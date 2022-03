Tin tức 24h qua: Công an triệu tập bảo mẫu đánh, ép bé 11 tháng tuổi ăn lại cháo vừa nôn

Công an triệu tập bảo mẫu đánh, ép bé 11 tháng tuổi ăn lại cháo vừa nôn; Người dân và du khách mắc kẹt vì tuyến thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm dừng đột ngột... là những tin nóng nhất 24h qua.

Công an triệu tập bảo mẫu đánh, ép bé 11 tháng tuổi ăn lại cháo vừa nôn

Lúc 9 giờ 27 phút ngày 9/3, trên trang Facebook cá nhân Ng.Tr. có đăng tải bài viết về bảo mẫu đánh trẻ lúc cho ăn và kèm theo hình ảnh, clip liên quan. Qua xác minh, Công an phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xác định vụ việc trên xảy ra tại số nhà 1259 đường Hùng Vương, thuộc khu phố 7, phường Trần Quang Diệu. Cháu bé bị đánh là Tr.T.B.C. (11 tháng tuổi), con gái của vợ chồng chị Ng.T.B.Tr. (sinh năm 1999) và anh Tr.V.L. (sinh năm 1998).

Bảo mẫu Hoa tát bé gái khi cho ăn (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, gia đình anh Tr. có thuê Trần Thị Hoa (sinh năm 1998; hộ khẩu thường trú tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; tạm trú tại TP Quy Nhơn) chăm sóc cháu C. tại nhà. Khi xem camera tại phòng ở thì vợ chồng chị Tr. phát hiện trong lúc cho con gái mình ăn, Hoa liên tục dùng tay đánh vào mặt, vào trán cháu bé nhiều cái. Đến khi cháu C. nôn thì Hoa múc cháo mà bé vừa nôn ra tiếp tục ép bé ăn và dùng tay tát vào mặt bé…

Ngày 15/3, Công an phường Trần Quang Diệu đã có báo cáo gửi Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường Trần Quang Diệu và Công an TP Quy Nhơn về vụ việc này. Công an đã triệu tập Hoa và mời các bên liên quan đến làm việc để xử lý theo quy định.

Khai trừ ra khỏi Đảng Bí thư Thành ủy Thái Nguyên và Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang

Ngày 15/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Đại tá Nguyễn Thế Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Ông Phan Mạnh Cường

Ông Mạnh Cường trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên kiêm Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp (giai đoạn 2013 - 2019) đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và Quy chế làm việc; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, có nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản, đất đai.

Ông Nguyễn Thế Anh bị Ban Bí thư kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng

Ông Nguyễn Thế Anh trong thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc, thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nhận hối lộ, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ, trong quản lý, sử dụng tài chính, trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, buôn lậu và gian lận thương mại.

Người dân và du khách mắc kẹt vì tuyến thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm dừng đột ngột

Ngày 14/3, ông Trương Văn Sơn, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, bất ngờ ra thông báo về việc tạm dừng cấp phép hoạt động vận tải đường thủy nội địa quốc gia tuyến Cửa Đại – Cù Lao Chàm.

Trong công văn, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho hay UBND TP Hội An, UBND xã Tân Hiệp đã chấm dứt việc cấp phép phương tiện ra vào bến tại bến Cù Lao Chàm kể từ ngày 14/3. Do đó, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Nam thông báo tạm dừng cấp phép phương tiện hoạt động tuyến đường thủy nội địa quốc gia Cửa Đại – Cù Lao Chàm, tại đầu bến Cửa Đại từ ngày 14-3 cho đến khi có thông báo mới.

Đến đầu giờ chiều 15/3, nhiều người dân, du khách vẫn đang bị mắc kẹt lại trên đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Trong khi đó, nhiều người có nhu cầu ra đảo Cù Lao Chàm cũng không thể di chuyển được.

Miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam cho công dân 13 nước

Tại nghị quyết ban hành ngày 15/3, Chính phủ miễn thị thực cho công dân các nước: Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Belarus khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam.

Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước trên được thực hiện trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày 14/3/2025 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nghị quyết này thay thế các nghị quyết số 21 ngày 28/2/2020, số 23 ngày 2/3/2020, số 29 ngày 11/3/2020 và số 33 ngày 19/3/2020 của Chính phủ về tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương với các nước.

Việt Nam khôi phục lại hoạt động đón khách quốc tế nhập cảnh

Ngày 15/3, Bộ Y tế công bố 175.468 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 6.545.284 ca, trong đó có 3.380.325 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Từ hôm nay, Việt Nam khôi phục lại hoạt động đón khách quốc tế nhập cảnh như giai đoạn chưa xảy ra dịch COVID-19. Các hãng hàng không đã sẵn sàng khôi phục đường bay, mở bán vé thương mại.

Tại Hà Nội, Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường, không quy định đóng cửa trước 21h hàng ngày.

