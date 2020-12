Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Thứ Sáu, ngày 04/12/2020 12:25 PM (GMT+7)

Một lớp băng giá đã xuất hiện trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) khi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C trong sáng sớm 4/12.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan trong đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa. Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ các nhân viên của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa (Lào Cai), vào lúc 5h sáng nay (4/12), một lớp băng giá mỏng đã phủ lên các ngọn núi trên dãy Hoàng Liên Sơn, đặc biệt là trên đỉnh Fansipan.

Ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ các vùng núi cao, trong đó có Sa Pa đồng loạt giảm xuống dưới 10 độ C.

Theo số liệu quan trắc trong đêm qua, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có nhiệt độ 3,8 độ C (thấp nhất miền Bắc). Một số nơi như Mộc Châu (Sơn La), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), nhiệt độ dao động 9,6-9,8 độ C; Sa Pa (Lào Cai) giảm xuống còn 7,1 độ C.

Theo cách tính toán, cứ lên cao 100 m nhiệt độ lại giảm 0,6 độ C thì nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (cao 3.143m so với mực nước biển) có thể xuống dưới 0 độ C. Đây là điều kiện thích hợp để hình thành sương muối và băng giá.

“Trong đêm nay, nhiệt độ khu vực tiếp tục xuống thấp và Sa Pa có thể rét hại sâu đến 6 độ C. Đỉnh Fansipan có thể xuất hiện băng giá và sương muối dày đặc hơn”, ông Hải cho hay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hôm nay (4/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết đến các tỉnh Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Đây là đợt không khí lạnh tăng cường mạnh nên nhiệt độ các nơi giảm sâu.

Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục rét đậm với mức nhiệt thấp nhất 11-14 độ C, ban ngày trời ấm hơn với nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C. Các tỉnh vùng núi có rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ngưỡng 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định băng giá và sương muối sẽ xuất hiện nhiều ở khu vực núi cao trong ngày 5-6/12.

Tại Hà Nội, người dân sẽ trải qua 2 ngày cuối tuần rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C, trời hanh khô, ban ngày có nắng.

