Tin tức 24h qua: Lời khai của người mẹ dùng ghế, dép đánh con ở TPHCM 

Lời khai của người mẹ dùng ghế, dép đánh con ở TPHCM; Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Lời khai của người mẹ dùng ghế, dép đánh con ở TPHCM

Chiều 23/3, ngay sau khi nhận được thông tin một cháu bé học lớp 6 bị mẹ ruột đánh đập tại nhà ở phường 5, lãnh đạo quận Phú Nhuận, TP HCM đã chỉ đạo thành lập tổ công tác xác minh làm rõ vụ việc.

Tổ công tác xác định người mẹ trong clip dùng ghế, dép... đánh con là bà Lê Trần Huyền T. (31 tuổi, ngụ phường 5, quận Phú Nhuận), cháu bé tên là K. (con ruột bà T. hiện đang học lớp 6). Theo các bác sĩ tại bệnh viện, hiện cháu K. ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt; còn đau ít vùng đầu bên trái và bị xây xước nhẹ một số vùng trên cơ thể.

Hình ảnh bà T. đánh đập con gái ruột gây bức xúc dư luận - ảnh cắt từ clip

Bước đầu, công an xác định do nóng giận, không kiềm chế được bản thân nên bà T. đã dùng ghế nhựa, dép đánh con mình. Quá trình làm việc với công an, bà T. cũng thừa nhận do áp lực kiếm tiền, bản thân hay nổi nóng nên thường xuyên la mắng cháu K.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm thời cách ly bà T. với cháu K. để đảm bảo an toàn cho cháu bé. Cháu K. cũng được giao cho người dì ruột chăm sóc, cam kết không để người mẹ tiếp tục có hành vi bạo hành.

Kiến nghị Bộ Y tế xử lý Ban giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) vừa đề nghị truy tố bị can Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng 9 bị can khác về các tội mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, trong số 10 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này còn có 4 bị can là cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh Viện Tâm thần Trung ương I.

Nguyên giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I Vương Văn Tịnh

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Xuân Quý là người đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần. Khoảng cuối năm 2020, Quý tự cải tạo buồng bệnh thêm một phòng riêng, có hệ thống loa, amply, đèn nháy phục vụ việc "bay, lắc", sử dụng ma túy. Ngoài ra, bị can Quý còn tổ chức hệ thống gồm nhiều người khác tham gia mua bán trái phép chất ma túy ngay trong khuôn viên bệnh viện.

"Đối với hành vi thiếu trách nhiệm để xảy ra hàng loạt sai phạm, hậu quả nghiêm trọng tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I của nguyên giám đốc Bệnh viện Vương Văn Tịnh và các Phó giám đốc Nguyễn Tuấn Đại, Lê Ngọc Tú, Nguyễn Mạnh Phát, Cơ quan điều tra gửi văn bản kiến nghị Bộ Y tế xem xét, xử lý"- Cơ quan điều tra kết luận.

Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng

Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

VKSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16/2/2022 đến ngày 29/4/2022.

Tìm biểu tượng thành phố, Hải Phòng treo thưởng 500 triệu đồng

Chiều 23/3, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố. TP Hải Phòng đã qua 5 lần tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố nhưng vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn.

Lãnh đạo TP Hải Phòng hy vọng cuộc thi năm 2022 sẽ tìm được một biểu tượng đảm bảo phù hợp, thẩm mỹ, khoa học, dễ nhớ, dễ nhận biết, dễ sử dụng, ấn tượng với công chúng, thể hiện được bản sắc và tính hiện đại, xứng tầm. Biểu tượng ấy sẽ là niềm tự hào của người Hải Phòng trong mắt đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Từ nay đến hết ngày 30/10/2022, Ban Tổ chức không giới hạn tác phẩm dự thi và đề nghị gửi kèm theo bản thuyết minh không quá 300 từ trên khổ giấy A4 (bản tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt) chuyển về Thường trực Ban tổ chức cuộc thi là Sở Văn hóa - thể thao Hải Phòng.

Dự kiến tổng kết, trao giải vào tháng 6/2023. Sau 2 vòng sơ khảo và chung khảo, tác giả giành giải Nhất sẽ nhận giải thưởng trị giá 500 triệu đồng và Giấy chứng nhận của UBND TP Hải Phòng. Tác phẩm này cũng sẽ được báo cáo, trình các cấp có thẩm quyền cho ý kiến để lựa chọn làm biểu tượng của Hải Phòng.

Ngoài ra, 4 giải Khuyến khích cũng sẽ nhận số tiền thưởng là 50 triệu đồng và Giấy chứng nhận của UBND TP Hải Phòng. Đối với tác phẩm được lựa chọn làm biểu tượng, bản quyền vô thời hạn thuộc về UBND TP Hải Phòng.

Chờ hướng dẫn mới của Bộ Y tế, TPHCM ra công văn khẩn đối với F1

Ngày 24/3, Bộ Y tế công bố 119.992 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 8.592.064 ca, trong đó có 4.823.207 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 trước ngày 15/5/2022.

Tại TPHCM, trong khi chờ hướng dẫn mới của Bộ Y tế, UBND TP HCM đã ban hành quy định mới đối với người tiếp xúc gần ca mắc Covid-19 để hạn chế việc gián đoạn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đi học... Theo đó, trường hợp F1 đã được tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã từng mắc Covid-19 trong vòng 3 tháng được phép tiếp tục đi làm, đi học. Họ phải chấp hành nghiêm các quy định.

