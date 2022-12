Tin tức 24h qua: Diễn biến nóng vụ nữ sinh “có nồng độ cồn cao” bị thiếu tá tông tử vong

Chính phủ “chốt” phương án nghỉ Tết Nguyên đán

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngày 1/12, Văn phòng Chính phủ phát công văn cho biết Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày theo đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Theo đó, công chức, viên chức sẽ nghỉ chính thức 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết cộng thêm 2 ngày cuối tuần, tức từ thứ Sáu ngày 20/1/2023 Dương lịch đến hết thứ Năm ngày 26/1/2023 Dương lịch (ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Công chức, viên chức sẽ đi làm trở lại vào ngày mùng 6 tháng Giêng (27/1/2023).

Đối với người lao động làm việc trong khu vực ngoài Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh cho người lao động.

Trong một diễn biến khác, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh phải báo cáo tình hình tiền lương và thưởng Tết của doanh nghiệp đối với người lao động về Bộ trước ngày 25/12.

Gia đình nữ sinh lớp 12 tử vong do TNGT tố bệnh viện làm sai lệch hồ sơ

Ngày 1/12, một nguồn tin xác nhận: Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 3- Quân chủng Phòng không – Không quân đã tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm từ ông Hồ Hoàng Hùng (61 tuổi, ngụ TP Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận).

Ông Hùng là cha của nữ sinh Hồ Hoàng Anh bị tử vong trong vụ án TNGT xảy ra hôm 28/6 gây xôn xao dư luận.

Ông Hồ Hoàng Hùng cùng luật sư gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra (Ảnh: NVCC)

Ông Hùng đã gửi đơn tố giác lãnh đạo BV Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cùng với các bác sĩ, kỹ thuật viên Khoa Hóa – Vi sinh của bệnh viện này đã có hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án trong vụ tai nạn làm cháu Hoàng Anh tử vong.

Theo ông Hùng, ngày 13/7, gia đình được thông báo kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của cháu Hoàng Anh là 0,79g/l máu. Gia đình rất bức xúc vì Hoàng Anh là học sinh giỏi, ngoan hiền, chưa bao giờ sử dụng rượu bia.

Sau đó, lãnh đạo BV Đa khoa Ninh Thuận cho rằng kết quả trên do sai sót trong thực hiện quy trình. Lãnh đạo BV đã xin lỗi gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, đến nay người thân cháu Hoàng Anh vẫn chưa giải tỏa được các nghi vấn.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Phòng không – Không quân đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Minh (cựu thiếu tá quân đội, người gây tai nạn dẫn đến cái chết của nữ sinh Hoàng Anh) để điều tra tội vi phạm các quy định về tham gia đường bộ.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Huỳnh Thị Kim Hằng (vợ ông Minh) và ông Phạm Văn Võ (chú của ông Minh) để điều tra tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về đại án Việt Á

Trung tướng Tô Ân Xô

Chiều 1/12, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, vụ án Việt Á rất phức tạp, gây nhiều bức xúc trong dư luận, được nhân dân theo dõi.

Theo Tướng Xô, đến nay CQĐT đã khởi tố, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 29 bị can. Trong đó, có 2/3 là đảng viên. Cơ quan cảnh sát điều tra đã áp dụng các biện pháp phong tỏa, ngăn chặn tài khoản giao dịch, sổ tiết kiệm, kê biên tài sản, tạm giữ số tiền các bị can tự nộp lại là 1.700 tỉ đồng.

Do có sự liên quan đến nhiều cán bộ đảng viên, ngày 20/10, Bộ Chính trị đã có kết luận về chủ trương xử lý các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm trong vụ Việt Á. Trong đó, đã phân thành 3 loại xử lý.

Trung tướng Xô khẳng định, chủ trương này nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, nhưng đồng thời thể hiện tính nhân văn, khoan hồng.

Những người giúp sức cho bà Phương Hằng vừa bị khởi tố là những ai?

Chiều 1/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; phối hợp Viện KSND TP Hồ Chí Minh thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Những người này được xác định có vai trò đồng phạm, giúp sức cho bà Phương Hằng livestream xúc phạm danh dự, uy tín của 8 cá nhân gồm: ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan.

Theo điều tra, bà Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, tổ chức nhiều buổi livestream qua mạng tại TP.HCM để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni.

