Giám đốc Công an Yên Bái làm Chánh Văn phòng Bộ Công an thay Trung tướng Tô Ân Xô

Sáng nay 31-1, tại Công an tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Đặng Hồng Đức. Ảnh: Công an Yên Bái

Theo đó, Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, sẽ đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an thay cho Trung tướng Tô Ân Xô.

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Các quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2023.

Trung tướng Tô Ân Xô thôi chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an nhưng vẫn làm Trợ lý của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Người phát ngôn của Bộ này.

Đại tá Đặng Hồng Đức (46 tuổi), từng giữ chức Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an. Từ tháng 6-2020 đến tháng 1-2023, ông làm Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

