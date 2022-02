Tin tức 24h qua: Công an TPHCM kết luận nguyên nhân chết của bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành

Công an TPHCM kết luận nguyên nhân chết của bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành; Xác định nguyên nhân vụ nổ súng bắn gục 2 vợ chồng hàng xóm rồi tự sát... là những tin nóng nhất 24h qua.

Công an TPHCM kết luận nguyên nhân chết của bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành

Ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có thông báo kết luận giám định liên quan đến vụ bé gái N.T.V.A, tám tuổi bị bạo hành, đánh chết ở quận Bình Thạnh. Kết luận giám định nêu nguyên nhân chết của nạn nhân là chết do phù phổi cấp và sốc chấn thương.

Liên quan vụ án trước đó, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam của công an đối với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1996, quê Gia Lai) về tội giết người và hành hạ người khác.

Hai bị can vụ án Trang và Thái.

VKS cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, cha ruột cháu V.A) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Trước đó, Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự và tội che giấu tội phạm theo Điều 389 BLHS. Và các quyết định khởi tố đối với hai bị can Trang và Thái. Cả hai bị Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp vào ngày 22/12/2021.

Cần làm gì trước khi sổ hộ khẩu bị “khai tử”?

Bắt đầu từ 1/1/2023, sổ hộ khẩu (SHK), sổ tạm trú bằng giấy sẽ chính thức bị “khai tử”, không còn giá trị sử dụng. Cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử hay còn gọi là SHK điện tử.

Đối với người dân, việc cần làm từ nay cho đến thời điểm SHK hết hiệu lực là cung cấp thông tin cá nhân để cơ quan chức năng thu nhập, cập nhật vào hệ thống dữ liệu. Việc này có thể thực hiện thông qua công tác cấp CCCD.

Từ 1/1/2023, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn sử dụng.

Theo đó, người dân chưa làm thủ tục cấp CCCD gắn chip, nhất là các trường hợp cấp lần đầu, CMND/CCCD hết hạn hoặc CMND chín số, cần đến cơ quan công an làm thủ tục cấp CCCD mẫu mới càng sớm càng tốt.

Về lý thuyết, khi công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính có thể xuất trình CCCD gắn chip để lấy thông tin về cư trú và những thông tin khác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ quan chức năng sẽ sử dụng mã số định danh cá nhân (số CCCD) để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Vì thế, nếu người dân đang sử dụng CMND chín số, tức là chưa biết mã định danh cá nhân của mình, sẽ khó khăn trong việc xin thông tin về cư trú, dẫn tới khó khăn trong thực hiện các thủ tục hành chính khi SHK giấy chấm dứt “sứ mệnh”.

Nữ sinh lớp 8 bị bố của bạn học đánh giữa đường đã ra viện

Sáng 16/2, chị Phùng Thị Kim Tuyến ở xã Thuỵ Ninh (Thái Thuỵ, Thái Bình) cho biết, con gái chị là cháu N.P.A. bị phụ huynh của bạn đánh chấn thương sọ não đã ra viện trở về nhà sau 6 ngày nằm điều trị.

Theo chị Tuyến, con gái chị đã được lực lượng chức năng đưa đi trưng cầu giám định tỉ lệ tổn hại sức khoẻ, đến giờ chưa thấy công an thông báo kết quả. Từ khi trở về nhà, P.A. chỉ ngồi một mình trong phòng, không nói chuyện với ai, không chịu ăn uống.

Nữ sinh lớp 8 bị bố của bạn đánh phải nhập viện.

Chị Tuyến cho biết thêm, từ khi xảy ra sự việc đến nay, người gây thương tích cho P.A là ông Phạm Khắc Duẩn (38 tuổi, trú thôn Hệ, xã Thụy Ninh) - là phụ huynh em P.T.P.L, đã đến nhà xin lỗi, thăm hỏi và thông qua giáo viên chủ nhiệm gửi sữa, phong bì để động viên, thăm nom P.A nhưng gia đình gia đình không nhận và đã trả lại.

Trước đó, do các em học sinh không hiểu nhau, nói xấu nhau trên mạng Facebook, cháu N.P.A. có dẫn bạn đến nhà em P.T.P.L nói chuyện và đã xảy ra đánh nhau. Khi phụ huynh của em P.T.P.L về nhà, biết chuyện đã lái ôtô chở theo con gái đuổi theo nhóm bạn kia và chặn đánh.

Xác định nguyên nhân vụ nổ súng bắn gục 2 vợ chồng hàng xóm rồi tự sát

Khoảng 9h50 ngày 15/2, ông Lê Văn Tới (SN 1971) và vợ là bà Phạm Thị Đoàn (SN 1971) đang xây tường rào cho gia đình con trai là anh L.V.V (SN 1992) tại xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, Võ Nhai, Thái Nguyên thì bị Lê Văn Hữu đứng trên tầng 2 nhà Hữu dùng súng bắn ông Tới và bà Đoàn. Sau đó, Lê Văn Hữu đã dùng súng tự sát.

Hậu quả, đối tượng Hữu và ông Tới tử vong, bà Đoàn bị thương.

Quá trình điều tra, bước đầu Công an tỉnh Thái Nguyên xác định giữa đối tượng Hữu và những người liên quan có phát sinh mâu thuẫn cá nhân trong việc vay nợ tiền.

Nghi phạm Hữu chưa có tiền án, tiền sự tại địa phương, gia đình Hữu có kinh tế bình thường, đối tượng chủ yếu làm nông và làm tự do. Giữa gia đình Hữu và gia đình ông Tới không có quan hệ anh em họ hàng.

Ngày 16/2, một lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai cho biết, khẩu súng mà Hữu sử dụng để gây án và tự sát là súng quân dụng.

Triển khai kiểm toán về nguồn lực phòng chống COVID-19 từ ngày 16/2

Ngày 16/2, Bộ Y tế công bố thêm 34.723 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.599.624 ca, trong đó có 2.246.338 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý với đề xuất mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3.

Theo kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) sẽ tiến hành kiểm toán tại 9 bộ, cơ quan trung ương như Bộ Y tế, Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính... Đồng thời, kiểm toán tại 32 địa phương.

Cơ quan kiểm toán sẽ tập trung kiểm toán việc tham mưu, ban hành các văn bản, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng kết đánh giá việc thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, KTNN sẽ kiểm toán việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ.

Theo Quyết định của KTNN, thời kỳ được kiểm toán là năm 2020, 2021 và các thời kỳ trước sau có liên quan. Thời hạn kiểm toán từ ngày 16/2 đến 31/3.

