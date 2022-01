Tin tức 24h qua: Kỷ luật 9 cán bộ, chiến sĩ công an​​​​​​​ sau cuộc điện thoại gọi tố cáo của phạm nhân

Kỷ luật 9 cán bộ, chiến sĩ công an​​​​​​​ sau cuộc điện thoại gọi tố cáo của phạm nhân; Bắt Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cùng 3 thuộc cấp... là những tin nóng nhất 24h qua.

Kỷ luật 9 cán bộ, chiến sĩ công an sau cuộc điện thoại gọi tố cáo của phạm nhân

Ngày 28/1, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đang làm rõ để xử lý theo quy định các sai phạm trong công tác giam giữ xảy ra tại nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh (Bình Định).

Liên quan đến các sai phạm trên, Công an tỉnh Bình Định vừa công bố các quyết định kỷ luật đối với chín cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vân Canh.

VKSND huyện Vân Canh kiểm tra nhà tạm giữ Công an huyện. Ảnh: VKSND HUYỆN VÂN CANH

Theo thông tin ban đầu, một thanh niên bị tạm giam phát hiện một người cũng đang bị tạm giam được cán bộ công an đưa đi nhậu nên đã “mượn” điện thoại của một nữ cán bộ nhà tạm giữ nói để gọi cho người thân chuyển tiền. Tuy nhiên, người này lại gọi đến số điện thoại của một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, nói đang cần tiền để “lo” cho cán bộ nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh. Thấy có dấu hiệu bất thường, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ.

3 thợ hàn bị điện giật thương vong khi thi công trong hành lang lưới điện

Khoảng 17 giờ ngày 27/1, ba công nhân đến thi công mái che nhà anh Võ Văn Tấn, trú xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Khi đang đưa thanh xà-gồ lên phía trên, do chạm điện vào đường dây điện đi qua trên mái nhà, 2 người bị điện giật chết tại chỗ. Một người bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Được biết, ông Võ Vấn Tấn làm nhà mới trên đường liên xã Mai Thủy - An Thủy, vi phạm hàng lang lưới điện, dù bị nhắc nhở nhiều lần nhưng chưa khắc phục dẫn đến sự việc thương tâm trên.

Sau tiếng nổ lớn nghi do pháo tự chế phát nổ, 4 học sinh bị thương nặng

Chiều 26/1, người dân phát hiện 4 em học sinh từ khoảng 12 đến 14 tuổi bị thương nặng sau tiếng nổ lớn, nghi nổ pháo tự chế. Các em sau đó được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Kết quả chẩn đoán 1 bé bị chấn thương sọ não và mắt, 1 em bị vết thương thấu ngực, 1 em bị vết thương thấu bụng thủng ruột, tràn khí màng phổi và 1 em bị vết thương bụng và bàn tay.

Hiện có 3 em đã chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương để điều trị, còn 1 em đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Tăng tần suất chuyến bay thương mại quốc tế

Ngày 28/1, Bộ Y tế công bố 14.892 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): + Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.211.243 ca, trong đó có 1.497.427 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến đến ngày 7/2, sẽ có tổng số 17.124.278 học sinh được đến trường, chiếm tỉ lệ 75,71%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý chủ trương việc tăng tần suất chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách đến các địa bàn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và mở rộng địa bàn áp dụng giai đoạn thí điểm tới châu Âu và Úc để đáp ứng nhu cầu về nước của người Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp Tết Nguyên đán như đề xuất của Bộ GTVT.

Bắt Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cùng 3 thuộc cấp

Ngày 28/1, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội “Nhận hối lộ” và Lệnh khám xét đối với 4 bị can.

4 bị can gồm: Bà Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1974, quê quán Hà Nội), Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Ông Đỗ Hoàng Tùng (SN 1980, trú Hà Nội), Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Ông Lê Tuấn Anh (SN 1982, quê quán Hưng Yên), Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Ông Lưu Tuấn Dũng (SN 1987, trú Hà Nội), Phó phòng Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

