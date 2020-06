Tin tức 24h qua: Công an Bình Phước thông tin về vụ nữ cán bộ gây tai nạn rồi bỏ chạy

Thứ Năm, ngày 11/06/2020 20:00 PM (GMT+7)

Công an Bình Phước thông tin về vụ nữ cán bộ gây tai nạn rồi bỏ chạy; Nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Hương từ trần là những tin nóng nhất 24h qua.

Công an Bình Phước thông tin về vụ nữ cán bộ gây tai nạn rồi bỏ chạy

Tối 10/6, mạng xã hội chia sẻ một vụ tai nạn giao thông làm một người bị thương ở Bình Phước. Nội dung cho rằng, vụ tai nạn vừa xảy ra trên đường Quốc lộ 14 và người điều khiển ô tô tông vào xe máy rồi bỏ chạy là nữ cán bộ công tác tại Công an tỉnh Bình Phước.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước xác nhận có vụ tai nạn. Tuy nhiên, vụ việc không như mạng xã hội phản ánh.

Hình ảnh nạn nhân, người gây tai nạn và phương tiện được chia sẻ trên mạng xã hội

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra khoảng 17h ngày 12/5/2020 tại xã Tân Thành, TP Đồng Xoài. Thời điểm trên, bà Trịnh Thị Nga (43 tuổi, công tác tại Công an tỉnh Bình Phước) điều khiển xe ô tô rồi xảy ra va quẹt với xe máy biển số 20K1- 528.35 do một người phụ nữ tên Tuyền đang lưu cùng chiều. Do va chạm nhẹ, bà Nga không hay biết nên tiếp tục lái ô tô đi tiếp.

Tuy nhiên, khi bà Nga chạy khoảng 500m thì có người chặn lại nói về vụ tai nạn thì bà Nga mới biết và quay lại hiện trường. Khi trở lại hiện trường thì bà Nga không còn thấy nạn nhân do đã được người dân đưa đi bệnh viện để chữa trị vết thương ở chân và mặt. Bà Nga sau đó đến Công an TP Đồng Xoài trình báo vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ va chạm được xác định do bà Trịnh Thị Nga điều khiển xe ô tô vượt không đúng quy định.

Nguyên nhân vụ va chạm được xác định do bà Trịnh Thị Nga điều khiển xe ô tô vượt không đúng quy định.

Nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Hương từ trần

Ngày 11/6, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thông báo ông Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã từ trần.

Ông Trần Quốc Hương nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng - Ảnh: Đại đoàn kết

Ông Trần Quốc Hương sinh năm 1924, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, ông đã từ trần vào hồi 10h10, ngày 11/6 tại Bệnh viện Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Ông Trần Quốc Hương (tên thật là Trần Ngọc Ban, có bí danh là Mười Hương), sinh năm 1924, quê xã Vụ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1943. Ông từng làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo cách mạng nước ta: Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh... từng bị tù đày trong nhà tù thực dân Pháp và chính quyền Việt Nam cộng hòa.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Trần Quốc Hương là nhà tình báo chiến lược xuất sắc, chỉ huy mạng lưới tình báo miền Nam, là cấp trên trực tiếp của những nhà tình báo huyền thoại như: Vũ Ngọc Nhạ, Lê Hữu Thúy, Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa: IV, V, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa VI.

Diễn biến mới nhất về tình hình sức khỏe của bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga

Liên quan đến sức khỏe, bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga giữa trời nắng nóng 40 độ C ở Hà Nội, ngày 11/6, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, hiện bệnh nhi vẫn đang được chăm sóc toàn diện tại Khoa Sơ sinh với mục tiêu giúp trẻ khoẻ lên từng ngày.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn. (Ảnh: BVCC)

Theo bác sĩ điều trị, hiện tại, sức khoẻ của bé ổn định, không đe doạ tính mạng. Tuy nhiên, bé vẫn viêm ruột chưa thể ăn qua đường tiêu hoá. Hiện bệnh nhi được nuôi ăn qua tĩnh mạch. Mọi triệu chứng khác tạm ổn. Về tình trạng mắt và tai của em bé vẫn đang trong quá trình theo dõi, kiểm tra.

Ở một diễn biến khác, lãnh đạo xã nơi chị T (mẹ cháu bé) sinh sống xác nhận người mẹ bỏ con mới sinh dưới hố ga ngoài Hà Nội là người của địa phương. Theo lãnh đạo xã này, hoàn cảnh gia đình chị T. vô cùng éo le và thuộc diện khó khăn trên địa bàn xã. Theo lãnh đạo xã chị T. ở địa phương chị này chưa có chồng con, không có tiền án tiền sự và không có biểu hiện tâm thần.

Việt Nam phản đối Trung Quốc xây dựng cáp ngầm ở Hoàng Sa

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 11/6, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về thông tin Trung Quốc gần đây hạ cáp ngầm ở quần đảo Hoàng Sa.

Bà Lê Thị Thu Hằng: Mọi hoạt động liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vô giá trị

Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định quan điểm Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. "Mọi hoạt động liên quan đến hai quần đảo này mà không có sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vô giá trị" - bà Hằng nêu rõ.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh các nước cần hành động có trách nhiệm, tránh làm phức tạp tình hình, đóng góp vào hòa bình và an ninh ở biển Đông.

Trước đó, trang tin BernarNews dẫn phần mềm theo dõi các tàu trên biển và ảnh vệ tinh cho thấy một con tàu của Trung Quốc gần đây tiến hành các hoạt động có vẻ như đang đặt các dây cáp ngầm dưới biển nối các đảo bị ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Một số chuyên gia nhận định có khả năng Trung Quốc đặt các tuyến cáp ngầm để phục vụ mục đích quân sự và phát hiện tàu ngầm của nước ngoài.

