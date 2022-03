Tin tức 24h qua: Bắt hai bố con chém gục nam thanh niên ở Bắc Giang

Tổng giám đốc Đài truyền hình TP.HCM qua đời do nhồi máu cơ tim; Bắt hai bố con chém gục nam thanh niên ở Bắc Giang... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bắt hai bố con chém gục nam thanh niên ở Bắc Giang

Do mâu thuẫn, khoảng 21h20 ngày 6/3, Nguyễn Văn Hoàn cùng con trai là Nguyễn Văn Hiệp đến nơi ở của chị Hậu (SN 1986, trú tại số 4, đường Xương Giang, TP Bắc Giang).

Tại đây, Hoàn và Hiệp xảy ra xô xát với chị Hậu và anh Quyền (SN 1986, là bạn chị H.), sau đó anh Quyền bị Hoàn, Hiệp dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát làm bị thương nặng. Trong lúc xô xát, Quyền dùng dao chống trả khiến Hiệp bị thương.

Hoàn và con trai là Hiệp đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Đến 4h sáng 7/3, cơ quan công an đã vận động Hoàn ra đầu thú, đồng thời bắt giữ con trai Hoàn là Hiệp để phục vụ công tác điều tra.

Người bị tố rút súng uy hiếp, xé sổ đỏ của người dân không phải là luật sư

Ngày 7/3, thượng tá Nguyễn Xuân Thái - Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan CSĐT vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh đơn tố cáo của bà TTTH (trú ở TX Thái Hòa, Nghệ An) về việc một người đàn ông hành nghề luật sư dùng súng uy hiếp, đe dọa chồng bà.

Bước đầu xác định người đàn ông sử dụng súng bắn đạn cao su, không phải súng quân dụng.

Trước đó, bà TTTH mua lô đất ở diện tích 817m2 của ông NVK (trú xóm 7A, xã Nghĩa Thuận). Chiều 21/2, bà H có thỏa thuận bán lại lô đất trên cho bà QTT (trú xã Nghĩa Thuận).

Người đàn ông rút súng ra và lên đạn (Ảnh cắt từ clip)

Khi bà H và bà T có mặt tại văn phòng công chứng ở thị xã Thái Hòa để thực hiện hợp đồng giao dịch mua bán lô đất thì bà T gọi điện cho chị BT (trú huyện Diễn Châu) cùng nhóm người đến.

Tại đây, nhóm người này yêu cầu bà H cho xem sổ đỏ. Khi bà H đưa sổ đỏ ra thì bà T “cướp” lấy rồi xé rách. Chồng bà H đứng cạnh đó dành lại sổ đỏ và xảy ra lộn xộn. Lúc này một người đàn ông xuất hiện, rút súng dí vào chồng của bà H. Khi chồng bà H đang bị khống chế bằng súng thì bà T đã kịp xé rách nát sổ đỏ. Khi mọi người ra đường thì người đàn ông này tiếp tục rút súng ra và “lên đạn kêu cạch cạch”. Trong đơn của bà H nêu người rút súng là ông Hồ Văn Nam làm nghề luật sư.

Tổng giám đốc Đài truyền hình TP.HCM qua đời do nhồi máu cơ tim

Sáng 7/3, thông tin từ Ban Tuyên giáo Thành uỷ và Sở Thông tin Truyền thông TPHCM vừa cho biết ông Dương Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Đài truyền hình TPHCM đã đột ngột qua đời vào rạng sáng cùng ngày do nhồi máu cơ tim.

Ông Dương Thanh Tùng (trái) nhận quyết định giữ chức Tổng giám đốc Đài truyền hình TPHCM năm 2016

Ông Dương Thanh Tùng sinh năm 1968, có trình độ thạc sĩ báo chí, cử nhân xây dựng Đảng chính quyền nhà nước, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Dương Thanh Tùng là con của cố giáo sư Dương Nghiệp Chí, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

Tháng 4/2016, ông Dương Thanh Tùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài truyền hình TPHCM.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức tổng giám đốc, ông Tùng lần lượt trải qua các vị trí công tác tại Ban thời sự Đài truyền hình TPHCM và sau đó được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình TPHCM.

Người Việt từ Ukraine về nước không cần xét nghiệm COVID-19

Ngày 7/3, Bộ Y tế công bố 147.335 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 4.574.560 ca, trong đó có 2.715.623 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Thủ tướng đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn về việc giải quyết cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động (NLĐ) mắc COVID-19.

Không yêu cầu thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, không yêu cầu có xác nhận đã tiêm chủng vắc-xin phòng chống COVID-19 và không yêu cầu có giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 đối với bà con từ Ukraine trước khi lên các phương tiện vận chuyển về Việt Nam.

