Tin tức 24h qua: Lời khai tài xế container vụ tai nạn 10 người tử vong ở Quảng Nam 

Lời khai tài xế container vụ tai nạn 10 người tử vong ở Quảng Nam

Ngày 15/2, lãnh đạo Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo khiến 10 người chết, 11 người bị thương xảy ra rạng sáng 14/2.

Lãnh đạo Công an huyện Núi Thành cho biết ban đầu, tài xế Trần Minh Nhật (SN 1982; trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành), người điều khiển xe container, khai rằng trong lúc điều khiển xe lưu thông trên đường Hậu cần Cảng Tam Hiệp thì bất ngờ nghe một tiếng rầm lớn nên đã hoảng hốt đạp thắng và xe dừng lại sau đó. Người này khai lúc đó đường trống, ông không phát hiện chiếc xe khách chạy trên đường Võ Chí Công phía bên phải xe mình.

Theo dữ liệu từ Cục Đường bộ Việt Nam, vào thời điểm xảy ra tai nạn lúc 3 giờ 41 phút ngày 14/2, xe container lưu thông với tốc độ 30 km/giờ, trước đó 10 giây là 48 km/giờ. Trong khi đó, tuyến đường Hậu cần Cảng Tam Hiệp cho phép chạy tối đa 70 km/giờ. Tốc độ xe khách lúc 3 giờ 40 phút là 69 km/giờ, trước đó 10 giây tốc độ xe là 73 km/giờ.

Ông Phan Chu Ký, Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành, cho biết địa điểm xảy ra tai nạn là ngã tư giao nhau, có đèn tín hiệu giao thông là đèn vàng nhấp nháy. Khi xảy ra tai nạn trời tối, có sương mù, tầm nhìn hạn chế.

Khởi tố tài xế trong vụ tai nạn 4 người tử vong khi đi đưa dâu tội không cứu giúp người

Trưa 15-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Mai Văn Khởi (SN 1983, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về tội "không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Theo kết quả điều tra, tối 1/2, gia đình ông Lê Văn Nhanh (SN 1957, ngụ An Giang) thuê xe khách 16 chỗ BS: 67F.001.06 do tài xế Nguyễn Hồng Hoàng (SN 1972, ngụ xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) điều khiển chở 11 người trong gia đình để đưa cháu ruột về nhà chồng ở Đồng Nai. Xe chạy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương thuộc huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), sau đó xảy ra va chạm với xe đầu kéo do tài xế Khởi cầm lái đang chạy cùng chiều phía trước.

Những người trên xe khách trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện nhưng Khởi không cứu giúp, không trình báo cơ quan Công an mà lái xe rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách chết tại chỗ, hai hành khách trên xe là cậu và cô của cô dâu cũng tử vong. Ngày 11/2, ông nội cô dâu cũng tử vong vì đa chấn thương.

Lập biên bản xử phạt nam thanh niên cưỡi ngựa chạy trên đường

Trưa 14/2, thanh niên D.N.T.N. (23 tuổi) cưỡi con ngựa lông trắng đi qua nhiều tuyến đường ở quận 3, TP.HCM. Khi anh N. cưỡi bạch mã đến giao lộ Hai Bà Trưng – Nguyễn Đình Chiểu thì bị CSGT đang chốt trực tại đây yêu cầu dừng lại và di chuyển ngựa vào lề đường.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt đối với anh N. về các hành vi dẫn dắt súc vật đi vào phần đường của xe cơ giới; dẫn dắt súc vật không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật. Cả hai hành vi này đều có mức phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng tạm giữ con ngựa lại và yêu cầu anh N. phải có phương tiện để đưa con ngựa về, không được tiếp tục cưỡi ngựa di chuyển vào phần đường của xe cơ giới.

Ngày 15/2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đã lập biên bản xử phạt nam thanh niên cưỡi ngựa chạy trên đường.

Cháy tại trường tiểu học Yên Hoà, học sinh la hét, chạy ra khỏi các phòng

Trưa 15/2, tại Trường tiểu học Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra một vụ cháy. Thời điểm các học sinh đang ngủ trưa. Khi phát hiện cháy, có nhiều tiếng hét, học sinh chạy ra khỏi các phòng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP. Hà Nội cho biết, đám cháy bất ngờ bùng phát và tạo cột khói bao trùm tại tầng hầm của khu vực tòa C của trường.

Cảnh sát đã triển khai máy thổi, hút khói đồng thời tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy đã được dập tắt, hệ thống hút khói đã tạo thuận lợi để lực lượng tiếp cận làm nhiệm vụ phía trong hầm.

Bước đầu, cảnh sát nhận định đám cháy xuất phát từ khu vực để đồ đạc, bàn ghế chưa sử dụng khiến chập cháy và lan sang thiết bị.

Du khách Hàn Quốc bị tài xế taxi ở Đà Nẵng thu tiền cao gấp 10 lần

Ngày 15/2, Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng - thuộc Trung tâm Xúc tiến Du lịch - Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết trung tâm vừa phối hợp với lực lượng công an hoàn trả tiền cho một nữ du khách Hàn Quốc. Nữ du khách này bị một tài xế taxi trên địa bàn "chặt chém" khi sử dụng dịch vụ.

Trước đó, vào ngày 17/12/2022, nữ du khách trên đến TP Đà Nẵng du lịch và đón taxi từ sân bay Đà Nẵng về khách sạn. Tài xế taxi đã thu của khách với giá cước là 120.000 won (tương đương hơn 2,1 triệu đồng). Giá cước này sau đó được xác định cao hơn gấp 10 lần so với giá thông thường.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc và xác định được tài xế có hành vi "chặt chém" trên. Đến ngày 10/1, tài xế đã bàn giao số tiền. Thời gian này, nữ du khách đã trở về Hàn Quốc, Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng đã tìm mọi cách liên hệ và hoàn trả số tiền trên.

