chờ khi các đường bay quốc tế được mở lại sẽ trục xuất đối tượng, bảo đảm các yêu cầu về chính trị, pháp luật và ngoại giao.

Bên trong một khu cách ly tập trung để phòng, tránh dịch Covid-19.

Trước đó, sau khi nhận được tin trình báo của Au Joseph Elhayboubi về việc mình bị nhiễm Covid-19, cơ quan công an bàn giao công dân Mỹ cho Trung tâm y tế 115 thành phố để đưa đến cơ sở 2 Bệnh viện Việt Tiệp theo dõi, kiểm tra y tế theo quy trình.

Theo thông báo của ngành Y tế Hải Phòng, sau khi có kết quả âm tính với dịch bệnh Covid–19, đến ngày 3/4, Au Joseph Elhayboubi đã hoàn thành việc cách ly tập trung theo quy định.

Cơ quan chức năng nhận định, nhiều khả năng Au Joseph Elhayboubi do không có tiền sinh hoạt, không thể trở về Mỹ vì nhiều chuyến bay quốc tế đã tạm dừng khai thác nên đã đến cơ quan Công an trình báo bị nhiễm Covid–19, nhằm mục đích được bố trí chỗ ăn, nghỉ tại Việt Nam.

Việt Nam ghi nhận 267 ca nhiễm Covid-19, Bộ Y tế phát thông báo khẩn số 14

Đến chiều 15/4, Việt Nam có 267 người mắc Covid-19, 171 người đã khỏi bệnh. Trong 15 ngày (từ 1-15/4), đã ghi nhận thêm 60 ca mắc bệnh. Riêng tại huyện Mê Linh, Hà Nội, đã có 13 ca nhiễm.

Nơi điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam (ảnh minh họa)

Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin truyền thông vừa có thông báo khẩn, tìm tất cả những người có mặt tại phòng tập gym Lucky Star có địa chỉ tại Đầm Và, Tiên Phong, Mê Linh, Hà Nội từ 15 đến 25/3. Đặc biệt, khung giờ 6h30-8h và 15h-16h30 cần:

- Liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ;

- Nhắn tin tới số 8889 cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình;

- Thực hiện cách ly tại nhà;

- Khai báo y tế.

