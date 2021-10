Công an vào cuộc vụ học sinh lớp 5 tử vong khi học trực tuyến

Thứ Sáu, ngày 15/10/2021 15:01 PM (GMT+7)

Liên quan đến trường hợp học sinh lớp 5 tử vong khi học trực tuyến tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn (Nghệ An), cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ nguyên nhân.

Trưa 15/10, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn cho biết: “Ngay khi vụ việc xảy ra, tôi đã chỉ đạo công an huyện vào hiện trường. Sáng nay, tôi tiếp tục đề nghị công an huyện kiểm tra lại hồ sơ, xác định đúng nguyên nhân vụ việc. UBND huyện, ngành giáo dục cũng đã thăm hỏi, phối hợp gia đình mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

Thượng tá Cao Văn Tám - Trưởng Công an huyện Nam Đàn, thông tin thêm: “Tối qua, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường. Tuy gia đình không có yêu cầu, nhưng chúng tôi sẽ làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chúng tôi sẽ công bố khi có kết quả điều tra. Còn dư luận, người thì nói trong nhà (nạn nhân-PV) có can xăng bị đổ, gây chập điện; người thì nói nổ pin sạc dự phòng gây cháy".

Lãnh đạo ngành giáo dục Nghệ An, huyện Nam Đàn đến thăm hỏi, động viện gia đình em Q.

Đoàn công tác bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của em Q.

Cũng trong sáng nay, GS,TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

“Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Còn khi thăm hỏi, tôi được biết nguyên nhân chưa hẳn do nổ sạc điện thoại mà có thể do cháy xăng khiến học sinh bị bỏng và ngạt thở. Tôi cũng đề nghị nhà trường kiểm tra xem giáo viên có yêu cầu thực hành thí nghiệm liên quan đến xăng hay không? Câu trả lời là không! Hôm đó cô giáo dạy từ vựng ở môn Tiếng Việt và số thập phân ở môn Toán”, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho hay.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết, bác sỹ tiếp nhận cấp cứu cho biết, cơ thể nạn nhân bỏng nặng, có mùi xăng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 14/10, trong thời gian học trực tuyến tại nhà, ca từ 15-17h, em Nguyễn Văn Q. (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) không may gặp tai nạn và tử vong sau đó.

