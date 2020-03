Tin tức 24h qua: Định giá khối gỗ lim xanh do hai nông dân Hà Tĩnh vớt được dưới suối

Thứ Năm, ngày 12/03/2020 20:30 PM (GMT+7)

Định giá khối gỗ lim xanh do hai nông dân Hà Tĩnh vớt được dưới suối; Số người nhiễm Covid-19 tăng nhanh, một ngày công bố 6 ca bệnh... là những tin nóng nhất 24h qua.

Ngành tòa án tạm dừng xét xử đến hết tháng 3/2020

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa có Chỉ thị hỏa tốc số 02-2020 về phòng chống dịch Covid-19 trong hệ thống TAND. Theo đó, từ đây đến hết tháng 3/2020, tòa án tập trung bốn yêu cầu sau:

- Việc cấp, tống đạt và thông báo văn bản tố tụng và các tài liệu, chứng cứ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện qua dịch vụ bưu chính hoặc phương tiện điện tử.

- Tạm dừng mở các phiên tòa, phiên họp; tạm dừng việc triệu tập các đương sự, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến tòa án - đối với các vụ án, vụ việc đang còn trong thời hạn giải quyết.

Ngành tòa án ban hành nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn dịch Covid-19. Ảnh minh họa

- Trường hợp đã hết thời hạn giải quyết, kể cả thời gian gia hạn và bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

- Từ nay đến hết tháng 3, các tòa án cũng sẽ tạm dừng nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ và dừng tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở tòa án. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình thông qua dịch vụ bưu chính, hoặc gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Số người nhiễm Covid-19 tăng nhanh, một ngày công bố 6 ca bệnh

Chiều tối ngày 12/3, Bộ Y tế vừa công bố 5 ca bệnh 40, 41,42, 43, 44 nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận, tất cả đều liên quan đến bệnh nhân số 34.

Các bệnh nhân nhiễm Covid đã tăng lên 44 người. Ảnh minh họa

BN40: Bệnh nhân nữ, 02 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp xúc gần với bệnh nhân số BN34.

BN41: Bệnh nhân nam, 59 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp xúc gần với bệnh nhân số BN34.

BN42: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tiếp xúc gần với bệnh nhân số BN34 .

BN43: Bệnh nhân nữ, 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp xúc gần với bệnh nhân số BN38 (con dâu của BN34).

BN44: Bệnh nhân nam, 13 tuổi, quê quán huyện HàmThuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân số BN37 (nhân viên của BN34).

Cũng trong ngày 12/3, Bộ Y tế cho biết, ca nhiễm Covid-19 thứ 39 là một hướng dẫn viên du lịch cư trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ngày 4/3/2020 bệnh nhân dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình, trong đó có tiếp xúc với BN24 (ca dương tính Covid-19 được xác định tại Quảng Ninh).

Đề nghị phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với 2 tướng công an

Bộ Công an đang lấy ý kiến nhân dân đề nghị phong tặng "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" thời kỳ đổi mới cho 3 cá nhân, 11 tập thể.

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành (trái) và Trung tướng Phạm Quốc Cương. Ảnh tư liệu

Các tập thể gồm: Cục An ninh điều tra; Công an tỉnh Phú Thọ; Phòng 6, Cục An ninh nội địa; Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Quảng Ninh; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai; Công an quận Long Biên, Công an thành phố Hà Nội; Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Ba cá nhân được đề nghị gồm: Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Trung tá Mai Hoàng, Trưởng Công an huyện Mộc Châu, Công an tỉnh Sơn La.

Đây là những cá nhân, tập thể đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công an họp, thống nhất đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới.

Dùng tăm bấm nút thang máy trong chung cư để phòng chống dịch Covid-19

Từ chiều 11/3, khu chung cư Hongkong Tower (Đống Đa, Hà Nội) đã dùng tăm bấm nút chọn tầng trong thang máy để phòng, chống dịch Covid-19.

Chung cư dùng tăm ấn nút thang máy phòng chống dịch Covid-19

Ông Đặng Thanh Hải - Giám đốc ban quản lý toà nhà cho biết, tại khu chung cư có 11 thang máy cư dân và 2 thang máy thương mại, tất cả các bảng điều khiển thang máy đều được gắn một miếng xốp bên cạnh để cắm tăm phục vụ người dân bấm nút chọn tầng. Việc dùng tăm để cư dân không tác động trực tiếp vào các nút trong bộ điều khiển và tiết kiệm chi phí. Mỗi ngày vào đầu giờ sáng và gần cuối giờ chiều sẽ có nhân viên đi thu tăm, cốc đã sử dụng và cắm thêm tăm mới.

Ngoài việc sử dụng tăm đế bấm nút thang máy, cư dân tại chung cư Hongkong Tower còn được nhân viên lễ tân thường xuyên kiểm tra thân nhiệt.

Định giá khối gỗ lim xanh được hai nông dân Hà Tĩnh vớt được dưới suối

Ngày 12/3, một cán bộ Phòng Tài chính - UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, Hội đồng đấu giá huyện vừa họp để tổ chức định giá khối gỗ “khủng” được hai người dân phát hiện dưới khe suối ở xã Sơn Hồng.

Theo đó, hội đồng đấu giá đưa ra giá niêm yết khoảng 80 triệu đối với khối gỗ này. Trước khi đưa khối gỗ ra bán đấu giá, địa phương đã có thông báo tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Khối gỗ “khủng” được phát hiện dưới khe suối

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 21/7/2019, anh Nguyễn Đức Chung và anh Trần Đức Hạnh đi bắt ốc trên khúc suối thuộc địa bàn thôn 1 xã Sơn Hồng thì phát hiện một cành cây lớn. Nghi là nhánh của một thân cây cổ thụ nên 2 người lặn xuống xem thì phát hiện một cây gỗ dài nằm sâu phía dưới lòng suối.

Sau khi phát hiện, hai anh đã thuê một nhóm thợ cùng máy đào đến hiện trường. Ròng rã suốt 4 ngày liên tục đào bới ở độ sâu khoảng hơn 3m, nhóm thợ đã kéo lên được một cây gỗ dài khoảng 15m, đường kính 80cm, toàn thân có màu nâu đen lên bờ. Nhiều người dân có kinh nghiệm về cây gỗ cho rằng đây là cây gỗ lim xanh khoảng 100 năm tuổi.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tin-tuc-24h-quadinh-giakhoi-go-lim-xanh-do-hai-nong-dan-ha-ti...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tin-tuc-24h-quadinh-giakhoi-go-lim-xanh-do-hai-nong-dan-ha-tinhvot-duoc-duoi-suoi-1067629.html