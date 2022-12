Tin tức 24h qua: Cửa hàng Trang Nemo bị kiểm tra, túi, ví nhãn Gucci, Louis Vuition đều có dấu hiệu là hàng giả

Cửa hàng Trang Nemo bị kiểm tra, túi, ví nhãn Gucci, Louis Vuition đều có dấu hiệu là hàng giả

Ngày 9/12, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 - Cục Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra cửa hàng kinh doanh thời trang Trang Nemo tại địa chỉ 269C-269D Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM do ông N.M (sinh năm 1991) trú tại Đồng Nai làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng bày bán nhiều hàng hóa mang các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Fendi… nhưng không có hóa đơn, chứng từ.

Bước đầu, đại diện Đội QLTT số 2 nhận định, phần lớn hàng hóa được bày bán tại cửa hàng có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thế giới.

Mời chủ cửa hàng quần áo ở chợ Nhà Xanh tát, chửi bới khách lên làm việc

Tối 8/12, mạng xã hội Facebook chia sẻ clip ghi lại cảnh cô gái bị một phụ nữ bán hàng ở chợ Nhà Xanh, quận Cầu Giấy (Hà Nội) chửi bới, hành hung. Theo nội dung 2 đoạn clip, người bán hàng chửi thề rồi lao tới hành hung, tát cô gái mua hàng sau đó tiếp tục buông lời chửi bới, đuổi khách với lời lẽ khiếm nhã. Một đoạn clip khác thể hiện, cô gái mua hàng và người bán hàng không thỏa thuận được mức giá.

Chợ Nhà Xanh nơi xảy ra vụ việc

Qua khai thác ban đầu, người có hành vi tát nữ khách hàng trong clip gây xôn xao mạng xã hội là chị L.T.M. (22 tuổi, ở Hải Dương). Sự việc trên xảy ra vào chiều 7/12. Thời điểm trên, có 2 cô gái khoảng 20 tuổi vào hỏi mua áo khoác tại ki ốt của chị M.

Trong quá trình thỏa thuận giá cả, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sự việc như trong clip. Hiện công an đã làm việc với người bán hàng, còn cô gái bị tát trong vụ việc vẫn chưa liên lạc được. Theo Công an quận Cầu Giấy, đã xuống hiện trường để xác minh, mời người phụ nữ bán hàng trong vụ việc đến trụ sở Công an phường Dịch Vọng Hậu để làm việc.

Khởi tố 18 người phạm pháp tại 2 trung tâm đăng kiểm

Ngày 9/12, VKSND TP HCM đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can của công an cùng cấp. 18 người này bị khởi tố về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Vụ án xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-03D (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Trung tâm đăng kiểm 50-15D tại số 36 Hoàng Hữu Nam TP Thủ Đức.

Theo xác minh ban đầu, với thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm nhưng không làm việc tại Trung tâm, để hợp thức hóa, các đối tượng đã giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định cho các ôtô được cơi nới thùng.

Các ô tô này được đăng kiểm trái quy định, sau đó tham gia lưu thông bình thường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tiền mất, gia đình tan vỡ, cuộc sống của nhiều bị hại trong vụ Alibaba

Vì tin tưởng những lời hứa hẹn của Công ty địa ốc Alibaba mà gia đình ông Đào Văn Chiến (ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) đã dùng hết tài sản, tiền bạc để mua 9 dự án của công ty này với giá gần 9 tỉ đồng.

Ông Chiến cho biết, khi ba mẹ ông mất, tất cả anh em trong gia đình chỉ có một căn nhà tại TP.HCM. Với mong muốn ai cũng đều có chỗ ở riêng, có cuộc sống ổn định, gia đình ông quyết định bán tài sản lớn nhất là căn nhà trên để mua đất ở các tỉnh chia cho các anh em. Ngày bán nhà mua đất ông cũng không thể ngờ đằng sau đó lại là một bi kịch.

“Trong vụ án này, phải nói rằng Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Địa ốc Alibaba) rất tàn nhẫn. Cả gia đình tôi đã thiệt hại rất nhiều không chỉ về kinh tế. Khi nhà không còn, đất cũng chẳng thấy đâu. Hạnh phúc của gia đình tôi cũng không thể giữ được. Một người anh của tôi đã bỏ vợ, một người em gái bỏ chồng vì mâu thuẫn tiền bạc, chỗ ở” – Ông Chiến nói.

Nguyễn Thái Luyện tại toà

Tương tự ông Chiến, cũng vì tin tưởng vào những lời dụ dỗ của người môi giới công ty địa ốc Alibaba mà ông Trịnh Đình Thống, quận Gò Vấp đã rút hết tiền lương hưu và tiền tích góp của gia đình mình để mua hai dự án với giá khoảng 800 triệu đồng với mong muốn kiếm chút lời. Ngày có thông tin công ty Alibaba lừa đảo, cả nhà ông như chết lặng.

Còn đối với ông Vĩ (quận Bình Thạnh), ông cũng không biết vì sao nhân viên công ty Alibaba có thông tin cá nhân để đến tận nhà và tìm gặp gia đình ông để thuyết phục mua đất. Sau những điều mà sale “vẽ ra”, người đàn ông U80 đã đến xem xét thực tế các lô đất rồi mới quyết định mua, với mục đích để dành cho con cháu sau này. Theo ông Vĩ, 10 lô đất với giá 2 tỉ 200 triệu là giá rẻ đáng để đầu tư.

Theo cáo trạng, trong vụ án này người bị hại được xác định là hơn 4000 người; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là 100 người. Tuy nhiên vẫn có nhiều nạn nhân của công ty này chưa trình báo lên cơ quan công an với nhiều lý do.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-cua-hang-trang-nemo-bi-kiem-tra-tui-vi-nhan-gucci-louis-vuition-eu-co-dau-hieu-la-hang-gia-a584924.html