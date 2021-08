Tin tức 24h qua: Công an TP.HCM khởi tố vụ đăng lậu phim trên trang phimmoi.net

Thứ Sáu, ngày 20/08/2021 20:36 PM (GMT+7)

Công an TP.HCM khởi tố vụ đăng lậu phim trên trang phimmoi.net; 10 ngày phạt xử lý 8 chủ tài khoản Facebook vì thông tin sai về phòng dịch COVID-19... là những tin nóng nhất 24h qua.

Công an TP.HCM khởi tố vụ đăng lậu phim trên trang phimmoi.net

Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến website: www.phimmoi.net, xảy ra tại TP HCM.

Theo Công an TP.HCM, từ năm 2014, ông N.T.T. (quê Lâm Đồng) xây dựng website chiếu phim trực tuyến miễn phí trên mạng internet.

Phimmoi.net trước khi bị "khai tử"

Ông T. đã thuê 2 người có trình độ kỹ thuật cao về công nghệ thông tin ở Đồng Nai để thực hiện lập trình, quản trị, vận hành website: www.phimmoi.net.

Nhóm ông T. đã khai thác, sao chép, sử dụng, trình chiếu, truyền đạt các tác phẩm điện ảnh ra công chúng không được phép của chủ thể quyền và kinh doanh quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trái phép trên các bộ phim có bản quyền, nhằm thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn.

10 ngày phạt xử lý 8 chủ tài khoản Facebook vì thông tin sai về phòng dịch COVID-19

Trong 10 ngày (từ ngày 9 đến 19/8), Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM cùng Công an TP.HCM đã xử lý tám chủ tài khoản Facebook vì thông tin sai xung quang việc phòng, chống dịch và vụ "bác sĩ Khoa".

Cụ thể, đối với hai chủ tài khoản: Hà Phan Minh Nguyệt, Hiệp Lưu thông tin sai sự thật về việc đăng tải nội dung “BT TP chỉ đạo… 7 ngày”. Tài khoản Ngân Hà Trần liên quan đến vụ “bác sĩ Khoa”.

Chủ tài khoản N. tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Ngoài việc xử lý các chủ tài khoản có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM cũng đã xem xét, xử lý hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung hiểu nhầm, hiểu sai, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch với năm chủ tài khoản Facebook: Nguyễn Thùy Dương (Dương Dịu Dàng), Hằng Nguyễn, Quang Dung Nguyen, Thao Minh, Đặng Huỳnh Lộc.

Thanh tra Sở Thông tin - truyền thông đã ban hành quyết định xử phạt với mức phạt 5 triệu đồng đối với từng chủ tài khoản.

Đề nghị truy tố nguyên Bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam

Ngày 20/8, theo nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận vụ án bán rẻ "43 ha đất vàng" của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3-2).

Cùng với đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Trần Văn Nam, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương khóa XIV, về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Nhiều nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhiều sở ngành của Bình Dương cũng bị đề nghị truy tố tội tương tự ông Nam. Tổng cộng 21 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này.

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Văn Nam chịu trách nhiệm trực tiếp khi giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước.

Ông Tất Thành Cang bị đề nghị truy tố trong vụ bán 32ha đất công cho Cty Quốc Cường Gia Lai

Hôm nay (20/8), Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) và 9 bị can - cùng tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 BLHS.

Cả 10 bị can bị đề nghị truy tố do liên quan tới sai phạm chuyển nhượng 32ha đất ở xã Phước Kiển, Nhà Bè và 169.229m2 đất của Dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong, quận 7 từ Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Cty Tân Thuận) cho Cty Quốc Cường Gia Lai. Việc chuyển nhượng đất không qua đấu giá trái với quy định gây thất thoát số tiền rất lớn cho nhà nước.

Cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang

Phần ông Tất Thành Cang, theo Cơ quan ANĐT là tự ý chấp thuận cho cấp dưới thực hiện chuyển nhượng mà không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Ở Dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong, ông Phan Thanh Tân (cựu Phó Chánh Văn phòng Thành ủy) là người ký văn bản chấp thuận chủ trương cho Cty Tân Thuận chuyển nhượng cho Cty Quốc Cường Gia Lai.

Riêng ông Tất Thành Cang, Cơ quan An ninh điều tra xác định chưa đủ chứng cứ thể hiện liên quan Dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong, nên không có cơ sở xem xét.

Người dân TP.HCM “ai ở đâu thì ở yên đó"

Ngày 20/8, Bộ Y tế công bố 10.650 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 319.209 ca, trong đó có 130.041 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Thủ tướng yêu cầu người dân TP.HCM tuyệt đối “ai ở đâu thì ở yên đó”, người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, xã phường cách ly với xã phường, trong thời gian ít nhất 2 tuần tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết quân đội sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng và theo yêu cầu của TP.HCM và các tỉnh, trong đó có lực lượng y bác sĩ điều trị; tham gia vận chuyển, cung ứng hàng hóa tới người dân.

Tại Hà Nội, sẽ tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6 giờ ngày 6/9 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại TPHCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM khẳng định không có chuyện lockdown toàn TP.HCM như tin đồn trên mạng xã hội.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quacong-an-tphcm-khoi-to-vu-dang-lau-phim-tren-trang-phimmoinet-50...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quacong-an-tphcm-khoi-to-vu-dang-lau-phim-tren-trang-phimmoinet-50202120820371543.htm