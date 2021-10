Tin tức 24h qua: Khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ về từ TP HCM mắc COVID-19 khai báo gian dối

Thứ Năm, ngày 21/10/2021 20:11 PM (GMT+7)

Khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ về từ TP HCM mắc COVID-19 khai báo gian dối; Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ viên tịch ở tuổi 105... là những tin nóng nhất 24h qua.

Khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ về từ TP HCM mắc COVID-19 khai báo gian dối

Ngày 21/10, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Luyến (SN 1986, ngụ xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người".

Nguyễn Thị Luyến tại cơ quan công an

Ngày 23/8, Luyến biết rõ TP HCM đang là vùng có dịch COVID-19 và đang áp dụng Chỉ thị 16 nhưng vẫn tìm cách đi xe khách về Hà Nam, không tuân thủ các quy định về cách ly y tế.

Về Hà Nam thuê nhà, khi chủ nhà trọ yêu cầu phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2, Luyến đến một phòng khám ở thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) để làm xét nghiệm, khai báo gian dối là từ Nam Định về, trong vòng 14 ngày qua không qua vùng dịch, không tiếp xúc với người về từ vùng dịch.

Sau đó Luyến được xác định mắc COVID19. Việc khai báo gian dối đã khiến hàng chục trường hợp F1 này phải đi cách ly tập trung, khử khuẩn… làm phát sinh chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng.

Giám đốc bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn bị khởi tố

Ngày 21/10, theo nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Tuấn (SN 1967, hiện là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; nguyên là giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), cũng đã thực hiện lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Tuấn.

Cũng trong ngày hôm nay, Ban cán sự đảng Bộ Y tế đã họp, thống nhất và Bộ trưởng Bộ Y tế đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Quang Tuấn cho đến khi có kết luận của cơ quan điều tra.

Ông Nguyễn Quang Tuấn trong một lần trả lời phỏng vấn tại Quốc hội

Kết quả điều tra, xác minh của C03 xác định một số lãnh đạo, cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội là ủy viên hội đồng mua sắm, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên tổ thẩm định đấu thầu và một số cán bộ Công ty CP Đầu tư và Định giá AIC - Việt Nam đã có các hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Từ đó, làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của công tác khám, chữa bệnh, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Tại kỳ bầu cử khoá XV, ông Nguyễn Quang Tuấn là ứng viên thuộc đơn vị bầu cử số 10 của TP Hà Nội. Sau đó, ông Nguyễn Quang Tuấn có đơn xin rút vì sức khỏe và một số nguyên do khác.

Ngày 16/5, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 687/NQ-HĐBCQG về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV tại TP Hà Nội.

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ viên tịch ở tuổi 105

Sáng 21/10, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thông báo Đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã viên tịch (từ trần) vào hồi 3 giờ 22 phút ngày 21/10 (tức ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu) tại Tổ đình Viên Minh xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, thế danh là Bùi Văn Quý, sinh ngày 12/4/1917 tại thôn Phùng Thiện, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Đại lão Hòa thượng xuất gia năm 1923, tại chùa Quán, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Lễ nhập kim quan Đại lão Hòa thượng chính thức cử hành vào lúc 13 giờ ngày 21/10 (ngày 16/9 năm Tân Sửu). Kim quan được tôn trí tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Lễ viếng chính thức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ từ 7 giờ ngày 22/10 đến hết ngày 23/10 (từ ngày 17 đến 18/9 năm Tân Sửu).

Lễ truy điệu được cử hành lúc 9 giờ ngày 24/10/2021 (ngày 19/9 năm Tân Sửu), sau đó cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng nhập Bảo tháp trong khuân viên Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Việt Nam đang công nhận 'hộ chiếu vaccine' của 72 quốc gia, vùng lãnh thổ

Ngày 21/10, Bộ Y tế công bố 3.636 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 872.811 ca, trong đó có 795.307 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hiện nay Việt Nam đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng hay hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia, vùng lãnh thổ mà đã được các quốc gia và vùng lãnh thổ này giới thiệu chính thức tới Bộ Ngoại giao.

Tại Vĩnh Phúc, tỉnh quyết định trích ngân sách trả cho người báo tin có giá trị phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn từ 1-2 triệu đồng.

