Tin tức 24h qua: Hải Dương ghi nhận ca dương tính sau 43 ngày không có F0 cộng đồng

Thứ Năm, ngày 23/09/2021 20:00 PM (GMT+7)

Hải Dương ghi nhận ca dương tính sau 43 ngày không có F0 cộng đồng; Bắt Đại tá Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế công an TP Hà Nội... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bắt Đại tá Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế công an TP Hà Nội

Ngày 23/9, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đại tá Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, để điều tra về tội "tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù".

Đại tá Phùng Anh Lê bị bắt vì những sai phạm xảy ra khi ông Lê còn đang giữ vị trí Trưởng Công an quận Tây Hồ.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khám xét nhà ông Phùng Anh Lê

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ, và một người khác nguyên là cán bộ Công an quận.

Trước đó, tối 21/9, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã thực hiện khám xét nhà của đại tá Phùng Anh Lê để phục vụ điều tra.

Vụ nữ giám đốc bị tố làm lây lan COVID-19, Công an Bạc Liêu nói không bao che

Ngày 23/9, Công an tỉnh Bạc Liêu vừa báo cáo UBND tỉnh kết quả điều tra, xác minh vụ án, vụ việc liên quan phòng chống dịch COVID-19 xảy ra tại Chi nhánh Công ty F88 và Công ty Mỹ phẩm Đông Anh (cùng ở phường 7, TP Bạc Liêu).

Ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn nơi đông người" xảy ra tại Chi nhánh Công ty F88, theo Điều 295 Bộ luật Hình sự. Đến ngày 27/8, Công an TP Bạc Liêu khám xét tại trụ sở chi nhánh và chỗ ở của những người có liên quan để thu giữ vật chứng, tài liệu.

Đối với trường hợp Công ty Mỹ phẩm Đông Anh, ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu đã có quyết định phân công phó thủ trưởng, điều tra viên thụ lý xác minh nguồn tin về tội phạm "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" và "Vi phạm quy định về an toàn nơi đông người".

Chi nhánh Công ty F88 - nơi phát sinh ổ dịch COVID-19

Cũng theo Công an tỉnh Bạc Liêu, đến nay vẫn chưa kết thúc điều tra vụ Chi nhánh Công ty F88, đồng thời chưa có kết quả xác minh vụ Công ty Đông Anh là do một số nguyên nhân khách quan ảnh hưởng tới tiến độ điều tra.

Như đã thông đã thông tin, bà Nguyễn Huỳnh Như - Giám đốc Công ty Mỹ phẩm Đông Anh - mắc COVID-19 và lây lan cho nhiều người, trong đó có 4 nhân viên của bà.

Giám đốc Sở GD-ĐT Điện Biên và nhiều lãnh đạo công ty bị bắt

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên và các công ty, đơn vị có liên quan.

C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét người, nơi ở, nơi làm việc đối với 6 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can Nguyễn Văn Kiên, Trịnh Mạnh Cường, Đinh Văn Hữu (từ trái qua).

Các bị can Nguyễn Quang Tuyến, Võ Thúc Chính, Mai Thanh An (từ trái qua).

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và hồ sơ tài liệu thu thập được, xác định ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền thông đồng cùng với Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên - nhà thầu và Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) tư vấn xây dựng T&C, Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Tây Đô thực hiện các hành vi vi phạm Luật Đấu thầu để cho Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên trúng 2 gói thầu cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

C03 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 2 bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" gồm Nguyễn Quốc Việt - Thẩm định viên Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE và Hồ Thị Sáu - Giám đốc khối thẩm định III, Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE. Cả hai bị can đều đang là bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Hải Dương ghi nhận ca dương tính sau 43 ngày không có F0 cộng đồng

Ngày 23/9, Bộ Y tế công bố 9.465 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 723.962 ca, trong đó có 488.309 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hải Dương, sau 43 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng, tỉnh Hải Dương vừa phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người phụ nữ bán hàng ăn ở gần chợ đầu mối nông sản Hải Dương.

Tại Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và 18 phường thuộc quận chấn chỉnh công tác phòng chống dịch COVID-19 sau khi xuất hiện việc người dân đổ xô ra đường chơi Trung Thu vào tối ngày 21/9.

