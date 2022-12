Tin tức 24h qua: Lời khai của kẻ cuồng ghen đốt phòng trọ khiến đôi nam nữ thương vong

Lời khai của kẻ cuồng ghen đốt phòng trọ khiến đôi nam nữ thương vong

Khoảng 3 giờ 40 phút rạng ngày 8/12, xảy ra hoả hoạn căn nhà ngăn phòng cho thuê tại địa chỉ 168 đường ĐHT02, tổ 7, KP.4, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TPHCM. Vụ cháy xảy ra tại phòng số 1 của căn nhà nêu trên, hậu quả vụ cháy làm 2 người thương vong.

Nạn nhân tử vong là chị Dương Thanh H (SN 2000, ngụ H.Phước Long, tỉnh Bình Phước) và nạn nhân bị thương là anh Đinh Trọng X (SN 1992, ngụ H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, là bạn trai mới của H), hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch do bỏng toàn thân.

Hiện trường căn phòng bị cháy khiến chị H tử vong, anh X nguy kịch

Qua điều tra ban đầu, CAQ12 xác định, tối 7/12 anh Đinh Trọng X đến phòng trọ trên gặp chị H. và ở lại qua đêm. Khi cả hai đang say ngủ thì bất ngờ Trần Dương Tú (SN 1994, ngụ tỉnh Cà Mau, là người yêu cũ và cũng là người thuê căn phòng trên để ở cùng nạn nhân H từ tháng 4/2022, nhưng đã dọn đi từ ngày 5/12, bất ngờ dùng chìa khóa mở cửa vào phòng rồi tạt xăng đốt khiến chị H tử vong, anh X bỏng nặng.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh X chạy ra ban công bên ngoài phòng nhảy xuống đất cầu cứu thì được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện trong tình trạng bỏng toàn thân, rất nguy kịch.

Sau khi gây án, đối tượng Tú nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Chỉ sau 3 giờ gây án, CAQ12 đã bắt được Tú khi y đang lẩn trốn ở khu vực cách hiện trường không xa...

Tại cơ quan công an, Trần Dương Tú khai nhận do ghen tuông, khi phát hiện chị H có người yêu mới và đuổi Tú dọn đi nơi khác sinh sống. Không kiềm chế được cơn tức giận, Tú đã lên kế hoạch trả thù tình. Nghĩ là làm, lúc 21 giờ ngày 07-12-2022, Tú về lại nhà trọ cũ thì phát hiện xe máy của H có 2 nón bảo hiểm nên Tú đem can xăng 10 lít đến và trốn trong phòng vệ sinh ở tầng 1. Đến khoảng 3 giờ 20 phút rạng ngày hôm sau, Tú đổ xăng ra thùng đựng sơn, đen lên phòng trọ của H sau đó tạt xăng và châm lửa đốt gây ra vụ án.

Bắt Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh

Ngày 8/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh nơi xảy ra vụ án.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã khởi tố đối với 6 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm Phạm Đức Cường (SN 1966) – Giám đốc; Phạm Hồng Ánh (SN 1973) – Phó Giám đốc; Nguyễn Quốc Hoàn (SN 1968) – Kế toán trưởng; Trần Xuân Trọng (SN 1981) – Chánh văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Quang Sơn (SN 1980, cùng trú TP Bắc Ninh) và Nguyễn Hữu Khoa (SN 1986, ở Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Cơ quan điều tra đang áp dụng biện pháp tạm giam đối với 2 bị can Phạm Đức Cường và Nguyễn Quốc Hoàn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can còn lại.

Tìm người bị hại trong vụ án ở Tịnh Thất Bồng Lai

Ngày 8-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An phát đi thông báo về việc đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại hộ Cao Thị Cúc (SN 1960; ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) - nơi từng tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai", sau đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Theo đó, thủ đoạn của các đối tượng sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc là giả chùa, giả sư, giả nơi nuôi trẻ mồ côi để đăng thông tin kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Ông Lê Tùng Vân và những đồng phạm tại "Tịnh thất Bồng Lai"

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An thông báo nếu ai là bị hại của các đối tượng sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc thì liên hệ ngay với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để trình báo và cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An sẽ không tiếp nhận giải quyết.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nói về nguyên nhân đá vỉa hè vừa lát đã hỏng

Ngày 8/12, bên lề kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hà Nội, ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, đã trao đổi với báo chí một số thông tin về tình trạng vỉa hè một số tuyến phố được lát đá tự nhiên nhưng xuống cấp, hư hỏng.

Về hiện tượng vỉa hè bị vỡ, hỏng ông Phong cho biết chủ yếu là những tuyến đường được lát vỉa hè trước giai đoạn ban hành Quyết định số 1303 ngày 21/3/2019 về việc "thiết kế mẫu hè đường phố đô thị trên địa bàn TP Hà Nội".

Một tuyến phố ở Hà Nội đang chuẩn bị được lát lại vỉa hè

Theo ông Phong, đá lát vỉa hè trước giai đoạn này được khai thác bằng phương pháp nổ mìn, cho nên đá bị om. Ngoài ra, đá marble thường có gân đá, không được đồng chất nên "khi mưa xuống thì bị giãn nở, tự vỡ, thậm chí không cần tác động vật lý".

Theo đại diện UBND TP Hà Nội, trong thời gian qua, một số tuyến vỉa hè lát đá trên địa bàn các quận đã xảy ra tình trạng đá lát vỉa hè bong bật, lún nứt, vỡ. Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là do việc thi công chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nhất là chất lượng lớp bê-tông nền; công tác nghiệm thu chất lượng lát đá vỉa hè chưa cao; công tác quản lý sử dụng sau đầu tư chưa đảm bảo (tình trạng phương tiện giao thông (ôtô, xe máy) đỗ trên hè phố, đi trên hè phố...); công tác bảo trì, bảo dưỡng chưa được quan tâm đúng mức.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-loi-khai-cua-ke-cuong-ghen-ot-phong-tro-khien-oi-nam-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-loi-khai-cua-ke-cuong-ghen-ot-phong-tro-khien-oi-nam-nu-thuong-vong-a584699.html