Tin tức 24h qua: Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng được giảm án

Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng được giảm án; Liên tục cãi vã với CSGT gần 2h đồng hồ khi bị đo nồng độ cồn... là những tin nóng nhất 24h qua.

Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng được giảm án

Chiều 24/1, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên bản án phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm tại khu “đất vàng” 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM.

Diễn biến bất ngờ xảy ra, đó là trái với đề nghị của đại diện VKS về việc không chấp nhận toàn bộ kháng cáo, HĐXX quyết định giảm án cho cả bốn bị cáo có đơn kháng cáo.

Cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại phiên sơ thẩm hồi tháng 4-2021

Theo đó, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, bị cáo Vũ Huy Hoàng (cựu bộ trưởng Bộ Công Thương) được giảm án từ 11 năm tù xuống 10 năm tù, Phan Chí Dũng (cựu vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương) từ chín năm tù xuống còn tám năm tù.

Cùng về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, bị cáo Lâm Nguyên Khôi (cựu phó giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM) được giảm từ bốn năm sáu tháng tù xuống còn bốn năm tù, Lê Quang Minh (cựu trưởng phòng phát triển hạ tầng, Sở KH&ĐT TP.HCM) từ ba năm sáu tháng tù xuống còn ba năm tù.

Liên tục cãi vã với CSGT gần 2h đồng hồ khi bị đo nồng độ cồn

Tối 23/1, đội CSGT Phú Lâm, Công an TPHCM tổ chức lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại trạm thu phí An Sương – An Lạc. 21h tài xế T.Q.P sinh năm 1986 (ngụ quê Đồng Tháp) được CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn nhưng ông P. không chấp hành và bước xuống xe liên tục cãi vã với lực lượng CSGT đang thực thi nhiệm vụ.

Ông P không chấp hành và liên tục cãi vã với lực lượng làm nhiệm vụ

Tuy nhiên, khi nghe tin sẽ giữ xe ô tô thì ông P. năn nỉ lực lượng chức năng cho mình xin đo nồng độ cồn. Lực lượng chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn cho ông P bằng máy đo định lượng và kết quả mức cồn ông P. vi phạm là 0,892 mg/L khí thở.

Sau khi có kết quả đo nồng độ cồn, ông P. lại tiếp tục chống đối lực lượng chức năng và không chấp hành ký biên bản niêm phong xe khi nghe mình sẽ bị xử phạt hành chính "kịch khung" với số tiền 35 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày và bị tước giấy phép lái xe 24 tháng.

Cho đến 23h, khi gia đình gọi được xe ô tô của người quen đến đón thì ông P. quyết định bỏ xe và cùng với gia đình lên xe ô tô đi về. Lực lượng chức năng đã tiến hành dán giấy niêm phong xe ô tô ông P. và cho xe cứu hộ chở về trụ sở.

Cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh lãnh 5 năm tù

Sau 2 ngày xét xử và nhiều ngày nghị án, sáng 24/1, TAND TP.Hà Nội đã đưa ra bản án với bị cáo Nguyễn Quốc Anh – cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng 7 bị cáo khác trong vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo tại phiên toà.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Anh 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Quốc Anh giữ vai trò cao nhất, là người có thẩm quyền cao nhất trong việc liên doanh, liên kết giữa Bệnh viện Bạch Mai và doanh nghiệp. Các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm, giúp sức trong việc thực hiện hành vi. Với động cơ vụ lợi khác nhau, các bị cáo đã xâm phạm đến quyền lợi của hàng trăm người bệnh, gây dư luận xấu và làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Bạch Mai.

Để xe máy, ví, dép trên cầu, nam thanh niên khiến lực lượng chức năng vất vả tìm kiếm

Sáng 23/1, người dân đi qua cầu Hiếu 2 (phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) phát hiện trên cầu có chiếc xe máy cùng đôi dép. Trên yên xe máy có chiếc ví đựng giấy chứng minh nhân dân và căn cước công dân, giấy phép lái xe của anh K.

Xe, dép và ví của anh K để lại trên cầu Hiếu 2

Người dân nghi ngờ anh K. để lại xe máy, đôi dép cùng chiếc ví rồi nhảy cầu Hiếu 2 nên đã báo cơ quan chức năng. Sau nhiều giờ đồng hồ quần thảo trên sông Hiếu tìm kiếm thì người thân và lực lượng chức năng phát hiện anh K đang ngồi trong nhà chốt chặt cửa.

Chiều 24/1, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lâm cho biết anh K. đóng cửa ngồi trong nhà và tinh thần hoảng loạn nên mọi người chưa gặp được để làm rõ anh này tạo hiện trường giả hay nhảy cầu và bơi được rồi đi về nhà.

Thêm 2 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng tại TPHCM

Ngày 24/1, Bộ Y tế công bố 14.307 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.149.095 ca, trong đó có 1.838.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại TPHCM, ngoài 3 trường hợp mắc bệnh đã được công bố, Sở Y tế TPHCM cho biết kết quả giải mã trình tự gen xác định thêm 2 bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron. Tất cả bệnh nhân đều có liên quan về dịch tễ với trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài.

