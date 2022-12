Vụ người yêu cũ đốt phòng trọ khiến 2 người thương vong: Nghi phạm khai gì?

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ 40 phút rạng ngày 08-12-2022, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an quận 12 (TPHCM) tiếp nhận tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 yêu cầu tham gia chữa cháy căn nhà ngăn phòng cho thuê tại địa chỉ 168 đường ĐHT02, tổ 7, KP.4, P.Đông Hưng Thuận, Q.12.

Ngay sau đó, BCH CAQ12 đã chỉ đạo, điều động 3 xe chữa cháy và 20 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, nhưng người dân đã tự dập tắt ngọn lửa trước đó. Vụ cháy xảy ra tại phòng số 1 của căn nhà nêu trên, hậu quả vụ cháy làm 2 người thương vong.

Đối tượng Trần Dương Tú tại cơ quan công an

Nạn nhân tử vong là chị Dương Thanh H (SN 2000, ngụ H.Phước Long, tỉnh Bình Phước) và nạn nhân bị thương là anh Đinh Trọng X (SN 1992, ngụ H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, là bạn trai mới của H), hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch do bỏng toàn thân.

Công an Quận 12 đã phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự CATP khẩn trương phong tỏa, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường.

Qua điều tra ban đầu, CAQ12 xác định: Tối 7-12-2022, anh Đinh Trọng X đến phòng trọ trên gặp chị H. và ở lại qua đêm. Khi cả hai đang say ngủ thì bất ngờ Trần Dương Tú (SN 1994, ngụ tỉnh Cà Mau, là người yêu cũ và cũng là người thuê căn phòng trên để ở cùng nạn nhân H từ tháng 4-2022, nhưng đã dọn đi từ ngày 5-12-2022) bất ngờ dùng chìa khóa mở cửa vào phòng rồi tạt xăng đốt khiến chị H tử vong, anh X bỏng nặng.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh X chạy ra ban công bên ngoài phòng nhảy xuống đất cầu cứu thì được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện trong tình trạng bỏng toàn thân, rất nguy kịch.

Sau khi gây án, đối tượng Tú nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường căn phòng bị cháy khiến chị H tử vong, anh X nguy kịch

Quyết tâm không để kẻ thủ ác trốn thoát, BCH CAQ12 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp lực lượng Phòng CSHS tập trung tiến hành khoanh vùng, bao vây khép kín địa bàn đối tượng có thể lẩn trốn. Chỉ sau 3 giờ gây án, CAQ12 đã bắt được Tú khi y đang lẩn trốn ở khu vực cách hiện trường không xa...

Anh Nguyễn Đông Phương (chủ căn nhà cho thuê) cho biết: Khi gia đình đang say ngủ thì bỗng giật mình khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ căn phòng cho thuê ở cạnh nhà mình. Linh tính như mách bảo có chuyện chẳng lành, anh liền trèo qua ban công nhà ở lầu 1 để sang căn phòng trọ của H xem sao, kinh hãi khi nhìn thấy H đã bị chết cháy tại phòng trọ. Căn phòng trọ lúc này bốc khói dữ dội, toàn bộ nệm gối, mùng, mền và một số vật dụng trong phòng đã bị lửa thiêu rụi, nên nhanh chóng gọi điện trình báo công an, đồng thời nhờ bà con dập tắt lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu...

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án

Tại cơ quan công an, Trần Dương Tú khai nhận do ghen tuông, khi phát hiện chị H có người yêu mới và đuổi Tú dọn đi nơi khác sinh sống. Không kiềm chế được cơn tức giận, Tú đã lên kế hoạch trả thù tình. Nghĩ là làm, lúc 21 giờ ngày 07-12-2022, Tú về lại nhà trọ cũ thì phát hiện xe máy của H có 2 nón bảo hiểm nên Tú đem can xăng 10 lít đến và trốn trong phòng vệ sinh ở tầng 1. Đến khoảng 3 giờ 20 phút rạng ngày hôm sau, Tú đổ xăng ra thùng đựng sơn, đen lên phòng trọ của H sau đó tạt xăng và châm lửa đốt gây ra vụ án.

Hiện Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

