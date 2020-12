Tin tức 24h qua: Đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá

Thứ Sáu, ngày 04/12/2020 20:00 PM (GMT+7)

Con voi cuối cùng ở Bắc Tây Nguyên chết bên bờ suối; Đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá... là những tin nóng nhất 24h qua.

Đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá

Ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ các vùng núi cao, trong đó có Sa Pa đồng loạt giảm xuống dưới 10 độ C.

Theo số liệu quan trắc trong đêm qua, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có nhiệt độ 3,8 độ C (thấp nhất miền Bắc). Một số nơi như Mộc Châu (Sơn La), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), nhiệt độ dao động 9,6-9,8 độ C; Sa Pa (Lào Cai) giảm xuống còn 7,1 độ C.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan trong đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa. Ảnh minh họa.

Theo cách tính toán, cứ lên cao 100 m nhiệt độ lại giảm 0,6 độ C thì nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (cao 3.143m so với mực nước biển) có thể xuống dưới 0 độ C. Đây là điều kiện thích hợp để hình thành sương muối và băng giá.

Theo thông tin từ các nhân viên của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa (Lào Cai), vào lúc 5h sáng 4/12, một lớp băng giá mỏng đã phủ lên các ngọn núi trên dãy Hoàng Liên Sơn, đặc biệt là trên đỉnh Fansipan.

"Bí mật" bên trong cabin container nhập cảnh từ Lào về Việt Nam

Lúc 12 giờ 30 phút ngày 29/11, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, qua kiểm tra xe Container BKS: 34C-24798 do Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1979, ở phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) điều khiển, lực lượng biên phòng phát hiện có 1 đối tượng nữ đang trốn trong cabin, phía sau ghế lái xe đầu kéo.

Qua kiểm tra, đối tượng khai tên là Vũ Thị Xuân (SN 1983, quê ở Hải Dương). Xuân chính là vợ của Hùng cùng đi phụ xe tại Lào từ tháng 3-2020, Hùng thừa nhận hành vi để vợ mình nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm trốn cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tiếp đó, lúc 16 giờ 30 phút ngày 30/11, tại bãi kiểm hóa nhập Cửa khẩu Cha Lo, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cha Lo phát hiện Nguyễn Đông Duy (SN 1973, ở xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) không có hộ chiếu nên đang trên đường tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và trốn cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Con voi cuối cùng ở Bắc Tây Nguyên chết bên bờ suối

Ngày 4/12, gia đình anh Siu Kiêm (xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) xác nhận con voi Yẵ Tao – là con voi cuối cùng ở khu vực Bắc Tây Nguyên - đã chết.

Chị Ploanh, người nhà chủ voi, cho biết vào hôm qua (3/12), con voi Yẵ Tao được đưa ra bờ sông Ia Tul uống nước. Sau khi uống xong thì con voi nằm vật bên bờ suối, một lúc sau thì chết.

Voi Yẵ Tao cô đơn nhiều năm trước khi chết

Voi Yă Tao được ông Ksor Chăm (ở xã Chư Mố, huyện Ia Pa) mua trong một phiên chợ voi ở Đăk Lăk năm 1990. Sau khi ông Chăm qua đời, người con rể Siu Kiêm thay cha chăm sóc voi Yă Tao. Hàng ngày, voi Yă Tao được anh Siu Kiêm chăm sóc, nuôi dưỡng trong làng Chư Tol. Đến khi chết, voi Yẵ Tao được xác định tròn 50 tuổi.

Trước đó, làng Nhơn Hòa, xã Nhơn Hòa (huyện Chư Pứh) và làng Chư Mố (huyện Ia Pa) nổi tiếng với gồm nghề thuần dưỡng voi. Năm 1975, voi ở Nhơn Hòa có chừng 30 con. Năm 1992, số lượng voi giảm còn 14 con. Đến đầu năm 2014, chú voi Yă Tao là con voi cuối cùng còn sống ở Gia Lai.

Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong ngày 4/12

Bộ Y tế cho biết, ngày 4/12, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Tại TPHCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết tối qua (3/12), cơ quan chức năng đã phát hiện một trường hợp là nữ tiếp viên hàng không có kết quả dương tính lần 1 với SAR-CoV-2.

Tuy nhiên, đến sáng nay, trường hợp này lại có kết quả âm tính. BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC, cho hay ngành y tế đang tiếp tục theo dõi sát trường hợp này.

Tại Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ tạm dừng việc tiếp nhận công dân nhập cảnh về nước theo hình thức cách ly tự nguyện (cách ly tự trả phí) đến hết ngày 15/12/2020.

Tại Tây Ninh, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đã có báo cáo khẩn về 2 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 1349 (BN 1349). Hai trường hợp này, 1 trường hợp đã xét nghiệm âm tính lần 1, 1 trường hợp đã được cách ly và chờ kết quả xét nghiệm.

Tại Quảng Nam, để chủ động ngăn chặn, phát hiện và xử trí kịp thời nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập vào địa bàn, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai việc cách ly, theo dõi đối với người đã từng đến TP.HCM trong thời gian từ ngày 27/11 đến nay và trở về các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Người dân có thể mua được pháo hoa ở đâu?

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 137/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 11/1/2021, bổ sung thêm nhiều trường hợp được phép sử dụng pháo hoa.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (trên 18 tuổi, không mắc bệnh tâm thần…) được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Người dân được phép bắn pháo hoa nhưng bị cấm tuyệt đối với pháo hoa nổ. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua tại các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ đăng kí kinh doanh, sản xuất để bán pháo hoa. Các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân dù đủ các điều kiện vẫn không được bán bởi pháo hoa là mặt hàng nguy hiểm, dù không gây nổ nhưng có nguy cơ gây cháy nên chỉ có doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng được phép sản xuất, kinh doanh.

Ngày 4/12, trao đổi với PV, đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho hay, sắp tới đây, Bộ Quốc phòng sẽ mở các đại lý, chi nhánh ở các tỉnh, thành để bán pháo hoa.

