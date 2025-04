120.000 quả đạn tự sản xuất của Ukraine đặt tính mạng binh sĩ vào tình thế nguy hiểm

Lãnh đạo của một doanh nghiệp quốc phòng ở vùng Dnipropetrovsk bị lực lượng an ninh Ukraine bắt giữ. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo tờ Euromaidan Presss, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 29/4 thông báo đã bắt giữ bốn người liên quan đến vụ bê bối sản xuất và cung cấp đạn dược kém chất lượng cho quân đội. Những người bị bắt bao gồm một quan chức quân sự, một người phụ trách kiểm soát chất lượng và hai lãnh đạo của một doanh nghiệp quốc phòng ở vùng Dnipropetrovsk, miền trung Ukraine.

Theo điều tra, nhóm này đã thông đồng để sử dụng vật liệu kém chất lượng và quy trình sản xuất cẩu thả, dẫn đến lỗi nghiêm trọng trong cơ chế kích nổ của đạn cối cỡ 120mm. Hệ thống thuốc phóng chính bị hỏng, khiến quả đạn không thể hoạt động ổn định, thậm chí không phát nổ sau khi khai hỏa.

"Để giảm chi phí sản xuất và gia tăng lợi nhuận từ đơn hàng của nhà nước, nhóm đối tượng đã cố tình dùng nguyên liệu không đạt chuẩn, đồng thời thực hiện quy trình chế tạo sai kỹ thuật”, SBU cho biết trong thông cáo. Ngoài ra, các quan chức quân đội phụ trách giám sát chất lượng cũng bị cáo buộc làm ngơ trước những sai phạm và làm giả hồ sơ để che đậy sự việc.

Vụ việc bị phanh phui sau khi một số đơn vị chiến đấu phản ánh tình trạng đạn cối không hoạt động trên tiền tuyến. Hồi tháng 11 năm ngoái, một đoạn video lan truyền cho thấy một binh sĩ nói chỉ khoảng 1 trên 10 quả đạn có thể được bắn ra khỏi súng cối và phát nổ đúng cách.

Có tới 120.000 quả đạn cối bị lỗi được gửi ra tiền tuyến, theo cuộc điều tra của SBU. ẢNh: Reuters.

Khi đó, các hãng truyền thông Ukraine cũng đưa tin rằng có tới 100.000 quả đạn loại này sắp bị thu hồi do không đạt yêu cầu sử dụng trong chiến đấu.

Hiện nay, SBU xác nhận con số chính thức là 120.000 quả đạn không sử dụng được. Những quả đạn này đã được gửi tới các đơn vị ở tiền tuyến, đặt tính mạng của binh sĩ vào tình thế nguy hiểm. Kết quả kiểm tra chuyên môn cũng đã xác nhận mức độ nghiêm trọng của các lỗi kỹ thuật trong lô đạn.

Theo SBU, vụ việc đang được xử lý theo Điều 114-1 của Bộ luật Hình sự Ukraine với cáo buộc "cản trở hoạt động hợp pháp của lực lượng vũ trang Ukraine và các lực lượng quân sự khác, do một nhóm người thông đồng thực hiện và gây hậu quả nghiêm trọng."

Nếu bị kết tội, bốn người này có thể đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù giam.

Trong bối cảnh chiến sự kéo dài, đạn pháo và đạn cối là yếu tố then chốt trong cuộc chiến tiêu hao mà Ukraine đang đối mặt. Trong khi nỗ lực sản xuất vũ khí trong nước đang tăng tốc, vụ việc lần này đã đặt ra nghi vấn lớn về chất lượng và độ an toàn của các sản phẩm quốc phòng do Kiev đặt hàng.