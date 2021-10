Tin tức 24h qua: Học sinh lớp 5 tử vong khi học trực tuyến

Thứ Sáu, ngày 15/10/2021 20:00 PM (GMT+7)

Học sinh lớp 5 tử vong khi học trực tuyến; Đề nghị rà soát tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của nghệ sĩ làm từ thiện... là những tin nóng nhất 24h qua.

Học sinh lớp 5 tử vong khi học trực tuyến

Sự việc xảy ra lúc 16h ngày 14/10, em N.V.Q (học sinh lớp 5C, Trường tiểu học Nam Anh) dùng điện thoại đang cắm sạc để học trực tuyến. Bất ngờ chiếc điện thoại phát nổ khiến em Q. bị thương nặng. Sau đó, gia đình nhanh chóng đưa em đến bệnh viện cấp cứu nhưng em Q. không qua khỏi.

Sáng 15/10, GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết, bác sỹ tiếp nhận cấp cứu cho biết, cơ thể nạn nhân bỏng nặng, có mùi xăng.

Bất ngờ chiếc điện thoại phát nổ khiến em Q. bị thương nặng. Ảnh minh họa

Thượng tá Cao Văn Tám - Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết người thì nói trong nhà nạn nhân có can xăng bị đổ, gây chập điện; người thì nói nổ pin sạc dự phòng gây cháy. Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường. Tuy gia đình không có yêu cầu, nhưng chúng tôi sẽ làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đề nghị rà soát tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của nghệ sĩ làm từ thiện

Bộ Công an đã đề nghị cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước rà soát tài khoản của các ca sĩ, nghệ sĩ từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Động thái này nằm trong quá trình xác minh theo đơn tố cáo, dư luận, cũng như các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số nghệ sĩ đã lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung mùa lũ năm 2020.

Bên cạnh đó, sáng 15/10, đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết đã làm báo cáo gửi đến Công an TPHCM, trong đó xác nhận đoàn đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh đã đến trao 400 triệu đồng tại địa phương, bao gồm kinh phí xây dựng mới 6 căn nhà và trao 100 phần quà trị giá 1 triệu đồng cho các hộ khó khăn.

Đoàn từ thiện của nghệ sỹ Hoài Linh trao tặng nhà tình thương cho hộ dân tại xã Quế An, tại huyện Quế Sơn. Ảnh do Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn cung cấp

Bên cạnh đó, tại huyện Nam Trà My, ông Nguyễn Tấn Hùng - Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện này cũng xác nhận đã gửi báo cáo cho Công an TP Hồ Chí Minh liên quan đến hoạt động trên của Hoài Linh tại địa bàn.

Ông Hùng cho biết, cuối tháng 5/2021 đoàn đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh đến địa phương trao quà từ thiện cho bà con huyện Nam Trà My. Đoàn trao 500 suất, mỗi suất 1 triệu đồng.

Theo ông Hùng, việc trao tiền của đoàn từ thiện được phối hợp rất chặt chẽ. Đoàn kết nối trước với Ủy ban MTTQ huyện để lên danh sách. Những người nhận tiền hỗ trợ ký vào danh sách và danh sách này gửi lại đoàn cùng thư cảm ơn.

Cũng trong ngày hôm nay, liên quan tới số tiền ca sĩ Thủy Tiên mang về hỗ trợ bà con tại huyện Thanh Chương, ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết tổng số tiền mà huyện Thanh Chương vừa báo cáo với Bộ Công an là 6,787 tỷ đồng, ít hơn 102 triệu đồng so với số tiền mà huyện Thanh Chương đã xác nhận ngày 12/11/2020 (6,889 tỷ đồng).

Theo ông Nhã, có thể do một số người dân khai báo không chuẩn nên xảy ra sai lệch 102 triệu đồng. Rất tiếc khi đó người được nhận hỗ trợ đông quá nên chúng tôi không yêu cầu dân ký sau khi nhận tiền từ ca sĩ Thủy Tiên.

Ông Nguyễn Văn Hoè - Phó phòng LĐ,TB&XH huyện Thanh Chương cho hay, ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ theo danh sách các xã, thị trấn bị ảnh hưởng lụt bão năm 2020, nhưng vẫn có những người nằm ở ngoài danh sách được hỗ trợ. Tổng số tiền hỗ trợ ngoài khoảng trên 100 triệu đồng, tuy nhiên chưa có danh sách cụ thể nên chưa đưa vào báo cáo gửi cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Trốn vào rừng sau va chạm giao thông, nam thanh niên được tìm thấy sau 4 ngày

Khoảng 17h20 ngày 9/10, anh T.T.H (SN 1997, trú tại Bản Cuôn 2, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) điều khiển xe gắn máy đã va chạm giao thông với một xe máy khác do anh T.V.Th. (SN 1983, trú tại xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn) điều khiển trên tuyến Quốc lộ 3C, tại khu vực xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Sau khi xảy ra va chạm, thấy anh Th. bị thương nặng, anh T.T.H đã bỏ trốn lên rừng, cắt đứt liên lạc với mọi người.Đến trưa ngày 13/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy anh H. tại khu vực rừng núi thuộc thôn Bằng Viễn, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, cách nơi xảy ra va chạm giao thông khoảng 10 km.

Trong 4 ngày lẩn trốn, thanh niên này đã ở ẩn trong hang đá, vận dụng kiến thức học được từ các video thử thách sinh tồn trong thiên nhiên hoang dã đã từng xem trên mạng xã hội để đào rau, củ, rễ cây ăn qua ngày.

Thời điểm được phát hiện người này khá hoảng loạn, cơ thể suy nhược nhưng sức khỏe cơ bản vẫn bảo đảm, không bị ảnh hưởng quá nhiều. Làm việc với cơ quan chức năng, anh H cho biết do quá hoảng sợ sau va chạm giao thông, anh đã trốn ngay lên rừng.

Bệnh viện dã chiến ở Bình Chánh, TPHCM sắp giải thể vì hết bệnh nhân

Ngày 15/10, Bộ Y tế công bố 3.789 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 852.986 ca, trong đó có 786.106 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hà Nội, theo lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, hiện tại lực lượng chức năng đang tạm thời dỡ chốt kiểm dịch số 8 đặt trên địa phận tỉnh Hưng Yên. Còn 21 chốt kiểm dịch khác vẫn hoạt động bình thường. Công an TP đang chờ quyết định của UBND TP.Hà Nội về việc duy trì hay giải phóng 22 chốt kiểm dịch ra, vào cửa ngõ Thủ đô.

Tại Bình Dương, từ ngày 15/10, vận tải hành khách bằng xe taxi, xe buýt, xe vận chuyển hành khách bằng hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ hoạt động trở lại.

Tại TPHCM, Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 4 đặt tại Khu tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh đã hoàn thành sứ mệnh, hết bệnh nhân.

