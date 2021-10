Người phụ nữ về từ TP HCM mắc Covid-19 khai báo gian dối bị khởi tố, bắt tạm giam

Thứ Năm, ngày 21/10/2021 17:30 PM (GMT+7)

Mặc dù TP HCM đang trong thời điểm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thế nhưng Nguyễn Thị Luyến vẫn tìm cách đi xe khách về Hà Nam, sau đó trốn cách ly, khai báo gian dối.

Ngày 21-10, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Luyến (SN 1986, ngụ xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" được quy định tại khoản 2, Điều 295, Bộ Luật Hình sự.

Nguyễn Thị Luyến tại cơ quan công an

Theo Công an tỉnh Hà Nam, ngày 23-8, Luyến biết rõ TP HCM đang là vùng có dịch Covid-19 và đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg nhưng vẫn tìm cách đi xe khách về Hà Nam, không tuân thủ các quy định về cách ly y tế.

Khi về tới địa phương, Luyến không đến cơ quan y tế, chính quyền địa phương để khai báo y tế theo quy định mà đi tìm nhà trọ để thuê ở.

Khi chủ nhà trọ yêu cầu phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2, Luyến đến một phòng khám ở thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) để làm xét nghiệm, khai báo gian dối là từ Nam Định về, trong vòng 14 ngày qua không qua vùng dịch, không tiếp xúc với người về từ vùng dịch.

Trong khoảng thời gian trở về Hà Nam, Luyến đã tiếp xúc gần với 75 người (F1), sau đó Luyến được xác định mắc Covid-19. Việc khai báo gian dối đã khiến hàng chục trường hợp F1 này phải đi cách ly tập trung, khử khuẩn… làm phát sinh chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng.

